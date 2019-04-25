Горим. Беларусь окружили пожары в лесах и на торфяниках

За окном весна, но дышать полной грудью не получается. В воздухе взвесь гари и пыли, на зубах - песок, нечем дышать.

И если чаще всего это летняя проблема минчан из-за городского смога, а по осени - жителей окраин страны из-за торфяных пожаров, то сейчас что? За последние несколько дней с жалобами на невозможный воздух, задымленность и плохое самочувствие белорусы буквально оборвали телефоны медиков, спасателей и экологов.

Минлесхоз: «Ситуация критическая»

Оказывается, всему виной - нетипичная для апреля теплая погода. Весенний месяц теплый и недождливый. Отсюда - пожары в белорусских лесах и экосистемах.

- С начала этого года общее число лесных пожаров уже перевалило за 200, - рассказали в Минлесхозе. - Общая площадь пожаров уже превысила тысячу гектаров. Ситуация критическая, и мы просим людей с пониманием отнестись к введению запретов на посещение лесов.

Самая сложная ситуация, по данным специалистов, сейчас в Брестской области. Фото:112.by

Сводки МЧС в эти дни крайне тревожные. По данным на утро 25 апреля, за предыдущие сутки в экосистемах станы зафиксировано 87 пожаров: 27 лесных, 7 торфяных и 53 пожара травы и кустарников.

По данным Минлесхоза, за сутки сгорело порядка 200 га леса. Самая сложная ситуация, по данным специалистов, сейчас в Брестской области. Там случился каждый второй зафиксированный в этом году пожар в экосистеме. Как отмечают спасатели, самая частая причина пожаров - человеческий фактор.

- Начало дачного сезона, люди сжигают траву, из-за жары и порывистого ветра пламя моментально перебрасывается на деревья. В результате сжигание травы в огороде оборачивается серьезными лесными пожарами.

Так, например, 24 апреля из-за пожара возле деревни Криничное там же, на Гродненщине, была ограничена работа пункта пропуска Привалки и перекрыта дорога Р42 Гродно - Гожа - граница Литовской Республики.

С 19 апреля из-за сложных погодных условий и угрозы лесных пожаров в нескольких регионах страны ввели запрет на посещение лесов. Из-за неблагоприятных погодных условий и угрозы пожаров Минлесхоз предлагает ввести запрет на посещение лесов на всей территории страны. Для мониторинга обстановки над страной летает вертолет МЧС. Патрулирование территории проходит и в ночное время.

Пока мы готовили этот материал (днем 25 апреля. - Ред.), на трассу под Пружанами на Брестчине налетела песчаная буря. Очевидцы сообщали, что видимость на дороге резко стала нулевой, а движение практически остановилось.

По данным МЧС на утро 25 апреля, за предыдущие сутки в экосистемах станы зафиксировано 87 пожаров. Фото:112.by

Синоптики: «Витебская область этим апрелем - почти пустыня»

Небольшие дожди в стране прошли в минувшее воскресенье.

- Толку от того дождя, что мертвому припарка, - говорит Николай Михайлович из Орши. - Давно мы такого не видели. На Витебщине всегда дождливее, чем где-либо по стране, мы самые северные, а картошку в этом году уже в апреле посадили! Но земля такая сухая, что и не знаю, как там что вырастет.

Можно ли рассчитывать, что в ближайшее время погода порадует нас дождями? С этим вопросом мы обратились к синоптикам.

- Надеяться на дождь можно разве что на выходных, - рассказывает начальник службы метеопрогнозов Гидромета Александр Беганский. - Правда, у Гродненской и Брестской областей небольшие шансы есть и в пятницу, 26 апреля. Говорить, что дожди, которые ожидаются по стране в выходные, как-то существенно спасут ситуацию с засухой, увы, тоже не приходится. Даже если они и пройдут, то будут кратковременными.

- В прошлом году весна тоже была теплая. Опять бьем температурные рекорды и идем выше климатической нормы?

- Да, даже с учетом похолодания, которое случилось в середине месяца, нынешний апрель на 1 - 2 градуса теплее климатической нормы.

- Зато с дождями, судя по всему, наоборот. Антирекорды?

- Точно, с дождями у нас серьезный недобор. Норма для апреля - от 33 до 46 мм осадков. У нас же в среднем по стране выпало 10 - 30% осадков от климатической нормы. Рекордсмены по засушливости - Витебская и Минская области. В Витебской, где дожди обычно идут чаще всего, за 24 дня апреля выпало всего 5% климатической нормы осадков.

- Ого, как в пустыне! Говорят, к нам даже песок из Сахары теперь долетает. Неужели правда?

- О да, я тоже читал новости про якобы белорусские песчаные бури родом из Сахары, - улыбается синоптик. - Я вам так скажу: перенос песчаных масс с севера Африки в наши широты действительно возможен, но только при устойчивом юго-западном переносе воздушных масс. Однако в последние дни ветер к нам дул совсем с другой стороны - так что пыль, которой мы дышали первую половину недели, была не из Сахары, а наша. Из-за отсутствия дождей у нас сейчас опасность похлеще песчаной бури.

- В ближайшие дни будет жарко?

- Будет очень тепло. В пятницу, 26 апреля, средняя температура по стране составит 21 - 27°C, в субботу - 19 - 26°C, в воскресенье - до 14 - 20° тепла. Постепенное похолодание ожидается только в начале следующей недели, в среднем температура воздуха по стране составит порядка 18 градусов тепла.

За последние несколько дней с жалобами на невозможный воздух, задымленность и плохое самочувствие белорусы буквально оборвали телефоны медиков, спасателей и экологов. Фото:112.by

Экологи: «Ситуация с воздухом ухудшается с каждым днем»

Исследования Белгидромета подтвердили: из-за отсутствия дождей состояние воздуха у нас существенно ухудшилось, и не только в Минске.

- Днем 25 апреля в столице зафиксированы превышения нормативов качества по твердым частицам фракции размером до 2,5 микрона (простыми словами, пыли. - Ред.) и диоксиду азота, - пояснили специалисты. - Среднесуточная концентрация первых достигала 3,0 предельно допустимой концентрации (далее ПДК), а диоксида азота - 1,1 ПДК. В связи с этим 23 апреля предприятиям были направлены предупреждения, по которым они обязаны принять меры по ограничению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

БУДЬ В КУРСЕ!

«Прогулка по лесу и сжигание травы могут обернуться серьезным штрафом»

Запрет на посещение лесов вводят местные районные или областные власти по предложению лесхозов или МЧС. Это значит, что ходить в лес запрещено даже для отдыха, в том числе въезжать в лес на машине, за исключением случаев, когда дорога через лес ведет к нужному вам населенному пункту. В остальных случаях за нарушение запрета вас могут наказать предупреждением либо штрафом до 25 базовых величин. А это почти 640 руб. В случае если из-за ваших действий пострадает лес или торфяник, штраф может вырасти вдвое.

За выжигание сухой травы, растительности, трав на корню и пожнивных остатков на полях в Беларуси тоже предусмотрена административная ответственность. Штраф - 40 базовых, а это 1020 руб.

Беларусь окружили пожары в лесах и на торфяниках. Фото:112.by

КОМПЕТЕНТНО

Медики: «Астматикам сейчас лучше бывать на улице реже»

- Смог и подобное загрязнение воздуха, которое мы сейчас наблюдаем, раздражает дыхательные пути. Особенно он опасен для астматиков. Вредные вещества, которые попадают в бронхи, могут вызвать обострение бронхиальной астмы. Может ухудшиться самочувствие и у людей с хроническим бронхитом, ларингитом или фарингитом, - пояснили в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи. - Поэтому на улице в смог лучше бывать реже, особенно с 11 до 15 часов.

Если очень нужно, надевайте медицинскую маску или закрывайте нос и рот шарфом и дышите через него.

Топ-3 советов от медиков, как жить в таких условиях

1. Пейте много жидкости, в том числе молока. Реже открывайте форточки, чаще принимайте душ и проводите влажную уборку в квартире. Это делает воздух чище. Откажитесь от алкоголя, пива и курения, они могут спровоцировать развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

2. Ешьте больше ярких овощей и фруктов, это отличные антиоксиданты, а их клетчатка поможет очистить организм от вредных веществ, поступающих с выбросами.

3. Чтобы снизить токсическое воздействие смога, принимайте поливитамины (если нет противопоказаний), чаще промывайте нос и горло.