Эксперты о ситуации в мировой экономике: «Страны подсели на долларовые кредиты - могут возникнуть проблемы»

Специалисты отмечают: в мире наметились тенденции, которые могут говорить о приближающейся рецессии - экономическом спаде. Во-первых, практически во всех странах замедляются темпы роста экономики. Во-вторых, замедляется и торговля, а это влияет на настроения инвесторов. В-третьих, практически все страны набрали слишком много долгов.

- В настоящий момент в развитых экономиках уровень долга к ВВП доходит до 100%, - отмечает Михаил Демиденко, внештатный научный сотрудник Исследовательского центра ИПМ. - В развивающихся странах картина с формальной точки зрения лучше - 40%. Но многие страны имеют долг в валюте, и в случае корректировки валютного курса у них будут сложности с тем, чтобы расплатиться по долгам.

Кроме того, в США и Европе держится очень низкий уровень ставок. Например, ставки по десятилетним государственным облигациям в Германии составляют минус 0,02%! В США и Британии они чуть выше - 1,2% и 4% соответственно.

- Такая проблема с процентными ставками очень сильно ограничивает возможность монетарной политики по стимулированию (экономики. - Ред.). Уже заходят разговоры о том, не начать ли печатать деньги, чтобы финансировать бюджет, как это было в Беларуси. Но мы помним, чем это закончилось - крупными валютными кризисами. Но там другая ситуация с инфляцией, она около нуля, - комментирует Михаил Демиденко.

В итоге, отмечают эксперты, в еврозоне рецессия может начаться уже в 2019 году, в США - в 2020 - 2021-м. А это, в свою очередь, несет риски и для развивающихся стран.

- В этом случае начинается отток с развивающихся рынков, капиталы уходят в менее рисковые активы. Поскольку многие страны подсели на долларовые кредиты, могут возникнуть проблемы, а проблемы в развивающихся странах очень быстро перекидываются друг на друга, - констатирует Михаил Демиденко.

«Налоговый маневр оказывает на экономику Беларуси благоприятное влияние»

Ситуация в России сейчас выглядит достаточно спокойно: экономический рост ускорился, инфляция замедляется, курс рубля был достаточно стабильным. Главная проблема - это непредсказуемые факторы, которые могут влиять на курс.

- Во-первых, это следование общей тенденции валютных курсов развивающихся стран, на которые серьезно влияет приток-отток капиталов, - комментирует Михаил Демиденко. - Второй момент - угрозы и риски санкционного давления на Россию. Мы помним, что в прошлом году курс два раза очень серьезно ослаблялся, когда США всего лишь заявляли о том, что, может быть, введут санкции. В-третьих, в настоящей ситуации, как ни странно, на российский рубль давит приток иностранного капитала. Российские процентные ставки по облигациям находятся на уровне 8 - 9%, а, например, германские - в минусе. Понятно, что капитал пытается заработать на российском рынке. Но проблема в том, что как только возникают малейшие неблагоприятные условия или слухи, капитал уходит, и российский рубль резко ослабляется. А курс российского рубля к доллару - это очень серьезный показатель для нашей экономики, потому что наш экспорт завязан на Россию. И четвертый момент - это колебание цены на нефть. По нашему прогнозу, курс российского рубля будет плавно ослабляться в ближайшие годы, но при условии, что не случится тех драйверов, которые могут подорвать стабильность рубля.

В Беларуси по итогам года эксперты ожидают такие результаты: инфляция - в пределах 5%, темп роста ВВП - в пределах 2%, валютный курс - «плавное обесценивание» в пределах 3 - 4% в год.

- Основных рисков два - это условия поставок и цена на нефть, а также региональные и внешние риски. Это все, что касается влияния мировой экономики в первую очередь на российскую экономику и курс российского рубля, а потом, через российский рубль, на экспорт Беларуси, - поясняет директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

А вот из-за налогового маневра, из-за которого белорусский бюджет, по оценкам чиновников, может потерять до 10 млрд. долларов, эксперты пока переживают не так сильно. И даже точные потери оценить пока не берутся.

- Если цена нефти будет 100 долларов за баррель, потери будут колоссальными, если цена будет 40 - может, и немного, - приводит пример Александр Чубрик. - На мой взгляд, налоговый маневр уже оказывает на экономику Беларуси страшно благоприятное влияние просто потому, что мы начинаем как-то перестраиваться, приходит осознание, что новая реальность нас наконец-то настигла. И эта реальность - отсутствие так называемой энергетической субсидии.