Белорусские юниоры сыграют против россиян в четвертьфинале чемпионата мира

В первый день чемпионата наша команда обыграла Чехию (4:3). Об игре президент высказался во время послания народу и парламенту:

- Победа наших мальков, как мы их называем, над чехами. Притом не только по счету, но и по игре, насколько, возможно, я отследил эту игру, - это уже дает надежду.

Александр Лукашенко: «Детям нужны герои, на кого они будут равняться, а не наркоту в карманах возить»

Дальше была победа над Финляндией, которая носит титул чемпионов мира, - вновь 4:3.

- Мне кажется, пришло время что-то менять в нашем хоккее. Пора перестать бояться. Везде такие же люди, как у нас. Без веры в себя невозможно побеждать, - говорил перед той игрой нападающий Илья Усов.

Правда, дальше было разгромное поражение от Канады - 1:11.

- Уверен, причина - эмоциональное выгорание. В предыдущих поединках отдали очень много эмоций, - резюмировал главный тренер Евгений Есаулов.

В заключительном матче групповой стадии уступили в драматичной игре Швейцарии (4:5 в овертайме). Первые две победы гарантировали выход в четвертьфинал, где соперником станет сборная России. Матч начнется сегодня в 16.30.

В последние годы юношеские сборные разных возрастов ненадолго задерживаются в элитных дивизионах на чемпионате мира. Юниорская команда (U-18) третий год кряду сохранила прописку в элитном дивизионе и в следующем году выступит в классе сильнейших уже четвертый раз подряд. Такого еще не случалось.