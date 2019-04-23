2019-04-23T15:53:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Миллионы цветущих тюльпанов. Посмотрите на это!

Таким клумбам может позавидовать любой белорусский дачник! [фото]
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Королевский парк цветов в Нидерландах также известен как Сад Европы.Королевский парк цветов в Нидерландах также известен как Сад Европы.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Кёкенхоф - королевский парк цветов в Нидерландах, который ежегодно посещают около 1 миллиона человек с середины марта до середины мая. Расположен в небольшом городке Лиссе. Здесь на 320 000 кв. метрах растет более 7 миллионов цветов. Корреспондент "Комсомолки" прогулялся по парку и оценил буйство красок.

На парковке поражает количество автобусов с туристами. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На парковке поражает количество автобусов с туристами.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Цветут деревья, цветы и люди! Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Цветут деревья, цветы и люди!Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Парк открыт всего два месяца в году. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Парк открыт всего два месяца в году.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Туристы стараются запечатлеть эту красоту. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Туристы стараются запечатлеть эту красоту.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Парк расположен на 320 000 кв метрах. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Парк расположен на 320 000 кв метрах.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Здесь более 7 миллионов цветов. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Здесь более 7 миллионов цветов.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Страна тюльпания. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Страна тюльпания.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Каждый год дизайн парка меняется в зависимсоти от выбранной темы. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Каждый год дизайн парка меняется в зависимсоти от выбранной темы.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Хотдить по воде? Легко! Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Хотдить по воде? Легко!Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Вход в парк стоит 16 евро на одного взрослого. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Вход в парк стоит 16 евро на одного взрослого.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Закладкой парка занялись в 1857 году. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Закладкой парка занялись в 1857 году.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Общая длина всех пешеходных дорожек парка около 15 километров. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Общая длина всех пешеходных дорожек парка около 15 километров.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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