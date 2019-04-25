2019-04-25T16:46:54+03:00
Общество
КП Беларусь

«Народ любит списывать рост рака на Чернобыль, но связан с аварией только рак щитовидной железы»

Каждый год в Беларуси его выявляют более чем у 1100 человек
Раиса ЮДИНА
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Спустя 33 года после Чернобыльской аварии медики могут точно сказать, что она повлияла на рост заболеваемости раком щитовидной железы.Спустя 33 года после Чернобыльской аварии медики могут точно сказать, что она повлияла на рост заболеваемости раком щитовидной железы.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Рак щитовидной железы - единственный вид рака, на рост которого повлияла авария на Чернобыльской АЭС. Об этом официально заявляют белорусские медики. Они признают, что заболеваемость раком щитовидной железы в последние годы снижается, хоть на доаварийный уровень мы пока не вышли.

- Ежегодно в Беларуси регистрируется более 1100 случаев заболеваемости раком щитовидной железы, - рассказал Владимир Караник, главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера. - Среди детей случаи единичные - до 10 в год. До чернобыльской аварии было 1 - 2 случая, а за первые 14 лет после нее - более 800. Так что заболеваемость сегодня резко снизилась.

Общественность упорно связывает с последствиями аварии на ЧАЭС и рост количества онкологических заболеваний в общем. Но медицина и наука с этим не согласны.

- Это демографическая проблема и проблема образа жизни, - подчеркивает Владимир Караник. - По мере увеличения продолжительности жизни растет и количество больных. Пик заболеваемости приходится на 65 - 70 лет. Если в 1900 году люди в среднем жили 45 лет, рак мало кого волновал, потому что грипп испанка представлял большую опасность для человечества, чем все онкозаболевания вместе взятые. Народ любит списывать рост рака на Чернобыль, но статистически достоверно было доказано, что связан с чернобыльской аварией рост заболеваемость раком щитовидной железы.

Причиной рака щитовидной железы может быть не только ионизирующее воздействие, но и генетические нарушения.

- Есть семьи, где рак щитовидной железы встречается у нескольких поколений. Это достаточно редкая патология, но опухоль при этом агрессивная, плохо поддающаяся лечению. И если у ребенка в детстве обнаружена та генетическая поломка, что и у его родственников, у него практически 100% шансы развития рака щитовидной железы. У нас уже есть опыт операций по удалению щитовидной железы в таких случаях. Самому маленькому пациенту было три года. Когда в удаленном органе нашли микроучастки формирующейся опухоли, это положило конец всем спорам, имеет право на жизнь такая операция или нет, - рассказал главврач Минского клинического онкологического диспансера.

ЕСТЬ ВОПРОС

Рак щитовидки не дает метастазов?

Многие убеждены, что злокачественная опухоль щитовидной железы - меньшее из онкологических зол, поскольку после нее не бывает метастазов. Так ли это?

- Это большое заблуждение. Из-за того, что у молодых нет рака щитовидной железы третьей-четвертой стадии. Только первая и вторая. И вторая стадия - это метастазы в других органах. Но по прогнозу, это излечимое состояние, - рассказал Владимир Караник. - Лечение проводится радиоактивным йодом.

Как пояснил специалист, в организме йод для обмена веществ используют только клетки щитовидной железы, как нормальные, так и опухолевые. И при метастазах рака щитовидки «плохая» клетка привычно хватает йод, не обращая внимания на то, что он радиоактивный, получает дозу облучения и погибает.

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