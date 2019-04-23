Пять процедур, чтобы помолодеть и похорошеть к лету!
А там как раз начнется лето с его отпусками, курортами, романтикой. Каким процедурам отдать предпочтение, чтобы их волшебное действие длилось дольше лета?
Очищение кожи
Это фундамент и основа всех процедур. Кроме того, регулярное очищение необходимо коже, чтобы оставаться свежей и молодой.
В салонах вам могу предложить ультразвуковую (аппаратную), механическую, комбинированную и атравматическую чистку лица. У каждой из них свои плюсы и нюансы.
Механическая (ручная) незаменима при большом количестве акне. Ультразвуковая более деликатная. Комбинированная позволяет объединить эти два вида очищения и подойти к каждому клиенту более индивидуально. Атравматическая показа людям, у которых близко расположены капилляры к поверхности кожи. При этой чистке лица не травмируется кожа, но надо быть осторожным при аллергиях.
Опытные косметологи безошибочно определят, какой вид чистки вам подходит по состоянию кожных покровов, типа кожи и возраста. И в салоне эта процедура будет практически безболезненной, оставляющей минимальные покраснения.
На что рассчитано: извлечь из пор избыток кожного сала, устранить комедоны и глубокие загрязнения, сделать кожу лица более гладкой.
Массаж
Массаж - одна из старейших проверенных процедур, используемых для восстановления и поддерживания молодости кожи. С его помощью улучшается питание и кровоснабжение кожи, стимулируется работа мышц. Массаж не вызывает аллергии, отлично включает резервы восстановления организма.
В косметическом салоне массаж превращается в настоящую спа-программу для лица: легкий пилинг, затем 20 - 25 минут классического массажа зон лицо-шея-декольте с использованием увлажняющих, питательных сывороток, а в завершение - маска, которая придает коже здоровый и ухоженный вид.
Рекомендуется делать процедуру еженедельно.
На что рассчитано: даже неухоженная, уставшая, сухая кожа, никогда не знавшая средств по уходу, уже через месяц регулярного массажа может выглядеть более здоровой и помолодевшей.
Биоревитализация
Процедура омолаживания кожи изнутри с помощью введения гиалуроновой кислоты, которая является прекрасным увлажнителем.
Как правило, процедура проводится 4 - 6 раз с интервалом 2 - 4 недели, курс повторяется через 6 месяцев. Биоревитализация не только способствует обновлению кожи, но и повышает эффективность пилингов и аппаратных методик (радиолифтинг, лазерное и фотоомоложение).
На что рассчитано: повышение тонуса кожи, уменьшение глубины и длины морщин, свежий и отдохнувший вид кожи, запуск процесса ее отстройки.
Карбокситерапия
Это омолаживающая процедура, которая существует в медицине уже 70 лет, а последние 15 лет используется для косметологических целей. В ее основе - технология использования углекислого газа. Данный компонент расширяет сосуды, тем самым повышает доступ кислорода и питательных элементов к клеткам ткани.
Карбокситерапия дает результат лишь после нескольких процедур. Во время каждой манипуляции возникают спайки, которые преобразовываются в новые коллагеновые волокна.
Процедура безболезненная, подходит всем видам кожи и может использоваться как экспресс-метод перед важным событием, а может применяться курсом из 4 - 10 сеансов 1 - 2 раза в неделю.
На что рассчитано: омолаживающий эффект, усиление кровообращения, избавление от мелких рубцов, снижение жирности кожи, вывод шлаков и токсинов из клеток, уменьшение пигментации, стимуляция выработки коллагена.
Мезотерапия
Это подкожные инъекции активных препаратов, которые подбираются индивидуально для каждого пациента. Мезотерапия успешно применяется как для омоложения кожи, так и для лечения акне, ликвидации локальных жировых отложений, целлюлита. В качестве активных веществ используются аминокислоты, витамины, микроэлементы, гиалуроновая кислота, коллаген и другие препараты.
Даже после первой процедуры мезотерапии лицо свежеет, а полный курс - 5 - 10 процедур - дает очевидный эффект.
На что рассчитана: профилактика старения кожи, улучшение ее тургора и плотности, подтяжка лица и борьба с морщинами.
БУДЬ В КУРСЕ!
Есть в программе подготовки к лету еще одна обязательная процедура, которая может касаться и лица, но в основном сфера ее действия - все, что ниже подбородка. Речь идет, конечно же, о депиляции. Избавиться от нежелательной растительности на теле в салонах предлагают разными методами. В числе самых популярных - шугаринг.
Это метод эпиляции с применением густой сахарной пасты. Шугарингом можно удалять волосы с лица, рук, ног, спины, подмышек и бикини. Этот метод ценят за длительный эффект (от 3 недель), отсутствие боли во время процедуры и раздражения, побочных эффектов и аллергии после нее, за возможность удалить волосы любой длины, даже очень короткие. После шугаринга, как правило, кожа выглядит очень гладкой. Высокие концентрации глюкозы и фруктозы не дают размножаться микроорганизмам, что исключает риск инфицирования и воспаления кожи.
Перед шугарингом (как, впрочем, и перед любой косметической процедурой) рекомендуется проконсультироваться у специалистов и узнать о возможных противопоказаниях. Например, шугаринг нельзя делать тем, у кого сахарный диабет, снижение свертываемости крови, либо в зоне эпиляции есть тромбофлебит, проявления кожных заболеваний или нарушения целостности кожи.
Важные контакты!
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