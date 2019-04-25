2019-04-25T16:46:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Аферисты обманули на миллион долларов: «Сказали, что выиграл золотую цепочку, а прислали стекляшку»

Доверчивым покупателям отправляли посылки с копеечной бижутерией, за которую нужно было заплатить втридорога
Алеся ДОБЫШ
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На доверчивых людях мошенникам удалось заработать больше 2 миллионов рублейНа доверчивых людях мошенникам удалось заработать больше 2 миллионов рублейФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Нечестный бизнес организовали 55-летний мужчина и 35-летняя женщина из Пинска. Они зарегистрировали фирмы «Эмисан» и «Американ бай», открыли три кол-центра, которые работали в Минске и Пинске. Около 40 операторов обзванивали людей с предложением, которое, на первый взгляд, могло показаться привлекательным.

Хотите подарок? Заплатите 60 рублей

Операторы сообщали людям о выигрыше дорогого подарка: золотой цепочки, браслета, часов, планшета. Подарок якобы можно было получить абсолютно бесплатно, но с единственным условием: нужно оплатить более дешевый товар примерно на 60 рублей - например, браслет от скачков давления, кухонные весы.

Обзванивали потенциальных клиентов часто в праздники - 8 Марта, День матери, дни рождения - так появлялось больше шансов, что человек ничего не заподозрит. Откуда у них появилась широкая база данных с телефонами, еще предстоит выяснить следствию.

- Моей маме-пенсионерке позвонили и сказали, что она выиграла сертификат на 360 рублей и подарок - что конкретно, не уточняли, - рассказывает Елена. - Правда, для того чтобы это все забрать, нужно заплатить на почте 60 рублей - посылку отправили наложенным платежом. Мы женщины любопытные - пошли и забрали, заплатили эти деньги. Внутри оказалось несколько пластмассовых украшений, которые на рынке можно купить за рубль. А сертификат - простая бумажка. Чтобы его обналичить, нужно заплатить еще 80 рублей. Конечно, мы сразу поняли, что нас обманули.

Маме Елены тем временем продолжали названивать - на этот раз настойчиво предлагали обналичить сертификат.

- В течение 14 дней мы отправили эту посылку обратно и требовали вернуть нам потраченные деньги. Скольких нервов это стоило, вы не представляете. Но в результате где-то через месяц эти 60 рублей нам вернули. Не знаю, может, настойчивость помогла, а может, удача.

Вместо планшета - игрушечный телефон

Так повезло действительно не всем. За год компании «Эмисан» и «Американ бай» разослали по Беларуси около 100 тысяч посылок и получили 2,3 млн оплаты.

При этом вместо обещанного планшета людям приходил детский игрушечный телефон, вместо красной нити из Израиля - обычная шерстяная нитка, вместо кухонных весов - копеечные пружинные весы, а обещанные золотые цепочки оказывались дешевой бижутерией золотистого цвета.

- Ваза очень напоминает пластиковый пакет, поглотитель запахов в холодильнике пока что поглотил только деньги за него, - описывала свою посылку Екатерина, одна из покупательниц.

- Сказали, что выиграл золотую цепочку, а прислали стекляшку, - жаловался в отзывах на магазин Андрей.

Клиенты, которым после получения «подарка» удалось дозвониться операторам, получали обтекаемый ответ: мол, мы не уточняли, какой будет планшет - настоящий или игрушечный, золотую цепочку вам никто и не обещал - только «под золото». Компании работали по этой схеме как минимум с 2018 года, но у следствия есть информация, что это началось еще раньше.

- Уголовное дело возбудили 16 апреля. 55-летний руководитель фирмы и 35-летняя предпринимательница задержаны, - рассказывает Юрий Кардымон, официальный представитель Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере им грозит до 12 лет лишения свободы. Количество потерпевших пока не называют. Но их уже тысячи. В КГК просят откликнуться тех, кто тоже стал жертвой мошенников, по адресу: Минск, ул. Кальварийская, 17, или по телефону 8 (017) 226-53-75.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как не попасться на уловки мошенников?

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