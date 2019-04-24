2019-04-24T22:15:49+03:00
Минск
КП Беларусь

Известный IT-разработчик Kaseya открыл офис в центре Минска и ищет 120 работников

Компания арендовала двухэтажное здание с зеленой террасой на балконе
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В компании Kaseya считают, что в Беларуси хороший климат для развития IT-бизнеса.В компании Kaseya считают, что в Беларуси хороший климат для развития IT-бизнеса.
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Kaseya - один из лидеров в сфере разработки продуктов для IT. Центральный офис компании находится в Дублине (Ирландия), офисы расположены еще в 20 странах. А 18 апреля 2019 года компания торжественно открыла свой первый центр исследований и разработок в столице Беларуси, по адресу Куйбышева, 69а. На открытии присутствовали замглавы администрации Советского района Минска Александра Величко и депутат Палаты представителей Национального собрания Дмитрий Шевцов.

Алексей Шафранский (слева) и Джон Дюран (справа) торжественно перерезают красную ленточку на открытии нового офиса.

Алексей Шафранский (слева) и Джон Дюран (справа) торжественно перерезают красную ленточку на открытии нового офиса.

Основная причина прихода на белорусский рынок - хороший климат для развития IT-бизнеса в стране. Компания «Касея» - крупный поставщик комплекса IT-решений. Компания поставляет технологии, которые позволяют эффективно управлять, хранить и защищать свою информацию любому бизнесу. Как это работает?

- Мы создаем собственные готовые программы, не под заказ. Затем их покупают клиенты и адаптируют под свои конкретные запросы, а мы как разработчики на протяжении всего времени пользования оказываем техподдержку в случае необходимости, - объясняет генеральный менеджер по исследованиям и разработкам Алексей Шафранский. - Программы Kaseya установлены более чем на 10 миллионов устройств по всему миру. Большинство наших клиентов - это средний и малый бизнес.

Генеральный менеджер по исследованиям и разработ- кам Алексей Шафранский.

Генеральный менеджер по исследованиям и разработ- кам Алексей Шафранский.

Новый офис станет ключевым центром создания программ, исследований и разработок. И цели у компании более чем амбициозные! В ближайшие 1,5 года новый игрок на IT-рынке собирается нанять свыше 120 специалистов - от разработчиков до менеджеров.

- Мы будем рады найти талантливых специалистов, которые присоединятся к нашей международной команде. Растущий запрос на наши программы привел к необходимости открытия еще одного центра исследований и разработок. Мы решили, что Минск - отличное место для поиска технических талантов, - говорит главный технический директор Kaseya Джон Дюран. - В течение короткого периода времени мы сформировали сильную команду, которая развивает продукты, разрешающие IT-проблемы.

Главный технический директор Kaseya Джон Дюран.

Главный технический директор Kaseya Джон Дюран.

Цель компании - сделать жизнь программистов и других IT-работников проще, а их работу эффективнее. Об этом говорит и комфортный просторный офис прямо у Комаровского рынка в Минске, с собственной зеленой лаунж-зоной. У входа даже есть незаметные сканирующие устройства, которые автоматически проверяют всех посетителей на взрывчатку или оружие.

- Мы первая в Беларуси настолько защищенная IT-компания. Но я надеюсь, что доставшаяся нам защита не пригодится, - смеется Алексей Шафранский.

Станьте частью нашей профессиональной команды!

Больше информации на сайте www.kaseya.com и в twitter @KaseyaCorp .

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