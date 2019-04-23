Воровства с карточек в 2018 году было меньше, зато украденные суммы - серьезнее

Банковский процессинговый центр (БПЦ) опубликовал годовой отчет о тенденциях и случаях мошенничества с банковскими карточками за 2018 год. Из него следует, что в прошлом году краж с карточек было почти на треть (27%) меньше! Зато мошенники теперь не мелочатся: общая сумма украденных средств увеличилась на 10%. В среднем за один раз мошенники снимают с карточки 43 доллара (в 2017 году было 28 долларов).

Практически все мошеннические схемы (95%) заключаются в использовании чужих реквизитов. В 3% случаев это поддельные карточки, оставшиеся 2% - снятие денег с потерянных или украденных карт.

В конце прошлого года стало больше мошеннических операций с использованием реквизитов карточек с применением технологии 3-D Secure, банки даже стали предупреждать об этом по смс.

По странам статистика такая. Поддельными карточками чаще всего пользовались в Индии и Индонезии, чужими реквизитами предпочитают пользоваться мошенники из США (каждый четвертый из всех). Годом раньше, в 2017-м, более половины операций по чужим реквизитам карт произошли в России (51%).

Основными тенденциями мошенничества с использованием реквизитов карточек в 2018 году БПЦ назвал:

- Всплеск мошеннических операций на интернет-сайтах торговцев, зарегистрированных в Беларуси.

- Увеличение количества «дружественного мошенничества». Это когда владелец карточки либо его родственники/знакомые оплачивают что-либо по карте, пользуются, а потом требуют возврат платежа, утверждая, что данные их карточки были скомпрометированы.

- Стабильно высокий уровень количества компрометации данных держателей карточек с помощью вредоносных программ, а также на сомнительных сайтах.

Во всех банках, подключенных к БПЦ, в 2018 году произошло 297 случаев мошенничества в эквайринговой сети (это когда оплату по карточке принимают с помощью специального терминала банка, например, магазины или частные предприниматели). Это на 16% меньше, чем в 2017-м. Теперь мошенники предпочитают операции без карточки: их стало на 64% больше. Число остальных видов мошенничества за счет этого сильно снизилось.