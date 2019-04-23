А вы узнали звезду Тиму Белорусских в знаменитом свитере Boys из 90-х?

20-летний певец поделился снимком, где он в культовом свитере Boys и винтажных джинсах. Рядом такие же модные ребята. Атмосферу 90-х подчеркивает персидский ковер на стене.

- Приходили ко мне пацаны, заценили мой новый свитер и кассету с песнями заморскими, Гарик выиграл нас в фишки, ща на улку гулять в козла пойдем, тока Богдан мячик подкачает и джинсы высушит, а как проходит ваш день? - подписал снимок Тима (орфография и пунктуация сохранена. - Авт.).

- Так выглядит 2019 год в Беларуси. Зато стабильно, - пошутил в комментариях фоловер. Фото: Instagram

Поклонники артиста заценили снимок и поставили ему 128 тысяч лайков меньше чем за сутки:

- Никогда еще фото с бабушкиным ковром ни у кого не собирало столько лайков, - написал один из подписчиков.

- Так выглядит 2019 год в Беларуси. Зато стабильно, - пошутил еще один фоловер.

В комментариях поклонники обсудили, что в таком образе Тима Белорусских снимает клип на песню «Витаминка».

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