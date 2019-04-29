Квартиру в ближайшем пригороде можно купить по цене комнаты в Минске

Как воспользоваться сложившейся ситуацией? Почему с агентством недвижимости выгодно сотрудничать? Чем помогут при покупке квартиры с привлечением кредита? На эти и другие вопросы ответили на прямой линии читателям «Комсомолки» специалисты группы компаний «ТВОЯ СТОЛИЦА» Светлана Куделко, Наталья Жалова, Маргарита Почицкая и Людмила Семенова.

«Если вы хотите продать квартиру и купить жилье побольше, то время сейчас удачное»

- Мама живет в спальном районе в трехкомнатной хрущевке. Хотим жить поближе. Насколько ликвидна ее квартира? Ее лучше продать или обменять?

- Хрущевки сейчас востребованы, в том числе и трехкомнатные. Цена квадратного метра малогабаритных квартир достаточно высока, и за них можно получить неплохие деньги, если они в хорошем состоянии. С прямым обменом сложнее и, возможно, дольше. На рынке недвижимости такие вопросы в основном решаются через куплю-продажу. Можно пробовать идти двумя путями: выставить вашу квартиру на продажу, искать покупателя, параллельно подбирая вам вариант взамен, и одновременно разместить объявление на обмен. Всеми этими вопросами занимается «Твоя столица». Обращайтесь - поможем!

Светлана КУДЕЛКО / Наталья ЖАЛОВАФото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Очень хотим продать однокомнатную квартиру в Каменной Горке. Есть сейчас резон продавать? Или подождать, пока цены повыше будут?

- В течение последнего года цены на недвижимость достаточно стабильные. Сложно сделать долгосрочный прогноз, упадут они или поднимутся, - на это влияет очень много факторов. Если вы хотите продать квартиру и купить жилье побольше взамен, то время удачное - сейчас недостающую сумму можно взять в банке на хороших условиях. А если говорить о прямой продаже, то и здесь время подходящее - сейчас на рынке недвижимости не самые низкие цены.

Маргарита ПОЧИЦКАЯ / Людмила СЕМЕНОВАФото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Мы живем в двухкомнатной квартире 1986 года постройки во Фрунзенском районе. Хотим переехать в равноценную трехкомнатную в том же районе. На какую доплату нам рассчитывать? И можно ли продать и купить квартиру одновременно?

- Доплата будет соответствовать как минимум цене комнаты - от 15 тысяч долларов. Продажа и покупка, как правило, в таких случаях происходит одновременно.

- Квартира приватизирована в рассрочку. Лучше до продажи погасить всю сумму?

- Да, лучше до продажи. От этого будет зависеть цена квартиры. Но если у вас на это нет средств, можно решать этот вопрос в процессе продажи.

- Сколько времени может занять поиск?

- Всего один-два месяца, если у клиента нет особенных требований. Сейчас объектов много. Но все зависит от пожеланий.

- Меня интересует продажа квартиры с целью купить меньшую. Почему я должна выбрать «Твою столицу»? Кроме того, что вы крупное агентство, которое хорошо представлено.

- Вы уже частично ответили на свой вопрос. Но вы не должны, а можете выбрать нас.

Наша сильная сторона - специализированный юридический отдел, который стоит на защите ваших интересов! Сделки проводят так, что, как говорится, комар носа не подточит. Каждый квартал отказываем в проведении одной-двух сделок, потому что они могут быть признаны недействительными в будущем. Нас выбирают за надежность, безопасность, гарантию законности приобретения.

У нас вы получите качественный сервис на всех этапах: экспертную оценку стоимости квартиры, эффективную рекламу объекта, консультации специалистов по ипотеке прямо у нас в офисе и, самое важное, активную продажу вашей квартиры и поиск варианта взамен. Мы сделаем все, чтобы решить ваш квартирный вопрос быстро и выгодно!

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- Здравствуйте! Внук в этом году заканчивает университет. Для него, как для молодого специалиста, будут льготы на кредит?

- Мы работаем с кредитами на общих условиях, и льгот для молодых специалистов там не предусмотрено. Но сейчас есть достаточно выгодные предложения у ряда застройщиков совместно с банками, где ставка первого года может быть порядка 9 - 10% годовых. Обращайтесь к нам, мы расскажем, какие есть новостройки с привлекательной ценой квадратного метра, специальными программами кредитования. Рассчитаем, какую сумму кредита ваш внук может взять, какие будут по нему платежи. Мы работаем со всеми банками, которые кредитуют недвижимость, знаем все их условия и поможем вам в них разобраться.

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- Здравствуйте! Скажите, какую часть от стоимости квартиры покрывает кредит? Под какой процент его выдают и на какое время?

- В разных банках по-разному. Максимально банк может профинансировать 90% стоимости квартиры. Но все зависит от дохода заявителя. При расчете максимальной суммы учитывается наличие у вас кредитов, карт рассрочек, овердрафтов. Можете обратиться к нам в агентство - вам подберут варианты покупки (новостройка, вторичный рынок, загородная недвижимость) и помогут рассчитать максимальную сумму кредита, платежи по нему. Максимальный срок кредитования - 15 - 20 лет. Ставки сегодня - от 13% годовых.

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- Здравствуйте! Я читал, что вы помогаете в оформлении кредита. Но я же и сам могу обратиться в банк. В чем разница?

- Мы экономим ваше время, выбирая банк с оптимальными для вашей ситуации условиями кредитования. С большинством банков, с которыми мы работаем, у нас есть соглашение, которое позволяет прямо у нас в офисе составить заявку на получение кредита. То есть мы с вами заранее выбираем банк, озвучиваем, какие документы понадобятся для получения кредита, вы приходите к нам в офис на подписание предварительного договора с продавцом, и тут же мы с вами составляем заявку для банка, формируем пакет документов, передаем его в банк. А вам в банк надо будет прийти только на подписание кредитного договора. Эта услуга бесплатная.

Условия выдачи кредитов у банков примерно одинаковые. Но у всех разные нюансы. Кто-то лояльнее относится к наличию у вас договора поручительства, кто-то - к определенным обязательствам перед другими банками. И мы можем, зная все эти нюансы заранее, под конкретного человека подобрать наиболее выгодный и удобный вариант.

«Есть такая программа «Сдать квартиру на Европейские игры»

- Хочу сдать свою квартиру в Минске на время Европейских игр, а сам на этот период уехать к родственникам. Можете мне помочь найти квартирантов? И нужно ли потом в налоговой за это отчитываться?

- Да, у нас есть такая программа - «Сдать квартиру на Европейские игры», мы предлагаем два варианта сотрудничества. Подробнее о них расскажут наши специалисты в офисе компании или по телефону. Что касается налогообложения, то мы советуем уплатить налог, чтобы обезопасить себя от ненужных проблем. Более подробную информацию, касающуюся налогообложения, вы можете узнать в налоговой инспекции вашего района.

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- Добрый день! Говорят, что у минчан есть шанс заработать на своих квартирах во время Европейских игр. Я не против. Как себя обезопасить? Иностранцы приехали и уехали, и где их потом искать?

- К нам уже обращаются желающие снять квартиру на этот период. Чем ближе игры, тем выше будет спрос. Ради безопасности мы рекомендуем застраховать свою квартиру хотя бы на этот период.

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- Здравствуйте! Я уезжаю на несколько лет за границу. Хочу сдавать свою квартиру. Чем вы можете мне помочь?

- Для вас у нас есть программа «Аренда по доверенности». Она предназначена для тех собственников, которые постоянно проживают за границей или просто не имеют возможности или времени этим заниматься. Мы находим арендаторов, составляем с ними договор найма, уплачиваем за собственников налоги, контролируем оплату коммунальных услуг, перечисляем денежные средства на счет собственника.

У застройщиков есть выгодные программы кредитования жилья в новостройках в пригороде

- Здравствуйте! Насколько дешевле квартиры в пригороде Минска, чем в столице?

- Сейчас разница в цене может быть порядка 15 - 20 тысяч долларов. По цене однокомнатной квартиры в Минске можно купить двухкомнатную в пригороде, в столице - комната, а в городе-спутнике - однокомнатная квартира. Поэтому сейчас очень востребованы такие новостройки, предложений много: Фаниполь, Смолевичи, Колодищи, Прилуки. Цена однокомнатных квартир начинается от 25 тысяч долларов (Смолевичское направление). Ближе к Минску - от 34 тысяч.

- У меня есть некоторая сумма, но сомневаюсь, что ее хватит на квартиру в Минске. Посоветуйте, брать кредит или, может, ее хватит, чтобы купить квартиру в пригороде? Не знаю, с чего начать!..

- Мы сможем помочь решить ваш вопрос комплексно: подобрать квартиру в новостройке или на вторичном рынке, оценить возможность получения кредита, подсчитать, какой суммы вам не хватает и в каком банке ее лучше взять. Мы будем сопровождать вас в течение всего процесса получения кредита.

Что касается новостроек в пригороде, то, например, в Фаниполе можно купить квартиру уже с ремонтом по цене от 37 тысяч долларов.

- У застройщика цены ниже, чем у вас?

- Условия приобретения новостройки и у нас, и у застройщика одинаковые, это касается и цен, и специальных программ кредитования. Например, у наших партнеров-застройщиков есть выгодные программы кредитования с меньшей процентной ставкой - 9 - 10%. В случае если вы не нашли подходящий вариант в новостройке, мы можем предложить вам и вторичное жилье в новых домах как в Минске, так и в пригороде.

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