Ядвиге Поплавской исполняется 70 лет!

Папа мечтал создать семейное трио

На фото с сестрой Крестиной и братиком Чеславом. Фото: личный архив

Маленькая Ядя родилась в семье хормейстера Константина Поплавского. Вместе с Геннадием Цитовичем они создавали Белорусский государственный народный хор. Константин Иосифович мечтал о семейном трио: старшая сестра Кристина играла бы на фортепиано, Ядвига - на скрипке, а младший брат Чеслав - на виолончели. Но будущей народной артистке оказалось сложно подолгу держать скрипку, поэтому Ядя выбрала фортепиано.

Ядя и Кристина играли в четыре руки на фортепиано. Фото: личный архив.

- Мы все дышали музыкой с самого раннего детства, знали и играли произведения Чайковского, Моцарта, постоянно ходили в Оперный театр. Правда, как-то моя давняя школьная подруга сказала: «Ой, Ядька, у вас же не было детства! Вас папа замучил музыкальными занятиями». А я получала от них удовольствие. Именно музыка сделала меня позитивным человеком. На том и держусь, - рассказала в интервью «Комсомолке» Ядвига Поплавская.

«Верасы» создали однокурсницы в консерватории

Ядвига Поплавская на выпускном в школе. Фото: личный архив.

После окончания школы девушка поступила в Белорусскую консерваторию по классу фортепиано. Но уже на 4-м курсе ее подруга Таисия Тлехуч загорелась идеей создать группу. Так, в 1971 году образовался ансамбль «Верасы». Кстати, Ядвига Константиновна окончила консерваторию дважды: в 1988 году еще и отделение композиции.

Долго не говорила да

Ядвига Поплавская и Александр Тиханович были вместе более 40 лет. Фото: личный архив.

Ядвига Поплавская и Александр Тиханович познакомились в 1973 году, когда в ансамбль «Верасы» решили добавить парней. Одним из них был Тиханович. Талантливый музыкант с первого взгляда влюбился в улыбчивую девушку, но добивался руки и сердца 4 года! 3 ноября 1976 года они все-таки поженились.

- Самый главный казус случился во время нашего бракосочетания, - говорил в одном из интервью «Комсомолке» Александр Тиханович. - Регистратор в загсе спрашивает Ядю: «Вы согласны?». А она молчит. Проходит минута, вторая, третья… Я чуть с ума не сошел: думал, что же происходит?! Родители уже начали перешептываться. Наконец, она сказала: «Да, согласна». Я у Яди потом спросил, что это было. «Я долго думала, а потом решила: «Ай, если что-то не понравится, могу и развестись», - ответила она.

К слову, в то время купить хорошую одежду было сложно, так что свадебный пиджак Александра Тихановича перешел в руки администратора «Верасов» Бориса Белого, когда тот женился на певице Надежде Микулич.

Песня «Малиновка» приносила миллионы

После ухода из «Верасов» Ядвига вместе с Александром Тихановичем создали свою группу «Счастливый случай». Фото: личный архив.

Песни ансамбля «Верасы» гремели на весь Советский Союз, музыкантов бесконечно показывали по Центральному телевидению.

В 1979 году композитор Эдуард Ханок предложил «Верасам» «Малиновку». Но никто в ансамбле не верил в ее успех. Ядвиге Константиновне песня не понравилась, и только Александр Тиханович, который тогда еще не пел в ансамбле, сказал руководителю «Верасов» Василию Раинчику: «Я спою!» После «Песни-80» «Малиновка» стала супершлягером. И каждый следующий год «Верасы» записывали по хиту: «Я у бабушки живу», «Завiруха», «Карнавал», «Звезда любви», «Караван», «Музыка для всех». Ансамбль давал по 100 концертов в месяц и собирал миллионы, но артисты зарабатывали максимум два оклада - 320 рублей.

В 1980 году Ядвига Поплавская родила единственную дочь - Настю. Но в 1986 году после серьезного скандала ансамбль покинул Александр Тиханович - его обвинили в наркомании и торговле наркотиками. Вслед за ним ушла Ядвига Поплавская.

- «Верасы» - это часть меня, один из лучших периодов моей жизни. Я счастлива, что являюсь одним из создателей этой яркой группы, которую любят до сих пор. Мы благодарны Богу и всем, кто в трудный период нашего вынужденного ухода поддержал нас и дал силы пройти через это испытание, продолжить наше служение искусству и людям, - делилась с «Комсомолкой» Ядвига Поплавская.

В Театре песни открыли миру «Ляписов»

Единственная дочь Ядвиги и Александра пошла по стопам родителей и стала певицей. Фото: личный архив

После ухода из «Верасов» Ядвига вместе с Александром Тихановичем создали свою группу «Счастливый случай», а также организовали Театр песни, который сейчас переименован в продюсерский центр. Самый успешный проект театра - группа «Ляпис Трубецкой». В эти годы дуэт сосредоточился на гастролях, много выступал в России, где Ядвигу Поплавскую и Александра Тихановича любят и помнят.

Плотный график не позволял быть настоящей бабушкой

Внуку Ивану в ноябре уже исполнится 16 лет. Посмотрите, как он похож на бабаушку в школьные годы. Фото: личный архив.

Единственная дочь Ядвиги и Александра пошла по стопам родителей и стала певицей. В 2003 году она родила сына Ивана. Долгое время дружная семья жила в одной квартире.

- Рабочий график не позволяет на все сто процентов раствориться в счастье быть настоящей бабушкой. Живем мы пока все вместе. Живем дружно, - рассказывала нам Ядвига Константиновна, когда Ване было 6 лет.

Уход Александра Тихановича и мамы…

2017 год принес огромное потрясение народной артистке Беларуси. 28 января не стало ее спутника жизни Александра Тихановича. Народный артист умер от аутоиммунного заболевания легких - идиопатический фиброзирующий альвеолит, с которым он жил последние 7 лет. Через год ушла из жизни… мама артистки Стефания Петровна. Ядвига Константиновна непросто переживает утрату, но находит в себе силы продолжить дело супруга в продюсерском центре, где год назад открылась еще и вокальная детская школа «Белый парус». Продолжает народная артистка и концертную деятельность.

- В моем сердце и мыслях, в моих делах и заботах - словом, в каждом дне Саша всегда остается рядом… Я благодарю всех людей, которые с добротой, любовью, искренностью и вниманием относятся к нашему с Сашей творчеству, к нашей семье и лично ко мне. Ну а главная поддержка - это в первую очередь наша дочь Анастасия, семья и мои друзья, - поделилась с нами Ядвига Константиновна.