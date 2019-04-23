Телеведущая Елена Спиридович: У меня копилось раздражение, если выходной тратила на уборку

- Елена, путеводными звездами для вас стали известные мужчины: глава Белгостелерадио Геннадзь Буравкин доверил вам вести главные телепроекты, московский режиссер Сергей Винников пригласил ведущей на «Славянский базар», Ростислав Янковский позвал на «Лістапад»…

- …а Марк Григорьевич Рудинштейн пригласил на «Кинотавр». Вчера у него был день рождения, мы созванивались и в очередной раз признались друг другу в любви. Вот на «Кинотавре» меня и увидел Ростислав Иванович Янковский. Подошел и говорит: «Слушай, а чего ты у меня фестиваль не ведешь?»

С Марком Рудинштейном. Фото: личный архив.

С того самого дня и пока Ростислав Иванович руководил «Ліcтападам» я была ведущей фестиваля. А когда он ушел с поста, новые люди стали звать других ведущих. Первый год я ждала, что меня позовут смотреть фильмы, как человека, который 10 лет вел «Лістапад», ведь кино-то любить я не перестала. Не позвали, но я на них не обижаюсь… На следующий год я уже не ждала - в то же время в Сочи стала членом жюри международного детского фестиваля «Кинотаврик», причем в его жюри я уже более 10 лет.

- А на «Лістапад» так ни разу и не позвали?

- Несколько лет назад пригласили. Я поблагодарила, сказала, что в это время буду на «Кинотаврике» в Сочи - уже пообещала, они приглашают за три месяца. А еще там любят, ждут и узнают на улицах.

- Как вы научились не переживать в подобных историях?

- Мне очень хочется улыбаться и быть девочкой-девочкой, я так себя ощущаю. На заре своей работы на телевидении я даже обнаглела и сказала важному начальнику, который пытался меня строить: «Я сначала женщина, а потом уже младший редактор. И вы, пожалуйста, ко мне так и относитесь - для работы лучше».

С мужем Юрием Бреусом. Фото: личный архив.

Но когда бьют под дых, надо стараться держать удар. Иногда и плачу, когда не видят. Спасение одно: когда невмоготу, иду в люди - там рыдать не буду. А еще начинаю думать, что это вообще такая ерунда, потому что настоящая беда - когда уже ничего нельзя поправить.

«В твоем возрасте стыдно быть такой неуверенной»

- Как такая красавица сопротивлялась напору звезд «Кинотавра»? Про фестивальные романы слагают легенды…

- Да, Марк Григорьевич считал и даже гордился звездными романами на своем фестивале. Многие там знакомились, женились, детей заводили. Но я все время была замужем, можете назвать это синим чулком или синдромом отличницы.

Даже Олег Иванович Янковский, который тогда был президентом «Кинотавра», сказал: «Ты себе хоть хомячка заведи (смеется)». Если я замужем - я могу восхищаться мужчиной, но не более. Когда мне очень хорошо где-то - хочется, чтобы и любимый человек был рядом. Поэтому через несколько «Кинтавров», когда меня уже узнавали, я набралась наглости и попросила Марка Григорьевича: «А можно мой Юрочка (муж Елены Юрий Бреус. - Ред.) приедет? Не просто так - он многое умеет». И Юра готовил на «Кинотавре» модные шоу.

Первая моя работа на этом фестивале - юбилейный вечер гостиницы «Жемчужина», где мы все жили. Я вела его вместе с Матвеем Ганапольским. Он появился минут за 10 до начала, вышел на сцену и стал рассказывать, как его узнавали в самолете, как он 100 лет живет в «Жемчужине»... Я не могла 5 копеек вставить - а по сценарию надо объявлять гостей!

Но Матвей скрутил сценарий в трубочку и говорил что хотел. А потом посмотрел на меня и выдал: «Ой, со мной же сегодня младшая сестра», намекая на Беларусь. Это как раз про удары под дых…

Я не сильно горжусь тем ведением, после концерта мне было муторно, я ушла в гримерку, думала: «Пускай все уйдут. И вообще - поеду-ка завтра домой...» Вышла через служебный вход и вижу Марка Григорьевича, который вдруг говорит: «Послезавтра открытие, будет «Звездная дорожка», ты ее ведешь, только партнера я тебе другого подберу». Я начала лепетать, что не могу, не готова.

Он спросил: «Сколько тебе лет? Скоро 40? В твоем возрасте стыдно быть такой неуверенной». Так началась моя долгая жизнь на «Кинотавре», которая закончилась с уходом Марка Григорьевича. Новая команда стала делать из фестиваля кинорынок, а на нашем «Кинотавре» важнее всего была творческая составляющая и душевная атмосфера.

Елена с соведущими “Славянского базара” в Витебске”. Фото: личный архив.

«Я была телохранителем у Алексея Булдакова»

- Как-то Алексей Иванович Булдаков позвал меня на ужин, но ресторан фестиваля был закрыт, и я предложила пойти в город. А Булдаков говорит: «Не получится». Вскоре я поняла почему. Только вышел фильм «Особенности национальной охоты», и к столику постоянно подходили, пакетами слали ему водку и сигары. Вскоре я взмолилась: «Люди добрые, дайте поесть!» Алексей Иванович мне тогда еще грустно сказал: «Представляешь, а я ведь не курю сигар…»

Как ведущая мероприятий я объездила полмира. В Нью-Йорке на Неделе российского кино Андрей Андреевич Вознесенский читал мне со сцены «Васильки Шагала», комментируя: «Это стихотворение я редко читаю, но у нас Аленушка из Беларуси, и, как известно, Марк Шагал тоже…»

А однажды в Америке после выступления зашли с Александром Абдуловым в ресторан русской кухни на Брайтон-Бич. Александр Гаврилович закурил, а там это запрещено. Хозяин распереживался, а потом махнул рукой: «Заберут лицензию - и черт с ними! Зато буду говорить, что в моем ресторане было хорошо моему любимому актеру Александру Абдулову!» И тут уже Александр Гаврилович потушил сигарету...

- Когда было самое хлебное время и какой период оказался тягостным в плане ожидания предложений?

- Лет 15 назад было очень много приглашений, концертов. Но как раз в то время закрыли сразу несколько моих телепроектов, и меня не стало в эфире. Пять лет - это очень много. Кажется, что это уже навсегда. До сих пор удивляюсь, как не забыли за это время. А многие этого даже не заметили - так много меня было на концертных площадках.

- Что стало причиной вашего исчезновения из телевизора?

- Думаю, сработал человеческий фактор. Это произошло, когда в моей жизни случилась самая страшная беда (у Елены погиб сын. - Ред.). Меня неделю не было на работе, потом я пришла и узнала, что проект закрыт. Сказали, что на месяц, что мне надо отдохнуть. Но все понимали, что через месяц ничего не изменится, что это все...

Я очень благодарна продюсеру Андрею Калине, который через неделю позвонил и сказал, что за мной заедут, что он не отменял концерты, что мне лучше работать. Таких людей, которые помогли, к счастью, было много. И такой уязвимой я, наверное, не была никогда… С тех пор очень не люблю фразу: «Поверь - ничего личного…» В то время некоторые люди мне говорили именно ее.

«Заново полюбила процесс выхода в эфир, когда все честно»

- Лет через пять Оля Шлягер позвала меня на «Времечко». И в мою жизнь вернулись прямые эфиры, которые я обожаю. Плюс два кулинарных проекта, я снова стала вприпрыжку бегать на работу. Заново полюбила процесс выхода в эфир, когда все честно. Каждый день как в открытый космос. Да, есть сценарий - 6 - 8 страниц, но это 15 минут текста, а ты в эфире час. Взаимовыручка, братское плечо, нас трое ведущих, когда понимаешь, что если начинаешь хромать - тебя тут же подхватят.

- Кто сильнее всего поддержал, когда случилась беда?

- Очень поддержал мой Юра - он тогда работал в Москве, но в один день все бросил и вернулся, чтобы я не была одна. Но депрессия - это не про меня. Как я люблю шутить - это удел очень состоятельных женщин, я себе ее позволить не могу. Ну, скажу я себе: «У меня депрессия! Не трогайте…» И на что через неделю я буду жить? Радоваться на что, куда-то ездить?

- Вам ответят, что «наверняка муж зарабатывает, можете себе позволить».

- И пускай зарабатывает, но и я должна. Я отдыхаю только тогда, когда много наработала, отпуск тоже надо заслужить. Это в 15 лет кажется, что если сейчас же не будет этих сапожек - жизнь кончена. А потом наступает момент, когда ты уже и не помнишь, сколько у тебя этих сапожек - перекладывая обувь, можешь найти новую пару. Я так даже шубу нашла. Но это не имеет прямого отношения к счастью…

Одна из единиц, которыми можно измерить счастье, - свободное время. Возможность путешествовать, видеть и пробовать новое… Но главное, чтобы тебе всего этого хотелось. Моя бабушка, царствие ей небесное, повторяла: «Внученька, хочется ехать - езжай, хочется купить - покупай, нету денег - одолжи прямо сейчас. Поверь - наступит момент, а тебе уже ничего не захочется». А еще счастье - позвонить вечером и услышать, как папа (он чаще поднимает трубку) бодрым голосом скажет: «Привет, доченька! Как дела?»

- Елена, вы красиво рассказываете про счастье, путешествия, но на телевидении, где вы с 1983 года, на все это сложно заработать…

- На телевидение идти работать за деньги - я не знаю… Может, кто-то и умеет, но не я. Я бы не смогла прожить на зарплату. Ее хватает на сиюминутные траты - оплату квартиры, телефонов, на бензин и продукты. На отпуск уже не хватает, как и на новые сапожки, сумочку или шубку. Но я достаточно зарабатываю на концертах и мероприятиях для того, чтобы не просить у мужа.

С мужем. Фото: личный архив.

- Но вы же легенда телевидения - могли предложить поднять зарплату…

- Мне никогда такое не приходило в голову, это буду не я. И сколько попросить? Я могу так сказать чужому человеку, который приглашает меня что-то провести. Свой гонорар я знаю, он нормальный, на эти деньги можно прожить. Для этого и работаю много - чтобы моя жизнь не портилась от того, что снова что-то подорожало. И точно знаю, что многие ведущие свадеб просят больше.

- Какие времена оказались для вас самыми голодными?

- Мы с Юрой уже были женаты, оба работали на телевидении, когда стали совсем мало платить, не хватало даже на еду. И Юра сказал: «Кому-то из нас надо уходить. И, по всей видимости, это должен быть я». И он ушел с телевидения, где был режиссером, и пошел зарабатывать.

- Вы много лет жили в Минске, муж работал в Москве...

- Мы каждый день подолгу говорили по телефону. Помню, как вставила зарплатную карту, чтобы оплатить разговоры, и услышала: «Недостаточно средств». К моему ужасу, некоторые подруги тогда говорили: «Боже, ты такая счастливая! Быт ушел!» Но если двоим хорошо, они должны быть вместе. Просто в нашей жизни так произошло, но это же не разрушило наш брак…

- Тогда поделитесь, как выходите из критических семейных ситуаций?

- Надо все сразу высказывать. И еще момент: когда мы только поженились - сразу решили, что во всех ситуациях виновата я. Как-то Юра расколол меня на это дело, и я согласилась. И, что бы ни случалось, сразу говорила: «Извини, я не права». А он же знал, что неправ, и улучшался на глазах. Если в отношениях что-то не то происходит, я первым делом думаю: “Что же я делаю не так?” Семейная жизнь - постоянная учеба. Самое последнее дело переделывать мужа - не выйдет. Только себя.

- И что вы делали не так?

- Я большая аккуратистка и быстро поняла, что у меня накапливается раздражение, когда выходной трачу на уборку. Тем более, если муж за час все возвращает на прежние места... И я решила, что лучше больше поработаю, а на заработанные деньги приглашу человека, который наведет дома порядок. А в выходной мы с мужем, взявшись за ручки, лучше погуляем на природе. Первое время Юра не хотел видеть в доме чужого человека. Поэтому во время уборки мужа нет - чтобы не переживал. Зато и я довольна, и дома порядок.

- Когда-то вы рассказывали в интервью, что запросто ужинаете в 11 вечера без вреда для фигуры…

- Уже не ем, лишние пять килограммов не позволяют. Но этот вес даже не про эстетику, а про здоровье - я себя лучше чувствую без них. Поэтому в питании у меня есть правила. Муж учит завтракать, потому что надо успеть наесться на день - тогда и вечером не хочется. Много лет не ем макароны и пельмени, хлеб с маслом...

После долгого перерыва Елена вернулась на телевидение, где ведет сразу несколько передач (на кулинарно-историческом шоу “Белорусская кухня”). Фото: личный архив.

Люблю бассейн, гулять, много ходить. Но с опаской отношусь к модным гимнастикам - не верю, что славянскую девочку может вытащить на какой-то лучший уровень жизни йога. Потому что рецепт красивой фигуры первым делом идет от состояния организма - как физического,так и эмоционального. Сколько ни качайте пресс, но если у вас потухли глаза - тело никогда не будет по-настоящему красивым.