Пеп Гвардиола идет к чемпионству в Англии: «Ливерпуль» делает невероятные вещи, но все в наших руках»

У «Манчестер Юнайтед» два заклятых соперника в Англии: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». За последние годы «Сити» превратился из середняка в главного фаворита, если не сказать монстра. В среду «Юнайтед» и «Сити» играли между собой. Фанаты «красных дьяволов» не скрывали, что предпочли бы видеть чемпионом «Ливерпуль», а не соседей.

Но «Юнайтед» не смог противопоставить что-либо вменяемое: вроде бы и были удары, но неопасные. Во втором тайме «Сити» дожал соперника - 2:0. После удивительной победы над ПСЖ в Лиге чемпионов МЮ проиграл 7 из 9 матчей, а в трех последних играх разница голов - 0:9. Так бывает в футболе: с приходом Сульшера на пост тренера была серия без поражений, теперь серия без побед…

- Существует разница в классе. Поэтому они на первом месте, а мы там, где сейчас находимся. Они установили стандарты. Мы не можем быть довольны, живя в Манчестере. Зависит от нас, сможем ли мы сократить отставание от них и превзойти их, - резюмировал Сульшер.

За три тура до финиша «Сити» сохранил за собой первое место - 89 очков. «Ливерпуль» близко (88 очков), но Гвардиола внушает уверенность.

- «Ливерпуль» преследует нас. Они делают невероятные вещи, но все в наших руках, - отметил тренер «Сити».

Сейчас они фавориты гонки. Ближайшие соперники «Сити»: «Бернли» (15-е место, матч в гостях), «Лестер» (10-е, дома) и «Брайтон» (17-е, в гостях). «Ливерпуль» сыграет с «Хаддерсфилдом» (20-е, дома), «Ньюкаслом» (13-е, гости) и «Вулверхэмптоном» (7-е, дома). К тому же мерсисайдцам еще играть в Лиге чемпионов, а «Сити» может сосредоточиться на чемпионате.

«Ливерпуль» может кусать локти. 3 января они играли с «Сити» и в случае победы оторвались бы на 10 очков. Но тогда уступили конкуренту, а затем растеряли и преимущество в 4 балла.

И еще одна незавидная аналогия. В 8 из 9 предыдущих сезонов лидер турнира на 25 декабря (так называемый рождественский чемпион) становился в итоге чемпионом. Единственное исключение - «Ливерпуль» в сезоне-2013/2014: финишировал вторым, уступив два очка «Сити».

А еще раньше, в сезоне-2008/2009, «Ливерпуль» тоже был рождественским чемпионом, но в итоге проиграл гонку «Юнайтед». В этом сезоне все может повториться.