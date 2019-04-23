Под Минском нашли еще одну собаку с панцирем

«Комсомолка» писала о бедолаге с панцирем на теле, которого спасли волонтеры. В ветклинике с несчастной собаки по кличке Черныш срезали более 5 кило шерсти! Выяснилось, что люди, к которым песик прибился, кормили его, но по каким-то причинам не стригли.

Под спутанной шерстью оказался парень в возрасте - с атрофией мышц, слепой и глухой... Фото: Андрей КОЗЕКО

И вот недавно неравнодушные люди увидели такого же заросшего горемыку! И к счастью, не прошли мимо.

- Одна женщина поехала в агрогородок Самохваловичи покупать саженцы и там увидела собаку, вид которой шокировал… Она стала искать помощи в интернете и натолкнулась на мой телефон. Мы поехали туда. Как оказалось, люди, у которых жила эта собака, рассказали: год назад к ним прибился этот пес в таком виде. А они его пожалели, - рассказывает «Комсомолке» зооволонтер и автор проекта «Путь домой» на телеканале «Беларусь 1» Екатерина Виан. - Нам, волонтерам, разрешили его забрать себе. В ветклинике собаке состригли 2 кило шерсти. Под спутанной шерстью оказался парень в возрасте - с атрофией мышц, слепой и глухой. Но мы надеемся, что это временное расстройство здоровья.

В таком состоянии собаку привезли в ветклинику... Фото: Андрей КОЗЕКО

Собаку назвали Гогеном. Теперь его выхаживают волонтеры. Как только он окрепнет, его заберет к себе та женщина, которая его нашла. Волонтеры надеются, что Гоша еще будет видеть - на этой неделе собаку покажут офтальмологу.

Собаку сейчас выхаживают волонтеры. Фото: Андрей КОЗЕКО

- Есть такие породы собак, которые сами не линяют и им нельзя вычесать шерсть, - объясняет Екатерина. - Подстричь же собаку, даже сильно заросшую, можно в ветклинике. Но, конечно, доводить собаку до такого вида нельзя. Она страдает и болеет, нося на себе пару килограммов шерсти. Под таким панцирем летом собака не выживет и будет мучительно умирать.