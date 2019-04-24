Как я выиграла $1000, а домой принесла только синюю тряпочку

Пару лет назад мой номер телефона попал в какую-то базу данных. С тех пор раз в месяц звонят милые девушки и приглашают на презентацию чего-нибудь. Голоса операторов профессионально завлекают, я отбиваюсь. Да и сюжетов о том, как на таких презентациях пенсионерам продают пледы по цене крыла от самолета, уже писано-переписано. А тут за неделю - сразу три звонка! Уговорили. Иду.

Девушки и молодые люди на входе улыбчивы и радушны.

- На каких наших презентациях вы уже были?

- Я в первый раз.

- Не может быть! Все бывали на наших презентациях! - девушки изумляются так, словно у меня есть хвост. Хочется что-нибудь сделать, чтобы замаскировать свою инаковость. Сковородку купить?

В небольшом уютном зале стулья в три ряда. На столике две электроплитки. На стеллаже кастрюльки и сковородки. На втором - одеяло и две подушки. Нахожу место в первом ряду. Из динамиков орет Ваенга. Большинство собравшихся в зале - пенсионеры.

Парень в белой рубашке указывает на одеяла и скороговоркой выдает несколько тезисов о том, что для здоровья нужен здоровый сон.

- Вы согласны?

- Да-а-а!

Ну а как не согласиться, если спать действительно надо? Стандартный трюк - чем больше раз клиент скажет «да», тем больше вероятность, что он купит товар.

Чудо-одеяла расположили у зеркальной стены - так они смотрятся совсем "по-богатому".Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Спикер вызывает из зала мужчину и прижимает ему мохнатую подушку к лицу.

- Дышать можете?

- Могу!

- А через обычную подушку не сможете!

Как пулемет парень выпаливает оставшиеся «одеяльные» заготовки и уступает место девушке Оксане. Она двигается и действует, как профессиональный аниматор.

- Подняли одну ручку, теперь вторую! Аплодисменты, аплодисменты!

Оксана вовлекает посетителей в действо. Взбить яйцо, пощупать сковородку, вылить в форму заранее замешанное тесто, отмерить в стаканчик масло. Использовать его девушка не будет - в волшебной посуде готовят без масла. Ровно через 14 минут в чудо-форме испечется пирог.

Оксана показывает фокусы. Молоко, которое шапкой пузырится на сковородке, но не убегает. Молоко, которое пригорело до угольного блинчика, но не прилипло к посудине. Раскаленная сковородка, на которую можно плеснуть холодную воду и не получить плевок кипятка в лицо. Это весело. Попытку задать вопрос из зала девушка пресекает.

Менеджеры показывают фокусы - например, молоко, которое кипит в чудо-посуде, но не убегает!Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Градус драмы повышается: вбегает один из молодых людей с конвертиками в руках.

- Победители викторины, победители викторины! - он выглядит взволнованным.

Девушка-аниматор объясняет: прямо сейчас по всей стране проходит 15 презентаций, на них приглашены 250 человек. Из них компьютер выбрал 20, кто получит призы.

- Вероятность, что счастливчики среди нас, очень мала, - объясняет Оксана. - Но зачитать список надо. Слушайте внимательно!

- Ох, а это же я! - вскакивает с места женщина по имени Надежда.

- Невероятно! Идите сюда!

Зал рукоплещет. Оксана предлагает победительнице выбрать один из трех конвертиков. Открыв конверт, она узнает, что выиграла.

- Берите ваши вещи и мужа забирайте - и на выход, на выход! - торопит счастливицу молодой человек. Лицо Нади светится. Оксана читает дальше. И вдруг…

- Партолина Наталья!

- Ой, а это же я! - слышу свой голос и понимаю, что ойкнула точно так же, как до этого Надя.

- Невероятно! Невероятно! - ликует Оксана. - Два победителя сразу! Так не бывает!

Выбираю один из оставшихся двух конвертиков. «Приз, приз!» - радуется внутренний ребенок. «Смотри, не донесешь, надорвешься», - хмыкает внутренний скептик.

- С вещами, с вещами на выход! - торопит парень.

- Давайте посмотрим на ваш приз! - усаживает он меня за столик в тамбуре. - Сковородка высокая с крышкой, четырехлитровая кастрюля, двухлитровый сотейник и жаровня. И это всего 90 рублей! Плюс подарки - одеяло с подушками, набор ножей, столовые приборы… Знаете, почему так дешево? Потому что у вас в конверте золотая карта на 960 рублей! И еще мы вам дарим скидку на 850! Так что вместо 4600 остается всего лишь 2790! Доставайте паспорт, будем оформлять!

- Почему 2790? 90 рублей - это что было?

- Ежемесячный платеж. Это ведь совсем немного. И всего на 36 месяцев!

- Это такая большая сумма, - вздыхаю. - Я не могу принимать такие решения без согласия мужа.

Сходимся на том, что мужу я позвоню и попробую его уговорить.

- Не разрешил, - после разговора с трагическим лицом поворачиваюсь к парню. - Что ж, пойду в зал пирог пробовать.

- Нет! Там уже все закончилось! Через пять минут закончится! Нечего там делать! - бросается парень между мной и залом. - Вот вам гарантированный подарок! До свидания!

Сует мне в руки синюю салфеточку и исчезает. Я уже не клиент. Пирога мне не положено. И меня без приза другим клиентам видеть тоже нельзя. Они должны быть уверены, что победители лотереи осчастливлены.

У кафе курит мужчина. Это муж второй «победительницы». Минут через сорок выходит и Надежда. Прячет в сумочку две синие тряпочки. Она уже почти оформила покупку, опомнилась в последний момент.

Надя и Юра на таких мероприятиях не новички. Ходят, когда время есть. Говорят - им весело. Один раз купили плед, еще до деноминации, за 2 400 000. А еще им как-то подарили маленькую подушечку, на ней сейчас кошка спит.

- Пирога не дали, - вздыхает Надя. - Тряпки вот эти всучили и выпроводили. А когда мы у них плед купили, такие обходительные были, даже до дома на машине довезли...

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Хотите купить чудо-посуду? Переспите ночь с этим желанием!»

Мы попросили психолога Веру Лобейко проанализировать происходящее. Вердикт специалиста: к потенциальным покупателям применяли целый арсенал манипуляций!

- Продавцы манипулируют на потребности чувствовать себя хорошим, значимым, исключительным. «Только для вас! Вас рекомендовали! Только вы - тот счастливчик, которому досталась скидка!»

Искренне разыгранное удивление, что кто-то не был на презентациях, не слышал про этот бренд - манипуляция на потребности не быть изгоем. От вас ждут, что вы купите товар, чтобы не чувствовать себя ущемленным.

Создается трансляция: «Ты покупаешь не одеяло, а здоровье!» Одновременно подогревают тревогу: «Не купишь это одеяло - заболеешь!»

В разы усиливает действие манипуляции эффект психологии толпы и эффект от включения в массовые действия. Если человек не просто слушатель, а действующее лицо, у него появляется ощущение собственной экспертности, а собственная критичность выключается. Чтобы ее выключить, вам не дадут времени подумать, не разрешат задавать вопросы, советоваться с родными.

Акции, скидки, подарки, купоны - манипуляции на желании экономить. Дорогая покупка «заворачивается» в фантик подарка или выигрыша, а об истинной стоимости товара никто не говорит.

- Как противостоять этим манипуляциям?

- Лучше вообще не посещать подобные презентации. Но если вы решили туда пойти, постарайтесь честно ответить себе на вопрос: «Это мне действительно нужно? Или мне просто нравится, как сладко разговаривает со мной менеджер?» Включайте внутреннего скептика или хотя бы реалиста! Дайте себе возможность подумать, переспать с желанием купить товар, посоветоваться с близкими или с независимым экспертом.

ОФИЦИАЛЬНО

- Юридически подобные покупки являются законными, в действиях продавцов нет состава преступления, - прокомментировали в УВД Витебского облисполкома. - Доказать, что на клиентов производится психологическое воздействие, невозможно, заключение договора с фирмой носит добровольный характер. Гражданам самим нужно быть внимательными, когда они подписывают документы, вдумчиво читать договор и не спешить с приобретением дорогостоящих товаров.

СЧИТАЛКА

Менеджер сказал неправду, что, выплачивая по 90 рублей 36 месяцев, я заплачу 2790. 90 х 36 = 3240.

А судя по ценникам в магазинах, на одеяло из шерсти мериноса, набор ножей, набор столовых приборов и четыре посудины с антипригарным покрытием уйдет от 500 до 1000 рублей. Если их просто купить, а не получить в подарок. То есть чистая прибыль фирмы, пользующейся наивностью покупателя, может составить больше $1000 с человека!