Солистка Kiwi Time о распаде группы: «Мы становились марионетками в руках американского лейбла»

С Kiwi Time, которые обосновались в Сан-Франциско, сотрудничал продюсер Дэн Шеа. Он работал с такими звездами, как Селин Дион, Мэрайя Кэри, Джанет Джексон. Вместе с Дэном музыканты записали два альбома. Группа выступала в крутых клубах Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Не жизнь, а сказка! И вдруг - шок! Выяснилось, что Kiwi Time распались. «Комсомолка» решила узнать, что произошло с коллективом, который казался перспективным даже в Америке.

«Ушли с тем, с чем и пришли - ни с чем»

- Мы давали концерты 5 дней в неделю, играли везде, куда звали. Благодаря такому марафону нас уже узнавали в Сан-Франциско, - с досадой рассказывает теперь уже бывшая солистка Аня Маковчик. - Потом лейбл Granted Access (его владельцем был IT-бизнесмен Юрий Петушков из Кремниевой долины) подписал с нами контракт. В общем, все шло как нельзя лучше. Но чем больше мы набирали обороты, тем чаще в коллективе происходили конфликты. Эго росло, начались споры, вообще не имеющие отношения к музыке. В самом начале мы были простыми ребятками, которые хотели делать свою музыку. Нам нужно было поддерживать друг друга, а мы вели себя как дети. Мишура заслонила нам главное. Да и люди из лейбла будто настраивали нас друг против друга, и мы уже не понимали, где правда, а где ложь. Стали происходить и вовсе непонятные вещи: например, во время концерта на сцену выбегали танцовщицы, о которых никто в группе не знал. Мы становились марионетками в руках лейбла…

С Kiwi Time, которые обосновались в Сан-Франциско, сотрудничал продюсер Дэн Шеа. Фото: личный архив

- Многие группы сталкиваются с конфликтом интересов, когда начинают работать с лейблом…

- Ну вот, мы и не справились с напряжением внутри коллектива и руководством - поэтому решили уйти. Никто не ожидал, что мы способны на такой шаг.

- Не очень мудрое решение.

- Продюсеры, с которыми мы работали, говорили нам, что это наш уникальный шанс, за который мы должны быть благодарны. Да, у нас были студия, крутые инструменты, дорогая машина, классная одежда от дизайнеров - но все нам не принадлежало. По итогу после двух лет работы мы как были ни с чем, так и остались. Правда, теперь у меня есть опыт и представление о музыкальном бизнесе, за это я благодарна.

В 2015 году влиятельный журнал Emerging Groups назвал их среди 100 лучших современных групп в мире. Фото: личный архив

«Выпустила первый сингл, но пока зарабатываю как модель»

После распада Kiwi Time ребята переехали в Лос-Анджелес. Пытались создать новую группу, но ссорились на каждой репетиции. Не смогли определиться даже с направлением музыки.

После распада Kiwi Time ребята переехали в Лос-Анджелес. Пытались создать новую группу, но ссорились на каждой репетиции. Теперь каждый сам по себе. Фото: личный архив

- Два последующих года мне показались эмоциональным адом. Нам с ребятами удалось сохранить дружбу, но в итоге каждый пошел своим путем. Влад сейчас занимается йогой, Коля звукорежиссер и продюсер, а Егор работает в разных музыкальных проектах. Все остались в США. А я решила, что буду делать соло-проект, ведь выражать себя через лирические композиции - это моя большая любовь. Каждый день заставляла себя писать песни. Но если раньше они были позитивными, то композиции того периода выходили меланхоличными. И вот только сейчас, набравшись смелости, начинаю их выпускать. Мой первый сингл на русском языке «Полюса» вышел 2 апреля. Сейчас снимаю клип.

- Не думала вернуться в Беларусь?

- Нет. От себя не спрячешься. Мой псевдоним Enola Mai, если прочесть задом наперед, читается как I am аlone (с англ. «Я одинока»). Но я не культивирую одиночество, а просто считаю, что иногда полезно побыть одному, взглянуть на себя со стороны.

В Лос-Анджелесе Аня работает еще и моделью. Фото: личный архив.

- Аня, ты теперь сама финансируешь свой сольный проект?

- За это время многому научилась, в чем-то мне помогают Коля и Егор. На ежемесячные расходы зарабатываю съемками в рекламе, работаю моделью. В офис идти работать не хочу. Обленилась моя творческая душа, - улыбается девушка. - Средняя зарплата в Лос-Анджелесе примерно $3000. Я зарабатываю те же деньги, не будучи привязана к офису. Снять квартиру с одной спальней в Лос-Анджелесе стоит примерно $1500. Еще большой плюс работы моделью - многие вещи тебе отдают после съемок, так что я редко трачу деньги на одежду.

Аня надеется, что ей еще улыбнется удача и ее сольный проект найдет своего слушателя и в США, и в Беларуси.

- Если у меня получится прокачать свою музыку в Америке, я могла бы открыть в Беларуси арт-школу и повлиять на развитие и культуру страны. Мне кажется, белорусской музыкальной индустрии не хватает свежего современного дыхания.

Аня надеется, что ей еще улыбнется удача и ее сольный проект найдет своего слушателя и в США, и в Беларуси. Фото: личный архив.

ДОСЬЕ «КП»

Больше 10 лет назад четверо друзей детства Аня, Влад, Коля и Егор из небольшого города Береза Брестской области отправились покорять США. На первых порах ребята работали грузчиками, Аня - поваром в пиццерии. Но все мечтали о музыкальной карьере. Поначалу Kiwi Time выступали для русскоязычной аудитории. А уже в 2015 году влиятельный журнал Emerging Groups назвал их среди 100 лучших современных групп в мире.