«Чем дольше идет шоу, тем больше боязнь вылететь». На «Спорт-факторе» соревновались в меткости

Телешоу «Спорт-фактор» на ОНТ набирает обороты. Проект приурочен к II Европейским играм. Изначально на старт вышли шесть команд. Они соревнуются между собой в четырех дисциплинах: легкая атлетика (эстафета 4x100 м), стрельба, велогонка, гребля. В каждой команде по две девушки и по два мужчины. Но после каждого этапа одна команда выбывает. В конце останется одна команда, которой достанется денежный приз и подарки от партнеров проекта.

Стартовало телешоу «Спорт-фактор»: «Когда узнал, что прошел на проект, добавил блинов на гриф»

В Sporting Club участники попробовали себя в стендовой стрельбе. Сначала все проверили свои способности. Затем самые меткие и хладнокровные представители от команд вышли соревноваться между собой.

Тенгиз Думбадзе в деле.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дмитрий Кохно на передовой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Было интересно смотреть, как участники выходили на свои этапы. Кто-то фонтанировал эмоциями и играл на камеру. Иные были так спокойны и сосредоточены, что, кажется, даже не моргали. Признавались и в том, что во время стрельбы то и дело проносятся мысли о работе.

Участников к старту готовил Андрей Геращенко, многократный чемпион Беларуси, победитель международный турниров, участник Олимпийских игр. Некоторые премудрости он рассказал нам:

- Все занимаются с энтузиазмом, любят спорт, стараются. На тренировках работали с желанием, кто-то больше попадал, кто-то меньше.

- По разговорам слышал, что сейчас определяющим будет фактор удачи.

- Без удачи никуда, я на камеру так и говорил. Но вообще в этом контексте участников можно разделить на две категории: те, кому адреналин помогает, и те, кому адреналин мешает. Тут шансов больше у тех, кому адреналин помогает.

Андрей Геращенко взял шефство над участниками "Спорт-фактора".Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Что еще важно? Реакция…

- То, что будут делать ребята, называется так: навыки сложной моторики и координации. То есть насколько человек скоординирован, чтобы одновременно выполнить поворот, прицеливание и при этом не перенапрячься, не оторвать руку от приклада. Стрельба ведется не по мишени, а в некоторое место перед мишенью. Начинающим образно говорим, что это как газетой по мухе бить. Надо действовать быстро.

- Какие прогнозы?

- Сложно сказать. На тренировках провели небольшое соревнование. Тенгиз Думбадзе попал больше всех. Посмотрим, как будет сегодня. Будет три номера (этапа – KP.BY). На первом мишень простая, летит навстречу, по сути, чтобы в нее попасть, надо выстрелить в нее. На втором номере летит под другим углом, чтобы в нее попасть, надо выстрелить примерно за 40 сантиметров до нее, на третьем номере – полтора метра до мишени.

Стрельба ведется из гладкоствольных ружей дробовыми зарядами по специальным мишеням-тарелочкамФото: Павел МАРТИНЧИК

- На II Европейских играх вы будете представлять Беларусь. Приятно, что сейчас популяризируете свой вид спорта?

- Конечно. У нас прекрасный вид спорта, один из немногих, который относится к позитивным. Он не гробит здоровье, даже если ты им занимаешься профессионально. Стрельбой можно заниматься и в 20 лет, и в 50 лет, и в 70. Это интересно, это держит в тонусе.

Эмоции сокомандников.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На "Спорт-факторе" с настроением все в порядке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Команду «Мара» представлял Олимпийский чемпион в гребле на каноэ Александр Богданович.

- Новый для вас вид спорта?

- Новый, интересный, необычный, сложный. До этого были тренировки. Но чем больше тренируешься, тем меньше получается.

- Надо было вчера не тренироваться, - говорит инструктор.

- Я вчера сделал перерыв. В субботу много потренировался, - отвечает Александр.

- На первом ощущении и надо было стрелять. Потому что с тренировками приходит осмысление процесса, но полностью навык еще не наработан. В таких ситуациях надо меньше думать, больше ориентироваться на ощущение, - отметила инструктор.

- Слышал, у вас свое ружье есть.

- Есть, но охотничье, ружье официально оформлено, есть разрешение. Но это ружье не для стендовой стрельбы. Оно более кучно стреляет. В стендовой стрельбе очень много нюансов, тут надо хладнокровие.

- От вашей команды вас сразу отобрали?

- Делали пробные стрельбы. По их итогам выбрали меня.

Александр Богданович: "Стендовая стрельба - интересный, необычный, сложный вид спорта".Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Наверное, есть давление: вы Олимпийский чемпион, пусть и в другом виде спорта, уровень ожидания велик.

- Конечно. Любому спортсмену хочется победить. Но в данной ситуации самое важное не подвести команду. Хочется, чтобы дальше продолжили идти к своей мечте. Ведь наша команда называется «Мара».

- Как выбирали название?

- Хотели что-то баларускамоўнае. У нас Кирилл (Кирилл Шик, Первый секретарь Минского областного комитета ОО «БРСМ» - KP.BY) размаўляе на беларускай мове. Есть известное выражение Dream Team – Команда мечты. Так и у нас Мара.

- Как впечатление от проекта?

- Чем дольше идет шоу, тем больше боязнь вылететь. Чем меньше команд остается, тем больше адреналина и азарта.

- Ваш опыт спортсмена помогает, другим его передаете?

- Передаю. Хотя в спорте сложно что-то предугадать. А простому человеку сложно понять спортивные термины и спортивная психология – это особенное. Но самое главное единение.

- Но до этапа с греблей вам надо добраться.

- Конечно. Очень хотелось бы.

Есть попадание! Мишени делаются из смеси битумного пека и цемента, и выбрасываются в воздух с помощью специальной машины.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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После первого этапа стрельбы команды шли плотно друг к другу. Развязка была весьма интригующей: никто не хотел покидать проект. Чем все закончилось, смотрите в эфире ОНТ. Первый выпуск «Спорт-фактора» 5 мая.

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