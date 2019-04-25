2019-04-25T15:11:05+03:00
Спорт
КП Беларусь

Белорусские юниоры сыграют против россиян в четвертьфинале чемпионата мира

Наши 18-летние ребята играют ярко, заставляя верить, что в нашем хоккее не все так плохо
Владимир КРИУЛИН
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Юниорская сборная Беларуси обыграла фаворитов турнира. Фото: IIHFЮниорская сборная Беларуси обыграла фаворитов турнира. Фото: IIHF
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В первый день чемпионата наша команда обыграла Чехию (4:3). Об игре президент высказался во время послания народу и парламенту:

- Победа наших мальков, как мы их называем, над чехами. Притом не только по счету, но и по игре, насколько, возможно, я отследил эту игру, - это уже дает надежду.

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Дальше была победа над Финляндией, которая носит титул чемпионов мира, - вновь 4:3.

- Мне кажется, пришло время что-то менять в нашем хоккее. Пора перестать бояться. Везде такие же люди, как у нас. Без веры в себя невозможно побеждать, - говорил перед той игрой нападающий Илья Усов.

Правда, дальше было разгромное поражение от Канады - 1:11.

- Уверен, причина - эмоциональное выгорание. В предыдущих поединках отдали очень много эмоций, - резюмировал главный тренер Евгений Есаулов.

В заключительном матче групповой стадии уступили в драматичной игре Швейцарии (4:5 в овертайме). Первые две победы гарантировали выход в четвертьфинал, где соперником станет сборная России. Матч начнется сегодня в 16.30.

В последние годы юношеские сборные разных возрастов ненадолго задерживаются в элитных дивизионах на чемпионате мира. Юниорская команда (U-18) третий год кряду сохранила прописку в элитном дивизионе и в следующем году выступит в классе сильнейших уже четвертый раз подряд. Такого еще не случалось.

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