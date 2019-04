XI «Белый Квадрат» объявил победителей

Фестиваль «Белый Квадрат» прошел в белорусской столице в одиннадцатый раз и собрал участников из 32 стран мира. В этом году фестиваль прозвучал на международной арене под слоганом Your Moment is Now.

Всего на «Белый Квадрат» было подано 1019 конкурсных работ от из стран СНГ и Европы. Работы принимались в 7 конкурсов: creativity, branding, marketing, creative effectiveness, digital, social ad и во введенный с этого года конкурс media. Все работы оценивало 6 составов международного жюри - Креативное жюри, жюри Маркетинга, Брендинга, Digital, Медиа, Социальной рекламы - в общей сложности 62 эксперта с мировым именем, на счету которых сотни наград Cannes Lions и других престижных фестивалей.

Итак, представляем результаты всех конкурсов XI «Белого Квадрата».

Креативным агентством фестиваля, получившим больше всего наград по итогам судейства, стало Восход, Россия

Белорусским агентством фестиваля - Forte Grey

КОНКУРС «МОЛОДЫЕ КРЕАТОРЫ»

В этом году официальным партнером фестиваля - букмекерской компанией Parimatch - учрежден творческий конкурс для молодых креаторов FIRED UP TO CREATE.

В деловой и образовательной программе фестиваля прошло более 70 мастер-классов от хедлайнеров из 20 стран Европы, познакомивших участников с последними трендами в маркетинге, брендинге, digital, медиа. Для начинающих и будущих рекламистов смарт-партнером фестиваля - Высшей Школы Экономики - была организована интеллектуальная игра Рекламный Хакатон.

