В Минске зацвела сакура: «В нашем климате она растет без проблем»

- Смотрите, это же сакура зацвела! - минчане останавливаются возле деревьев в Сендайском сквере (у театра Музкомедии) и дружно достают мобильники, чтобы сфотографироваться на фоне экзотических для наших краев растений.

Минчане охотно фотографируются рядом с цветущими деревьями.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сендайский сквер в апреле.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Цветение сакуры для белорусов - явление все еще удивительное, хотя эти деревья можно увидеть еще как минимум в двух местах: в Ботаническом саду и парке Дружбы народов. Просто их пока у нас не так много, и цветут они не так пышно и захватывающе, как в Японии. Но полюбоваться все равно можно!

Цветет сакура недолго: этот период длится всего 7 - 10 дней, в зависимости от погоды. Поэтому сакура символизирует непрочность и скоротечность бытия. Как в хоку Аривары Нарихиры: «Каждый раз я грустил/Что красой вишнёвых цветов/Не упился вдосталь/Но ничто не сравнится/С печалью моей в эту ночь».

Любование сакурой по-белорусски в Сендайском сквере.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Если на улице прохладно и влажно, то цветение затягивается, а если сухо и жарко, как у нас сейчас, то оно проходит в более сжатые сроки. Так что стоит поторопиться, если вы хотите успеть полюбоваться бело-розовыми деревьями.

Шмель летит к цветку сакуры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- У нас в Ботаническом саду сакура зацвела примерно 5 - 7 дней назад, - рассказал старший научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Михаил Рудевич. - В нашем климате эти деревья растут без проблем, ведь это родственники наших вишен, слив и алычи. Правда, гибриды из более южных районов могут немного повреждаться от заморозков, а вот более северные чувствуют себя прекрасно.

- У вас растет та же сакура, что и в Японии?

- Есть те образцы, которые поступили из Японии, а есть из садовых центров Европы. Всего около десятка растений.

А вот так выглядит цветущая сакура в Ботаническом саду.Фото: Ирина КАЛИНИНА

- А можно ли найти в Минске саженцы, чтобы посадить такое дерево у себя на даче или во дворе многоэтажки?

- Конечно, в минских садовых центрах они продаются.

- И это будет настоящая японская сакура?

- Саженцы могут быть привезены из Германии, Голландии, Польши. Сейчас выведено множество сортов, происхождение которых сложно определить, но все равно их корни будут из Восточной Азии - из Японии, Восточного Китая, Кореи.

Мы заглянули на сайты столичных питомников растений, чтобы узнать, сколько стоит такое чудо-дерево. В продаже саженцы действительно есть, по 15 - 20 рублей. При желании каждый из нас может посадить сакуру у себя во дворе и каждый год устраивать «ханами» - так называется японская традиция любования цветением сакуры.

Посадить сакуру можно и во дворе многоэтажки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сакура в Сендайском сквере похожа на нашу вишню. Но минчане все равно рады сделать фото!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Японская сакура - родственница нашей вишни, сливы и алычи.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Цветущая сакура - уже не редкость в инстаграмах минчан.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сакура хорошо растет в нашем климате.Фото: Павел МАРТИНЧИК