Президент Беларуси сейчас находится в Китае - он встретился с Си Цзиньпином и выступит на форуме «Пояс и путь». Много говорят о том, что Китай для Беларуси - стратегический партнер и друг. Даже Александр Лукашенко на встрече Си Цзиньпином называл его на «ты». «Комсомолка» посмотрела, насколько сильны белорусско-китайские экономические отношения.

По данным Белстата, за прошлый год мы наторговали с Китаем на 3,6 миллиарда долларов. Формально, Китай считается крупнейшим внешнеторговым партнером Беларуси - занимает третью строчку после России и Украины. Но если посмотреть на цифры внимательнее, то можно увидеть, что отставание Китая от России - в 10 раз. Например, объем импорта из Китая хоть и занимает второе место, но идет с большим отставанием от России (всего 8,2% против 58,9%). Процент по экспорту - еще меньше. В Китай идет меньше 4% от всего нашего экспорта. На первом месте тут - Россия (38,4%), далее идет Украина (12%), Великобритания (9,1%), Германия (4,3%) и Нидерданды (4,2%).

Похожая история и с китайскими инвестициями: их доля в реальный сектор экономики Беларуси за прошлый год составила всего 3,1% от всех инвестиций в нашу страну. Лидирует тут Россия (38,3%) далее идут Великобритания (25,7%), Кипр (7,8%), Польша (4,1), Украина (3,7%) и Германия (3,4%).

А еще мы берем у Китая кредиты - для покупки их же товаров или услуг. Взяли уже больше 5 миллиардов долларов, и потратили их на модернизацию цементных, деревообрабатывающих и льнозаводов. Независимые экономисты говорят, что подавляющее большинство этих инвестиций себя не оправдало. Модернизированные по китайским технологиям предприятия до сих пор работают по большей части в минус.

ТОП-7 крупнейших китайских проектов в Беларуси

1. «Великий камень» - разговоры о нем начались еще в 2010 году. Планы - грандиозные: возле аэропорта должны появиться десятки высокотехнологичных фабрик и заводов, выпускающих продукцию для ЕС и стран Таможенного союза, жилые зоны, офисные и торгово-развлекательные комплексы, финансовые и научно-исследовательские центры. Когда парк заработает на полную мощность, в нем будет работать 120 тысяч сотрудников. Помочь парку набрать темп должны налоговые льготы для предприятий-резидентов. Сейчас зарегистрировано 44 резидента, которые вложили в строительство 1,1 миллиарда долларов. Из построенных объектов: административное здание, выставочный центр, гостиница, логистический центр, несколько производственных зданий для сдачи в аренду и пару производств, которые еще на запустились.

2. Горнодобывающий комбинат под Любанью - это проект российского миллиардера Михаила Гуцериева. Общая стоимость проекта - 2 миллиарда долларов: 1,4 миллиарда долларов взяли в кредит у Банка развития Китая, остальные 600 миллионов - деньги компании Гуцериева. На полную мощность комбинат выйдет в 2025 году - практически всю продукцию собираются продавать в Китай.

3. Завод «Белжи», стоимость завода - 330 миллионов долларов, из которых 160 миллионов - это китайский кредит, выданный под гарантии белорусского правительства.

4. Линии электропередачи на Белорусской АЭС также построили за китайский льготный кредит. Его согласовали еще в 2013 году. Цена вопроса - 324 миллиона долларов.

5. Жилой комплекс «Променад» в Лебяжем - состоит из 23 10-этажных домов. Стоимость проекта - 250 миллионов долларов.

6. Гостинично-деловой комплекс «Шантер Хилл» строят рядом с Дворцом художественной гимнастики. Масштаб впечатляет, возводят сразу семь зданий, в основе - 25-этажная гостиница. За проектом стоят два крупных белорусских бизнесмена - Александр Шакутин и Николай Воробей. Стоимость строительства комплекса оценивается в 120 миллионов долларов. Бизнесмены строят его за китайские кредитные ресурсы корпорации Citic Constuction. Кстати, кредит называют льготным - это результат переговоров белорусского и китайского президентов. Первую часть комплекса обещали достроить еще прошлым летом - но стройка затянулась.

7. Гостиница «Пекин» по праву считается одним из лучших мест для гостей столицы, на его территории расположены около двухсот номеров разного класса, рестораны, бассейн, конференц-зал. Сумма инвестиций - 100 миллионов долларов.