Александр Лукашенко: Китай всегда может рассчитывать на нашу поддержку

В Пекине у трапа самолета Александра Лукашенко встретил почетный караул, а для перемещения президента хозяева выделили шикарный седан «Красное знамя». Такие возят только руководителей страны, лидеров компартии и высоких зарубежных гостей. В 2015 году руководство Китая подарило Беларуси два парадных кабриолета, созданных на базе этой машины.

Си Цзиньпину президент подарил сборник белорусских пословиц и поговорок

Через четыре часа после прилета Александр Лукашенко встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

- У нас есть технологии, которые нужны Узбекистану, узбекскому народу, очень похожему на белорусов, - заявил белорусский президент. - У меня лично есть азарт перенести эти технологии в Узбекистан и создать там современные предприятия, которые будут примером для других.

Затем прошла встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

- Дорогой друг, я искренне рад нашей встрече, я ждал этой встречи, - приветствовал китайского коллегу Александр Лукашенко.

Он выразил надежду на взаимную поддержку:

- В Беларуси никогда не было и не будет сомнений в правильности выбранных вами инициатив. Китай всегда может рассчитывать на нашу поддержку в любой сфере, как и мы всегда уверены в поддержке с вашей стороны.

После этого Си Цзиньпин показал Александру Лукашенко макеты футбольного стадиона и бассейна. Напомним, национальный футбольный стадион китайцы обещали за свой счет построить возле стадиона «Трактор», а бассейн - недалеко от станции метро «Молодежная».

Главы государств обменялись подарками. Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко вазу из синего и белого фарфора. Белорусский президент подарил китайскому коллеге несколько книг: сборник белорусских пословиц и поговорок, переведенных на китайский, и четыре книги китайских поэтов, которые переведены на белорусский язык. А еще картину, где нарисовано место в деревне, где будущий лидер Китая прожил несколько лет и где, по его признанию, во многом прошло его становление.

- Это важное место для меня, именно там я получил очень хорошую закалку. Очень хороший подарок! - сказал Си Цзиньпин.

Также китайскому руководителю подарили корзину с белорусскими продуктами.

Еще три молочных предприятия получили доступ на китайский рынок

Накануне в Пекин прилетела большая белорусская делегация, члены которой встречались со своими китайскими коллегами. В результате подписали межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках, обсудили свое партнерство профсоюзы двух стран, договорилась о сотрудничестве с Китаем белорусская Академия наук. Также министр сельского хозяйства Беларуси Анатолий Хотько встретился с руководством Главного таможенного управления Китая. По итогам встречи доступ на китайский рынок получили еще три молочных предприятия Беларуси: «Молочные горки», «Бобруйскмолоко» и Несвижский завод детского питания.

В 2018 году оборот товаров и услуг между Беларусью и Китаем достиг почти 4,5 миллиарда долларов. Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в Китай за год вырос в 4,5 раза, в том числе молочной продукции - в 9 раз.

Дальше в программе президента Беларуси - выступление на форуме «Пояс и путь». Впервые инициатива «Пояс и путь» была предложена Си Цзиньпином в 2013 году, после чего сразу несколько стран присоединились к сотрудничеству. Суть инициативы - наладить диалог Китая с миром, который поможет предоставить возможности для развития другим развивающимся странам. С ее помощью Китай делится с другими развивающимися странами ресурсами и опытом реализации крупных проектов, открывая для них возможности развития.

На сегодняшний день 124 страны и 29 международных организаций подписали соглашения о сотрудничестве.

Например, результатом «Пояса и пути» для Восточной Африки стала первая автомагистраль, для Мальдив - первый межостровный мост, для Беларуси - производство легковых автомобилей, а для Казахстана, не имеющего выхода к морю, - связь с большой водой.

Второй форум, который проходит в эти дни в Пекине, собрал тысячи делегатов из более чем 100 стран, включая почти 40 правительственных лидеров.