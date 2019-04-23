Мама ищет работу: три проверенных способа трудоустроиться, когда на руках маленький ребенок

Недавно портал Superjob.ru провел очень интересное исследование: легко ли женщине после декрета устроиться на работу. Оказалось, это не так уж и сложно! То, что все как один начальники якобы настроены против молодых мам, оказалось мифом. Как показало исследование, только 6% работодателей избегают брать на работу женщин, состоящих в браке и имеющих детей. В том числе маленьких.

Незамужних и бездетных дам избегают 9% начальников. А вот тем молодым женщинам, которые только выскочили замуж, сложнее всего: им не рады 16% работодателей. Их логика понятна: такие сотрудницы могут очень скоро засобираться в декрет.

Так что мамы маленьких детей имеют все шансы найти работу.

Остается вопрос: какую лучше выбрать форму занятости?

1. «На удаленке»

Некоторые женщины умудряются трудиться и в декрете, и в отпуске по уходу за ребенком. Чаще всего работают, не отрываясь от материнства, дамы, тестирующие компьютерные программы, переводчицы, дизайнеры и журналисты.

Это чаще всего представительницы профессий, которые подразумевают удаленную занятость - у них нет необходимости каждый день ездить в офис. Мамы работают из дома.

Конечно, здесь есть определенные минусы: карьеры в таком режиме не сделаешь. И фриланс порой подразумевает нестабильные заработки. Но, с другой стороны, работа из дома может быть временной: пока ребенок не подрастет, не пойдет в детский сад, а затем и в школу. Потом спокойно можно будет ездить в офис.

Эксперты дают советы: в интернете есть множество сайтов, где можно найти временную работу. Подключайте бывших коллег, они могут подсказать, кому нужны фрилансеры.

А юристы напоминают, что объемы и сроки выполнения разовой работы необходимо фиксировать в договоре (подряда или оказания услуг). И обязательно в документах указывать размер и форму оплаты. Так вам будет спокойнее.

2. Рядом с домом

Эксперты Superjob.ru предлагают и другой вариант. Можно ежедневно экономить два-три часа, устроившись на работу недалеко от дома. В больших городах многие компании из соображений экономии арендуют офисы подальше от центра. Поинтересуйтесь, нет ли таких в вашем районе?

А в резюме укажите, где живете. Кандидат «по соседству» будет рассмотрен как потенциально более подходящий. Стоит подчеркнуть это и на собеседовании.

3. Полный день

При таком варианте в первую очередь надо решить, кто будет в ваше отсутствие заботиться о ребенке. Есть и такой интересный вариант: мама выходит на полный рабочий день, а фрилансить дома остается папа. Так живет немало современных семей.

Собирающимся на работу обязательно стоит освежить свои знания по специальности. На собеседовании знатоки советуют обязательно подчеркнуть два момента.

Во-первых, несмотря на перерыв в работе, вы остались профессионалом - читаете специализированную периодику, прошли курсы повышения квалификации, общаетесь с бывшими коллегами и т. д.

Во-вторых, у вас есть помощники в воспитании ребенка, и вам не придется часто уходить на больничный.

Кстати, как вариант: можно пойти работать в госучреждение. Здесь не придется перерабатывать, и в таких местах особенно чтут Трудовой кодекс. Например, многие молодые мамы устраиваются работать в детский сад, в который ходит их маленький ребенок. Может, заработок здесь и не очень большой, но зато можно уходить домой пораньше. И никто не будет пилить за частые больничные.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Давай мам рассматривать в последнюю очередь». Как убедить нанимателя взять вас на работу с маленьким ребенком?

- К сожалению, на неофициальном уровне дискриминация мам с маленькими детьми все еще существует, - говорит Ирина, рекрутер одной из крупных компаний. - Например, ко мне может подойти начальник отдела, который ищет себе сотрудника, и сказать: «Давай мам после декрета рассматривать в последнюю очередь». А если я предложу такую кандидатуру, то он еще раз напомнит об этом требовании. Компании объясняют это защитой своих интересов: мол, женщины после декрета становятся вялыми и незаинтересованными, вместо работы думают о детях, с трудом вливаются в коллектив после трех лет дома, берут больничные на любой чих ребенка… Хотя мой опыт показывает, что часто бывает наоборот: мамы реже берут больничные и отгулы, чем, скажем, женщины без детей. Особенно в первое время, когда хотят показать, что их взяли не зря.

И как же тогда убедить работодателя все-таки взять вас на работу?

- К резюме можно приложить сопроводительное письмо и написать в нем, что у вас есть две неработающие бабушки, которые с радостью присматривают за ребенком, что у мужа плавающий график и он тоже готов помочь, что ребенок закален и болеет очень редко, что вы устали от декрета и хотите работать… Даже если что-то из этого не совсем правда, на этом этапе лучше показать нанимателю свою заинтересованность, - советует Ирина. - При этом на многих сайтах по поиску работы в анкете не нужно указывать состав семьи. Если вас позвали на собеседование, о наличии детей нужно сказать честно, не обманывая и не скрывая их наличие. Но при этом нужно больше говорить о своей заинтересованности работой, а меньше - о детях.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что будет с детским пособием, если начать работать в декрете?

Каждая белоруска получает пособие по уходу за ребенком до трех лет. На первого ребенка оно сейчас составляет 362 руб. 46 коп., на второго и последующих - 414 руб. 24 коп. При этом закон разрешает декретницам подрабатывать на полставки (или же так, чтобы месяц вырабатывать не больше половины месячной нормы рабочего времени) и ничего не терять в деньгах. Но если женщина выходит на полную ставку или работает как ИП, ремесленник, адвокат или нотариус, то пособие уменьшится на 50%. Иными словами, вместо 362 руб. 46 коп. государство будет платить 181 руб. 23 коп. Так что мамочкам, которые собираются подрабатывать в декрете, лучше заранее проконсультироваться с нанимателем или специалистами Фонда соцзащиты, как в этом случае вам выплатят пособие.