Миллионы цветущих тюльпанов. Посмотрите на это!

Дети XXI века будут жить 110 лет, а в ближайшем будущем на рынке труда будут конкурировать четыре поколения

Вместе с профессором, доктором медицинских наук Кириллом Прощаевым мы сделали футуристические прогнозы о том, как изменится представление о возрасте 20 лет спустя