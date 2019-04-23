Авария под Барановичами, где разбилась семья. Они возвращались от родственников домой

Страшная авария произошла в минувшее воскресенье, 21 апреля, около двух часов дня. Фото с места происшествия шокируют: дерево срезало крышу авто…

Известно, что за рулем «Субару» находился 49-летний минчанин, который ехал вместе со своей семьей по автодороге М1/Е30. На 190-м километре дороги водитель не справился с управлением, съехал в кювет, где столкнулся с деревьями.

Как сообщает Следственный комитет, в результате ДТП мужчине и его пассажиркам - 46-летней жене и 12-летней дочери - были причинены телесные повреждения, от которых они скончались на месте происшествия.

- Предварительно известно, что семья из Минска ехала от родственников, которые живут в Дрогичинском районе, - рассказал «КП» официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. - Следователи выяснят, были ли пристегнуты супруги и их ребенок.

Как узнала «Комсомолка», мужчина работал слесарем у индивидуального предпринимателя, а женщина – оператор станков на МТЗ.