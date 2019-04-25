Зачем на Пасху катают яйца?

Традиционная пасхальная забава мацаки - проверка крашеных яиц на крепость. А что потом делать с битыми яйцами? С ними можно устроить не менее увлекательную и традиционную игру - пасхальную горку. «Комсомолка» решила напомнить, как в нее играть, а кого-то и научить.

Все призы расставлены на кубиках, в которые надо попасть яйцом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наша идея нашла поддержку в сети магазинов «Соседи». В ТЦ All, где расположен гипермаркет «Соседи», мы и устроили праздник с катанием яиц, розыгрышем призов и выступлением белорусских артистов. Мы установили горку, привезли свои призы и ростовую утку Кирюшу, которая уже стала символом наших праздников и любимым персонажем для фотосессий. Сеть магазинов «Соседи» предоставила большую корзину крашеных яиц и свои подарки. Итак, на кону книжки про Фиксиков, сувенирные утки, кружки и блокноты с ручками, мука. Все призы расставлены на кубиках, в которые надо попасть яйцом. Кто первый? Долго ждать участников не пришлось. Чем дальше - тем больше. К концу праздника вообще выстроилась очередь желающих получить приз, прокатив яйцо.

Если не взрослые, то дети – в семье обязательно кто-то должен выиграть приз.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Знаете про такую традицию? - спрашиваю женщину, довольную выигрышем пакета муки.

- Конечно! Поэтому я и остановилась возле вас! Но это было так давно... И мы катали не по горке, а просто так, на ровной поверхности. Раскладывали призы: игрушки, рисуночки какие-то, что-то самодельное - кто что придумает.

После того как ведущий Егор Канн спел первую песню, нашу пасхальную горку уже трудно было не заметить. К игровой площадке потянулись взрослые и дети. Причем яйца катали все с одинаковым азартом. У взрослых, пожалуй, его даже было побольше - ну когда еще детство вспомнишь! Поэтому радовались даже самым маленьким выигранным подаркам и не огорчались, когда яйцо катилось мимо приза. Игра есть игра, и главное в ней - азарт!

Вот солидный мужчина доволен, что выиграл нашу комсомольскую сувенирную утку:

- Я как раз к внуку еду - будет ему подарок!

- А вы в детстве играли в такую игру на Пасху?

- Нет, такую не помню. Бились яйцами, чье крепче, - это да. А еще в деревнях ходили по домам, собирали яйца. Хозяйки доставали припасенные с зимы красивые колбасы, кумпяки, угощали гостей от души.

Угощения на Пасху будут стараться готовить и современные хозяйки.

- Куличи всегда пеку. Так что мука точно пригодится, - говорит Елена, которая только что выиграла муку. - Секреты? Да ничего особенного. Просто надо быть добрыми, с хорошим настроением - и все получится!

Удачно зашли в «Соседи»: и покупок полная корзина, и книжку интересную выиграли!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пакет муки честно выиграла и певица Анна Шаркунова, которая заглянула к нам, чтобы порадовать своей песней и поделиться хорошим настроением. Покупатели торгового центра были приятно удивлены, увидев певицу с микрофоном - не ожидали такого яркого подарка.

- Пасха для меня - светлый день и повод лишний раз собраться с семьей, чтобы все приехали, отложили свои дела, которых у всех миллион, и уделили время семье, - поделилась своими пасхальными семейными традициями Аня. - И время какое хорошее для этого - погода чудесная, все оживает, весна...

Покупатели торгового центра были приятно удивлены, увидев певицу Анну Шаркунову с микрофоном - не ожидали такого яркого подарка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Может, большим весенним концертом порадуете?

- Концерт я планирую на мой день рождения, 14 октября.

Пока мы разговариваем с Аней, на площадке выступает восходящая звезда Даниэль Ястремский, представлявший Беларусь на детском «Евровидении-2018». Кстати, он тоже честно выигрывает приз на нашей Пасхальной горке, хоть играет в такую игру первый раз.

Даниэль Ястремский тоже приехал к нам на праздник, чтобы порадовать своими песнями...Фото: Святослав ЗОРКИЙ

...И поучаствовать в пасхальной игре.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Большинство участников тоже новички. Им в основном везет. А самый удачливые - это те, кто ходит за покупками с семьей. «Соседи» на Долгиновском тракте, 178 оказался на удивление семейным магазином. Жены с мужьями, родители с детишками, бабушки и дедушки с внуками - они в магазин идут вместе, а потом так же дружно заглядывают к нам на игровую площадку. Если семья из 3 - 4 человека, то кому-нибудь обязательно повезет! Вместе ходить в магазин не только веселее, но и выгоднее!

Дети с удовольствием принимали участие в празднике.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А бывает и такое. Наталья с двумя дочками шла в магазин специально за мукой, чтобы куличи печь. Заглянули на минутку к нам на пасхальную горку - и выиграли два пакета муки на троих!

- Спасибо вам! Помогли сэкономить, - смеется женщина. - Показали игру интересную и настроение подняли.

А теперь можно и сфотографироваться с утенком Кирюшей на память!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Это мы умеем! С «Комсомолкой» не соскучишься. Да и праздник впереди такой, что хорошее настроение должно присутствовать обязательно. Пусть Пасха принесет в вашу жизнь что-то светлое и доброе, наполнит душу радостью. Не забывайте, что это важнее, чем количество блюд на праздничном столе!

«Как раз еду к внуку – будет ему подарок!»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БУДЬ В КУРСЕ!

Катание яйца символизировало камень, скатившийся с Гроба Господня

Катание яиц - это традиционная славянская пасхальная игра! Она даже запечатлена на картинах художников XIX века. В народе говорили: Христово воскресенье - всем на веселье! Но смысл игры был более глубокий - катание яйца символизировало камень, скатившийся с Гроба Господня перед воскрешением Христа.

Для игры мастерили горки - специальные деревянные лоточки длиной примерно метр и шириной около 20 см с бортиками. Горку приподнимали на 10 - 20 см и по ней скатывали яйца.

Праздник удался на славу!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

НА ЗАМЕТКУ

Игры с пасхальными яйцами

- Катание яиц с горки. Все просто: чье яйцо дальше укатится, тот побеждает и забирает яйцо проигравшего.

- Катание с призами. На расстоянии 1,5 - 2 метров от горки раскладывают призы (игрушки, сувениры, сладости). В какой из них попадет яйцо - тот приз и забираешь.

- Воротца. Недалеко от желобка, по которому будут скатывать яйца, устанавливают ворота (их можно смастерить из подручного материала - из двух прутиков, двух стаканов) шириной чуть больше яйца. У кого яйцо прокатится через эти ворота - тот и выиграл.

Пусть Пасха принесет в вашу жизнь что-то светлое и доброе, наполнит душу радостью.Фото: Святослав ЗОРКИЙ