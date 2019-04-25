В Белинвестбанке вводят комиссию за снятие наличных и просмотр баланса?

В первую очередь в банке хотят разрешить снимать деньги без комиссии только в пределах определенной суммы. В сутки - не больше 500 рублей (или 200 долларов, 200 евро или 15 000 российских рублей, если карточка открыта в соответствующей валюте). В месяц в общей сумме - не больше 1500 рублей (600 долларов, 600 евро, 45 000 российских рублей). Если в эти лимиты вы не вписались, придется заплатить комиссию - 0,5% от суммы превышения. Есть и минимальный размер комиссии - 2 рубля, 3 доллара, 3 евро или 200 российских рублей.

Допустим, в месяц вы сняли с карты Белинвестбанка 2000 рублей. Значит, комиссия с «лишних» 500 рублей составит 2 руб. 50 коп.

- Принятие подобного решения связано в первую очередь со стимулированием безналичных расчетов, - объясняет зампредседателя правления Белинвестбанка Александр Филиппович. - С каждым годом доля безналичных операций растет. Этот тренд характерен и для нашей страны, но переход должен быть плавным. Понимая это, мы прорабатывали данный вопрос практически год.

В Белинвестбанке подсчитали, что с 99% карточек банка в месяц снимают меньше 1500 рублей. Так что доплачивать за снятие наличных придется 1% держателей карт.

Есть и второе новшество: платить комиссию придется еще и за просмотр баланса в банкомате или инфокиоске. В месяц держатели карт Белинвестбанка смогут три раза бесплатно проверить, сколько денег есть на счету, причем в банкомате любого банка. А за последующие разы придется платить комиссию. В банкомате Белинвестбанка - 25 коп. (0,15 доллара, 0,15 евро, 10 российских рублей), в других - 3 руб. 25 коп. (1,6 доллара, 1,6 евро, 100 российских рублей). Эти правила тоже начинают действовать с 2 мая.

- С развитием каналов дистанционного обслуживания (интернет- и мобильный банк. - Ред.) необходимость просмотра баланса карточки в банкоматах и инфокиосках отпадает. Исходя из статистических данных, менее 20% пользователей просматривают баланс карты в устройствах самообслуживания и делают это больше трех раз в месяц, - поясняет Александр Филиппович.

Правда, как стало известно «Комсомолке», из-за недовольства клиентов в банке могут пересмотреть свое решение.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Отделения МТБанка закроются на шесть дней, а интернет-банк перестанет работать

Ограничения ждут и клиентов МТБанка. Они временные, но довольно серьезные. С 4 по 10 мая в банке будут переходить на новую автоматизированную систему банковской деятельности. В это время не будут работать интернет-банк и мобильный банк, в том числе все операции в ЕРИП, нельзя будет погасить кредит в почтовом отделении или закрыть или пополнить депозит. Оплатить какую-нибудь услугу в банкомате или инфокиоске МТБанка тоже не получится (в банкоматах других банков сделать это будет можно, но, скорее всего, с комиссией). Более того, на эти дни закроются даже отделения банка!

Что все-таки можно будет делать? Платить карточкой в любых местах, в том числе за границей, снимать наличные в банкомате, пополнять карты через терминалы Qiwi и переводить деньги с карты на карту.

- Тем не менее в период технических работ могут наблюдаться кратковременные сбои в работе этих сервисов. Подобные сбои могут быть вызваны техническими причинами и особенностями функционирования нового программного комплекса в период перехода, - отмечают в МТБанке. - 8 мая ориентировочно с 12.00 до 12.30 будут недоступны все сервисы МТБанка, в том числе расчеты и прочие операции по картам.