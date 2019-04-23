Миллионы цветущих тюльпанов. Посмотрите на это!
Кёкенхоф - королевский парк цветов в Нидерландах, который ежегодно посещают около 1 миллиона человек с середины марта до середины мая. Расположен в небольшом городке Лиссе. Здесь на 320 000 кв. метрах растет более 7 миллионов цветов. Корреспондент "Комсомолки" прогулялся по парку и оценил буйство красок.
На парковке поражает количество автобусов с туристами.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Цветут деревья, цветы и люди!Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Парк открыт всего два месяца в году.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Туристы стараются запечатлеть эту красоту.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Парк расположен на 320 000 кв метрах.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Здесь более 7 миллионов цветов.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Страна тюльпания.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Каждый год дизайн парка меняется в зависимсоти от выбранной темы.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Хотдить по воде? Легко!Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Вход в парк стоит 16 евро на одного взрослого.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Закладкой парка занялись в 1857 году.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Общая длина всех пешеходных дорожек парка около 15 километров.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО