2019-04-24T17:46:09+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотоконкурс «Мисс Офис - 2019»: выбираем самых красивых сотрудниц Беларуси

Девушки соревнуются за право представить нашу страну на международном конкурсе в Москве [фото]
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Победительницы кастинга получат возможность представить Беларусь на финале конкурса и выиграть 2 000 000 российских рублей.Победительницы кастинга получат возможность представить Беларусь на финале конкурса и выиграть 2 000 000 российских рублей.
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Архитектор, переводчик-референт, инженер-программист и еще более 20 девушек из самых разных компаний Минска будут участвовать в кастинге 10-го юбилейного сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис - 2019».

Открытый кастинг на участие в 10-м юбилейном Международном конкурсе красоты «Мисс Офис - 2019» пройдет в Минске 4 мая. Участие могут принять офисные сотрудницы в возрасте от 20 до 35 лет.

Победительницы кастинга получат возможность представить Беларусь в финале конкурса и выиграть в качестве главного приза 2 000 000 российских рублей (это больше 31 тысячи долларов), роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании «Комус». Также их ждут многочисленные интервью с топовыми СМИ, интересные фотосессии и мероприятия.

Помимо главного приза, в финале конкурса разыгрывают путешествия, модные гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в лучших spa-центрах, наборы элитных косметических линий и другие ценные призы!

Информационный партнер - газета «Комсомольская правда» в Белоруссии» - уже сейчас предлагает читателям выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто успел подать заявку на участие до 22 апреля и прошел прекастинг.

Поддержи понравившуюся красавицу! Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победителем по версии читателей «Комсомольской правды» и получит приятный приз от редакции издания - брендированный зонт и термокружку. Конкурс продлится до 12.00 3 мая 2019 года.

Имя победительницы конкурса «Комсомолки» будет объявлено 4 мая в Минске во время кастинга, который стартует в 18.00 в EVENT-ПРОСТРАНСТВЕ «210 METROV» (ул. Чапаева, 3).

Место проведения кастинга в Минске: EVENT-ПРОСТРАНСТВО «210 METROV», ул. Чапаева, 3.

Когда: 4 мая, начало в 18.00.

Отправить заявку можно прямо сейчас - www.missoffice.ru/anketa.php

Учредитель и генеральный спонсор конкурса - компания «Комус».

Узнать больше о конкурсе «Мисс Офис» можно на сайте www.missoffice.ru

ВНИМАНИЕ!

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) - один голос в сутки за одно фото. За соблюдением этого правила будет следить жюри. Любое нарушение приравнивается к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса за одно фото) накрученные голоса будут исключаться из общего количества.

В процессе голосования в рамках конкурса запрещено использовать программы и расширения, позволяющее скрыть информацию о версии операционной системы, браузере и его особых функциях, а также об устройстве, с которого пользователь посещает сайт. Также запрещено использование программы для смены IP-адреса.

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