Отношения Беларуси и Украины демонстрируют определенное политическое взаимопонимание. Лукашенко - гибридный союзник Украины

Во втором туре выборов президента Украины победил шоумен, комик и известный актер Владимир Зеленский. Ему 41 год, в политике он абсолютный новичок – хотя свою будущую инаугурацию отрепетировал. Напомним, в сериале «Слуга народа» его герой – простой учитель Василий Голобородько – почти случайно становится президентом и занимает жесткую позицию по отношению к коррупционерам во власти и политикам старой формации.

В конце мая состоится реальная инаугурация шестого президента Украины. Петр Порошенко свой проигрыш признал и пообещал не уходить из политики. Украина - парламентско-президентская республика и крайне важные выборы в Верховную Раду пройдут у соседей этой осенью.

ЗЕЛЕНСКИЙ МОЛЧАЛ И ЗАПИСЫВАЛ РОЛИКИ

Но каким будет реальный президент Владимир Зеленский пока не понятно. Особенностью его избирательной кампании и победы было то, что он не раздавал обещаний. Он до последнего даже не называл членов будущей администрации. О себе кандидат рассказывал избирателям при помощи видеороликов в ютьюбе. А своих соратников кандидат Зеленский показал лишь за три дня до второго тура.

В этой президентский кампании был сильный запрос украинского общества на дебаты кандидатов. Казалось, что дебаты для опытного политика Петра Порошенко, – шанс разгромить оппонента перед вторым туром. Но все сложилось так, что лидирующий согласно рейтингам молодой кандидат сумел полностью навязать действующему президенту свои условия.

Зеленский записал эффектный ролик, в котором поставил ряд условий для публичной дискуссии: дебаты должны были пройти на стадионе, участники должны были сдать анализы на алкоголь и наркотики. Порошенко ответил роликом – президент не только сдал анализы, но и согласился на стадион.

В итоге в основном все разговоры за три недели до второго тура были о форме этих дебатов. А часовое общение президента и актера на концертной сцене «Олимпийского» можно только формально назвать дебатами.

ПОРОШЕНКО ПОСЛЕ ПРОИГРЫША ОСТАНЕТСЯ В ПОЛИТИКЕ

Петру Порошенко 53 года, он пришел в политику еще в 90-х из крупного бизнеса. В то время, когда Порошенко был депутатом Верховной Рады, Зеленский еще играл в студенческий КВН. Порошенко занимал посты секретарь Совета национальной безопасности и обороны, при президенте Ющенко он был министром иностранных дел, а при президенте Януковиче – министром экономического развития и торговли. После срока на президентском посту он проиграл много, цифры голосов за Зеленского говорят сами за себя (см. КСТАТИ). Оговоримся, президент у наших южных соседей совсем не царь. У президента есть полномочия в военной сфере и внешней политике, есть возможность наложить вето на законы Рады. Но правящая коалиция депутатов способна блокировать почти любое важное назначение президента и именно парламент формирует правительство. Порошенко в прощальной речи в своем штабе пообещал придерживаться намеченного за пять лет президентства курса дальше, когда пойдет в парламент.

- Лично я и вся моя команда готовы подставить плечо новому президенту во всех его решениях, которые будут отвечать национальным интересам Украины. И приближать нас к ЕС и НАТО. Я готов без ограничений тратить любое время для того, чтобы помогать новому президенту войти в курс дел в мельчайших деталях. Я готов передать ему всю сеть международной поддержки Украины, ту сеть, которую мы выстраивали годами, - пообещал Порошенко 21 апреля.

У него слава умеренного политика, находящегося на хорошем счету на Западе, за свой срок он провел административную децентрализацию в стране и декоммунизацию, украинская церковь получила автокефалии, а граждане Украины – безвизовый въезд в ЕС. Но сможет ли стать премьер-министром при Зеленском, сейчас неизвестно.

ЛУКАШЕНКО ОЦЕНИЛ ОБУЧАЕМОСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО

Александр Лукашенко за три недели до решающего голосования у соседей сделал два ошибочных прогноза – он предсказывал победу Порошенко. Только за день до выборов публично смягчил позицию, после субботника на «Линии Сталина» сказал:

- Володя Зеленский - человек новый. Обучаемый. Я заметил это по его выступлениям (во время дебатов на стадионе – ред.). Да, молодой, да, еще неопытный. Но слушайте, я когда-то был еще моложе и неопытным. Поэтому мне ли сегодня оценивать Зеленского? Но я убежден, что, если страна определится и изберет Зеленского, мы выстроим такие же добрые и хорошие отношения, - привела слова президента его пресс-служба.

Все же президент Лукашенко встретится с президентом Зеленским. Но висящая в воздухе неловкость, скорее всего, быстро уйдет. Зеленский в своем творчестве специализировался на политической сатире, немало шутил и о Лукашенко.

- Лукашенко не единственный кто ошибся в прогнозе. Но это можно считать только неловкостью, эта ситуация не является в политике ничем существенным, - пояснил белорусский политолог Юрий Шевцов.

КАК БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ ОТНОШЕНИЯ БЕЛАРУСИ С НОВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ?

- Вопросов больше, чем ответов. На первый взгляд ничего не должно измениться кардинально. Наша политика относительно Украины сложилась давно, в основе лежит проверенный принцип – приоритет экономического сотрудничества, - объясняет Юрий Шевцов. - А в политике мы взаимодействуем с тем, кто у власти, по давно отработанной схеме. У них стандартно к власти приходит человек на голосах восточных регионов, затем в ходе своего президентства он становится все более прозападным. И по мере того как этот украинский президент становится все более антироссийским и прозападным, он начинает брать на себя миссию адвоката Беларуси на Западе. И сейчас в приходе Зеленского к власти ничего нового для этой модели нет. А экономическое взаимодействие с Украиной тоже выстроено очень гармонично. В основе сотрудничества то, что мы поставляем в Украине большие объемы нефтепродуктов Мозырьского НПЗ, наши нефтепродукты конкурентоспособны. Но есть факторы, который может осложнить нашу привычную модель – это и судьба наших отношений с Россией по нефти вообще, и новые выборы в Раду, из-за которых не ясны позиции сильно окрепших за последние годы украинских радикалов.

На пресс-конференции в день голосования Зеленский сообщил о перезагрузке минского переговорного процесса.

- Там будет смена кадров. В любом случае мы будем продолжать именно минское направление и идти до конца, ради того чтобы прекратить огонь, - сказал Зеленский.

- Ничего принципиального там не изменится, - считает Шевцов. - Установить мир между Украиной и Россией возможно только решив проблему Донецка, Луганска и Крыма. Здесь набрана большая международная и внутриукраинская инерция, когда быстро это сделать невозможно даже если со стороны Украины возникнет такое желание. Максимум что может быть – прекратятся вялотекущие боевые действия, которые еще идут на Донбассе.

- Перезагрузить минский формат вряд ли получится, - уверен и украинский политолог Евгений Магда. - К минским договоренностям привязаны международные санкции против России. Если Украина только начнет их как то двигать, она дает повод западным партнерам напоминать об экономических потерях. Отношения наших стран демонстрируют экономический рост и определенное политическое взаимопонимание. Я не раз говорил, что Лукашенко - гибридный союзник Украины.

КСТАТИ

По результатам подсчета 99% голосов Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,46%. Зеленский победил во всех регионах Украины, кроме Львовской области.

Результат Порошенко нельзя назвать провальным. Два срока в президентском кресле провел только Леонид Кучма. А Ющенко, который сделал в деле движения Украины в Европу достаточно много, не сумел выйти даже во второй тур вторых для себя выборов.