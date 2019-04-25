«Я в декрете, а муж уже два года не покупает мне ничего из одежды!»

- Мы с мужем в браке 6 лет, 2 из которых я нахожусь в декретном отпуске. До того как родить дочку, я работала и обеспечивала себя сама: маникюры, парикмахерская, спортзал, обновки. Теперь я полностью финансово зависима от мужа. Говорю ему:

- Мне нужна новая блузка. В ответ:

- Зачем? Раз в месяц в гости сходить можно и в старой.

Когда потрачу на нужды семьи чуть больше, отшучивается: «Я столько не зарабатываю, сколько вы тратите». Деньги на карманные расходы тоже выдает только после того, как объясню на что. Представляете, как «приятно» объяснять, что нужно 40 рублей, чтобы покрасить отросшие корни волос? И еще 30, чтобы купить колготки, носки и обычные трусы? Да, носки и трусы есть в полках, но надоело в застиранном ходить!

Чувствую себя подростком, который клянчит деньги у родителей. Но в 32 года это унизительно! Я, конечно, понимаю, что почти все средства уходят на ребенка, кредит за квартиру и еду. Но обидно, что мужу на одежду деньги почему-то находятся. «Ну ты же понимаешь, что я работаю. Мне нужно выглядеть хорошо». Разве это честно? В конце концов, я не зарабатываю, потому что воспитываю нашего ОБЩЕГО ребенка.

Докатились до того, что, когда мне мои родители дарят на праздник деньги, я покупаю не приятный подарок, а необходимую одежду. А ведь я никогда не была шопоголиком на всю голову! Просить у мужа деньги напрямую не могу - стыдно, обидно, хоть убейте!

Как выйти из ситуации - ума не приложу. Няню мы не потянем, родители живут далеко и помочь с ребенком не могут. Найти удаленную подработку не получается: я врач по образованию, да и свободного времени в обрез. Развод и алименты не выход. Кроме этой ситуации, муж - золото: помогает во всем, свободное время всегда проводит с семьей.

В народе есть такая поговорка: «Муж познается в декрете». Неужели мужчины не понимают, что для большинства женщин декрет - это приговор свободе и финансам? И мы как никогда нуждаемся в деньгах не только на семью, но и на себя, чтобы чувствовать себя красивыми и желанными.

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«Нужно ли просить деньги у мужа, если боишься, что он откажет?»

На вопросы читателей о финансах и отношениях отвечает известный психолог Константин Довлатов

- Чтобы изменить ситуацию, нужно изменить убеждение в голове: «Нельзя просить денег у мужа - и точка». На бумажке пишите: «Есть мнение, что нельзя просить денег, И есть мнение, что можно просить деньги». Без точки перед И. Продолжайте писать новые фразы, оставляя начало неизменным: «Есть мнение, что те, кто просит деньги у мужа, живут припеваючи». Или: «Есть мнение, что муж будет счастлив, если будет давать мне деньги», «Есть мнение, что, прося деньги, я могу делать мужа значимым и ценным, если буду просить правильно». Через 30 бумажек вы уже кайфуете и смеетесь, вспоминая: «Надо же, какой дурью маялась столько лет!» Но важно просить правильно, а не так: «Дорогой, у меня тут денег не хватает, дай, пожалуйста». Вначале надо объяснить, почему многолетняя ситуация изменилась: «Дорогой, у меня прорыв, я долго чувствовала себя самостоятельной и самодостаточной, в моей семье так было принято - я все могла сама. Но от этого я много лет чувствовала дискомфорт, была зажата, это влияло и на семью. Поэтому я не просила денег - не умела, но я научилась. И я буду тебе очень признательна, если ты начнешь давать мне деньги на мои женские потребности». Если муж не поймет, скажет: «Зарабатывала - и зарабатывай», то у меня вопрос: тот ли это муж? Мужа легко научить давать деньги. Когда он даст денег в первый раз, выдайте ему максимальную эмоциональную реакцию: «Ты мое солнце! Ты мое счастье! Как приятно, какая я защищенная с тобой! Ты самый сильный и лучший». Женщина же испытывает удовольствие от того, что ей дают деньги? Так покажите это тем способом, который вам доступен. Сделайте это, и вы увидите, как преобразится муж. Мужчины нуждаются в вашем восхищении. У среднего мужчины постсоветского пространства есть хроническое чувство вины по отношению к женщине. Многие успешные женщины этим пользуются. И еще мужчина искренне ждет, что женщина будет его хвалить: так делала мама, воспитательница, учительница. Если жена перестает его хвалить - он чувствует сильный дефицит, ему подсознательно кажется, что он недостаточно хорош, и он начинает провоцировать жену на эмоции. Если не хвалишь, то я тебе устрою такую жизнь, что ты хотя бы ругать меня начнешь, я хоть таким образом пойму, что я тебе небезразличен. Из состояния «сосуществующие соседи с пактом о ненападении» нужно перейти в состояние «мы с тобой семья, у нас единые цели, планы, бюджет и единое поле». Чтобы это единое поле улучшалось, надо каждый день делать какие-то эмоциональные подарки друг другу: улыбки, поглаживания, объятия, искренние приятные слова (подробнее)