Пять процедур, чтобы помолодеть и похорошеть к лету!

А там как раз начнется лето с его отпусками, курортами, романтикой. Каким процедурам отдать предпочтение, чтобы их волшебное действие длилось дольше лета?

Очищение кожи

Это фундамент и основа всех процедур. Кроме того, регулярное очищение необходимо коже, чтобы оставаться свежей и молодой.

В салонах вам могу предложить ультразвуковую (аппаратную), механическую, комбинированную и атравматическую чистку лица. У каждой из них свои плюсы и нюансы.

Механическая (ручная) незаменима при большом количестве акне. Ультразвуковая более деликатная. Комбинированная позволяет объединить эти два вида очищения и подойти к каждому клиенту более индивидуально. Атравматическая показа людям, у которых близко расположены капилляры к поверхности кожи. При этой чистке лица не травмируется кожа, но надо быть осторожным при аллергиях.

Опытные косметологи безошибочно определят, какой вид чистки вам подходит по состоянию кожных покровов, типа кожи и возраста. И в салоне эта процедура будет практически безболезненной, оставляющей минимальные покраснения.

На что рассчитано: извлечь из пор избыток кожного сала, устранить комедоны и глубокие загрязнения, сделать кожу лица более гладкой.

Массаж

Массаж - одна из старейших проверенных процедур, используемых для восстановления и поддерживания молодости кожи. С его помощью улучшается питание и кровоснабжение кожи, стимулируется работа мышц. Массаж не вызывает аллергии, отлично включает резервы восстановления организма.

В косметическом салоне массаж превращается в настоящую спа-программу для лица: легкий пилинг, затем 20 - 25 минут классического массажа зон лицо-шея-декольте с использованием увлажняющих, питательных сывороток, а в завершение - маска, которая придает коже здоровый и ухоженный вид.

Рекомендуется делать процедуру еженедельно.

На что рассчитано: даже неухоженная, уставшая, сухая кожа, никогда не знавшая средств по уходу, уже через месяц регулярного массажа может выглядеть более здоровой и помолодевшей.

Биоревитализация

Процедура омолаживания кожи изнутри с помощью введения гиалуроновой кислоты, которая является прекрасным увлажнителем.

Как правило, процедура проводится 4 - 6 раз с интервалом 2 - 4 недели, курс повторяется через 6 месяцев. Биоревитализация не только способствует обновлению кожи, но и повышает эффективность пилингов и аппаратных методик (радиолифтинг, лазерное и фотоомоложение).

На что рассчитано: повышение тонуса кожи, уменьшение глубины и длины морщин, свежий и отдохнувший вид кожи, запуск процесса ее отстройки.

Карбокситерапия

Это омолаживающая процедура, которая существует в медицине уже 70 лет, а последние 15 лет используется для косметологических целей. В ее основе - технология использования углекислого газа. Данный компонент расширяет сосуды, тем самым повышает доступ кислорода и питательных элементов к клеткам ткани.

Карбокситерапия дает результат лишь после нескольких процедур. Во время каждой манипуляции возникают спайки, которые преобразовываются в новые коллагеновые волокна.

Процедура безболезненная, подходит всем видам кожи и может использоваться как экспресс-метод перед важным событием, а может применяться курсом из 4 - 10 сеансов 1 - 2 раза в неделю.

На что рассчитано: омолаживающий эффект, усиление кровообращения, избавление от мелких рубцов, снижение жирности кожи, вывод шлаков и токсинов из клеток, уменьшение пигментации, стимуляция выработки коллагена.

Мезотерапия

Это подкожные инъекции активных препаратов, которые подбираются индивидуально для каждого пациента. Мезотерапия успешно применяется как для омоложения кожи, так и для лечения акне, ликвидации локальных жировых отложений, целлюлита. В качестве активных веществ используются аминокислоты, витамины, микроэлементы, гиалуроновая кислота, коллаген и другие препараты.

Даже после первой процедуры мезотерапии лицо свежеет, а полный курс - 5 - 10 процедур - дает очевидный эффект.

На что рассчитана: профилактика старения кожи, улучшение ее тургора и плотности, подтяжка лица и борьба с морщинами.

БУДЬ В КУРСЕ!

Есть в программе подготовки к лету еще одна обязательная процедура, которая может касаться и лица, но в основном сфера ее действия - все, что ниже подбородка. Речь идет, конечно же, о депиляции. Избавиться от нежелательной растительности на теле в салонах предлагают разными методами. В числе самых популярных - шугаринг.

Это метод эпиляции с применением густой сахарной пасты. Шугарингом можно удалять волосы с лица, рук, ног, спины, подмышек и бикини. Этот метод ценят за длительный эффект (от 3 недель), отсутствие боли во время процедуры и раздражения, побочных эффектов и аллергии после нее, за возможность удалить волосы любой длины, даже очень короткие. После шугаринга, как правило, кожа выглядит очень гладкой. Высокие концентрации глюкозы и фруктозы не дают размножаться микроорганизмам, что исключает риск инфицирования и воспаления кожи.

Перед шугарингом (как, впрочем, и перед любой косметической процедурой) рекомендуется проконсультироваться у специалистов и узнать о возможных противопоказаниях. Например, шугаринг нельзя делать тем, у кого сахарный диабет, снижение свертываемости крови, либо в зоне эпиляции есть тромбофлебит, проявления кожных заболеваний или нарушения целостности кожи.

Важные контакты!

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Студия красоты NUDE»

Адрес: Минск, ул. Смолячкова, д. 4 - 38

Телефон: +375 (33) 604-66-04

Режим работы:

Пн - пт: 10.00 - 21.00; сб - вс: 10.00 - 18.00

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Салон красоты «КОСМЕДИА»

Адрес: Минск, ул. Старовиленская, 14 (вход со двора)

Телефоны: +375 (17) 334-80-15; +375 (29) 314-99-14; +375 (29) 645-12-46

Режим работы:

Пн - пт: 9.00 - 21.00; сб: 10.00 - 17.00

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Салон красоты «ФИШКИ»

Адрес: Минск, ул. Литературная, 22

Телефоны: +375 (29) 624-12-77; +375 (17) 224-11-77

Режим работы:

Пн - сб: 9.00 - 21.00; вс: 10.00 - 19.00

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