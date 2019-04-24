2019-04-24T13:44:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Как я выиграла $1000, а домой принесла только синюю тряпочку

Журналистка «Комсомолки» сходила на презентацию чудо-кастрюль и суперодеял
Наталья ПАРТОЛИНА
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Бесплатно на таких презентациях можно получить синюю салфеточку или другой подарок такого же уровня. За все остальное, даже если вы это "выиграли", придется заплатить втридорога.Бесплатно на таких презентациях можно получить синюю салфеточку или другой подарок такого же уровня. За все остальное, даже если вы это "выиграли", придется заплатить втридорога.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Пару лет назад мой номер телефона попал в какую-то базу данных. С тех пор раз в месяц звонят милые девушки и приглашают на презентацию чего-нибудь. Голоса операторов профессионально завлекают, я отбиваюсь. Да и сюжетов о том, как на таких презентациях пенсионерам продают пледы по цене крыла от самолета, уже писано-переписано. А тут за неделю - сразу три звонка! Уговорили. Иду.

Девушки и молодые люди на входе улыбчивы и радушны.

- На каких наших презентациях вы уже были?

- Я в первый раз.

- Не может быть! Все бывали на наших презентациях! - девушки изумляются так, словно у меня есть хвост. Хочется что-нибудь сделать, чтобы замаскировать свою инаковость. Сковородку купить?

В небольшом уютном зале стулья в три ряда. На столике две электроплитки. На стеллаже кастрюльки и сковородки. На втором - одеяло и две подушки. Нахожу место в первом ряду. Из динамиков орет Ваенга. Большинство собравшихся в зале - пенсионеры.

Парень в белой рубашке указывает на одеяла и скороговоркой выдает несколько тезисов о том, что для здоровья нужен здоровый сон.

- Вы согласны?

- Да-а-а!

Ну а как не согласиться, если спать действительно надо? Стандартный трюк - чем больше раз клиент скажет «да», тем больше вероятность, что он купит товар.

Чудо-одеяла расположили у зеркальной стены - так они смотрятся совсем "по-богатому". Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Чудо-одеяла расположили у зеркальной стены - так они смотрятся совсем "по-богатому".Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Спикер вызывает из зала мужчину и прижимает ему мохнатую подушку к лицу.

- Дышать можете?

- Могу!

- А через обычную подушку не сможете!

Как пулемет парень выпаливает оставшиеся «одеяльные» заготовки и уступает место девушке Оксане. Она двигается и действует, как профессиональный аниматор.

- Подняли одну ручку, теперь вторую! Аплодисменты, аплодисменты!

Оксана вовлекает посетителей в действо. Взбить яйцо, пощупать сковородку, вылить в форму заранее замешанное тесто, отмерить в стаканчик масло. Использовать его девушка не будет - в волшебной посуде готовят без масла. Ровно через 14 минут в чудо-форме испечется пирог.

Оксана показывает фокусы. Молоко, которое шапкой пузырится на сковородке, но не убегает. Молоко, которое пригорело до угольного блинчика, но не прилипло к посудине. Раскаленная сковородка, на которую можно плеснуть холодную воду и не получить плевок кипятка в лицо. Это весело. Попытку задать вопрос из зала девушка пресекает.

Менеджеры показывают фокусы - например, молоко, которое кипит в чудо-посуде, но не убегает! Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Менеджеры показывают фокусы - например, молоко, которое кипит в чудо-посуде, но не убегает!Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Градус драмы повышается: вбегает один из молодых людей с конвертиками в руках.

- Победители викторины, победители викторины! - он выглядит взволнованным.

Девушка-аниматор объясняет: прямо сейчас по всей стране проходит 15 презентаций, на них приглашены 250 человек. Из них компьютер выбрал 20, кто получит призы.

- Вероятность, что счастливчики среди нас, очень мала, - объясняет Оксана. - Но зачитать список надо. Слушайте внимательно!

- Ох, а это же я! - вскакивает с места женщина по имени Надежда.

- Невероятно! Идите сюда!

Зал рукоплещет. Оксана предлагает победительнице выбрать один из трех конвертиков. Открыв конверт, она узнает, что выиграла.

- Берите ваши вещи и мужа забирайте - и на выход, на выход! - торопит счастливицу молодой человек. Лицо Нади светится. Оксана читает дальше. И вдруг…

- Партолина Наталья!

- Ой, а это же я! - слышу свой голос и понимаю, что ойкнула точно так же, как до этого Надя.

- Невероятно! Невероятно! - ликует Оксана. - Два победителя сразу! Так не бывает!

Выбираю один из оставшихся двух конвертиков. «Приз, приз!» - радуется внутренний ребенок. «Смотри, не донесешь, надорвешься», - хмыкает внутренний скептик.

- С вещами, с вещами на выход! - торопит парень.

- Давайте посмотрим на ваш приз! - усаживает он меня за столик в тамбуре. - Сковородка высокая с крышкой, четырехлитровая кастрюля, двухлитровый сотейник и жаровня. И это всего 90 рублей! Плюс подарки - одеяло с подушками, набор ножей, столовые приборы… Знаете, почему так дешево? Потому что у вас в конверте золотая карта на 960 рублей! И еще мы вам дарим скидку на 850! Так что вместо 4600 остается всего лишь 2790! Доставайте паспорт, будем оформлять!

- Почему 2790? 90 рублей - это что было?

- Ежемесячный платеж. Это ведь совсем немного. И всего на 36 месяцев!

- Это такая большая сумма, - вздыхаю. - Я не могу принимать такие решения без согласия мужа.

Сходимся на том, что мужу я позвоню и попробую его уговорить.

- Не разрешил, - после разговора с трагическим лицом поворачиваюсь к парню. - Что ж, пойду в зал пирог пробовать.

- Нет! Там уже все закончилось! Через пять минут закончится! Нечего там делать! - бросается парень между мной и залом. - Вот вам гарантированный подарок! До свидания!

Сует мне в руки синюю салфеточку и исчезает. Я уже не клиент. Пирога мне не положено. И меня без приза другим клиентам видеть тоже нельзя. Они должны быть уверены, что победители лотереи осчастливлены.

У кафе курит мужчина. Это муж второй «победительницы». Минут через сорок выходит и Надежда. Прячет в сумочку две синие тряпочки. Она уже почти оформила покупку, опомнилась в последний момент.

Надя и Юра на таких мероприятиях не новички. Ходят, когда время есть. Говорят - им весело. Один раз купили плед, еще до деноминации, за 2 400 000. А еще им как-то подарили маленькую подушечку, на ней сейчас кошка спит.

- Пирога не дали, - вздыхает Надя. - Тряпки вот эти всучили и выпроводили. А когда мы у них плед купили, такие обходительные были, даже до дома на машине довезли...

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Хотите купить чудо-посуду? Переспите ночь с этим желанием!»

Мы попросили психолога Веру Лобейко проанализировать происходящее. Вердикт специалиста: к потенциальным покупателям применяли целый арсенал манипуляций!

- Продавцы манипулируют на потребности чувствовать себя хорошим, значимым, исключительным. «Только для вас! Вас рекомендовали! Только вы - тот счастливчик, которому досталась скидка!»

Искренне разыгранное удивление, что кто-то не был на презентациях, не слышал про этот бренд - манипуляция на потребности не быть изгоем. От вас ждут, что вы купите товар, чтобы не чувствовать себя ущемленным.

Создается трансляция: «Ты покупаешь не одеяло, а здоровье!» Одновременно подогревают тревогу: «Не купишь это одеяло - заболеешь!»

В разы усиливает действие манипуляции эффект психологии толпы и эффект от включения в массовые действия. Если человек не просто слушатель, а действующее лицо, у него появляется ощущение собственной экспертности, а собственная критичность выключается. Чтобы ее выключить, вам не дадут времени подумать, не разрешат задавать вопросы, советоваться с родными.

Акции, скидки, подарки, купоны - манипуляции на желании экономить. Дорогая покупка «заворачивается» в фантик подарка или выигрыша, а об истинной стоимости товара никто не говорит.

- Как противостоять этим манипуляциям?

- Лучше вообще не посещать подобные презентации. Но если вы решили туда пойти, постарайтесь честно ответить себе на вопрос: «Это мне действительно нужно? Или мне просто нравится, как сладко разговаривает со мной менеджер?» Включайте внутреннего скептика или хотя бы реалиста! Дайте себе возможность подумать, переспать с желанием купить товар, посоветоваться с близкими или с независимым экспертом.

ОФИЦИАЛЬНО

- Юридически подобные покупки являются законными, в действиях продавцов нет состава преступления, - прокомментировали в УВД Витебского облисполкома. - Доказать, что на клиентов производится психологическое воздействие, невозможно, заключение договора с фирмой носит добровольный характер. Гражданам самим нужно быть внимательными, когда они подписывают документы, вдумчиво читать договор и не спешить с приобретением дорогостоящих товаров.

СЧИТАЛКА

Менеджер сказал неправду, что, выплачивая по 90 рублей 36 месяцев, я заплачу 2790. 90 х 36 = 3240.

А судя по ценникам в магазинах, на одеяло из шерсти мериноса, набор ножей, набор столовых приборов и четыре посудины с антипригарным покрытием уйдет от 500 до 1000 рублей. Если их просто купить, а не получить в подарок. То есть чистая прибыль фирмы, пользующейся наивностью покупателя, может составить больше $1000 с человека!

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