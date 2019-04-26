2019-04-26T19:23:13+03:00
Минск
КП Беларусь

«Колонна в нашем доме разрушилась еще год назад»: жильцов минской многоэтажки эвакуировали

Людям сказали срочно покинуть дом, не все успели забрать вещи
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Людей эвакуировали из дома днем в пятницу.Людей эвакуировали из дома днем в пятницу.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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В пятницу, 26 апреля, около 14.00 жильцам всех трех подъездов минского 15-этажного дома по улице Широкая, 3, что в микрорайоне Зеленый Луг, пришлось срочно покинуть свои квартиры.

В МЧС рассказали, что еще в марте было выявлено образование горизонтальных и вертикальных трещин с отслоением (разрывом) штукатурки.

Так выглядела колонна год назад. Фото жильцов дома по ул. Широкая, 3.

Так выглядела колонна год назад. Фото жильцов дома по ул. Широкая, 3.

- Соответствующими службами города был проведен ряд необходимых мероприятий. В результате азработан проект по укреплению строительных конструкций дома путем установки металлического двутавра, - говорится в сообщении МЧС.

Работы начали в 15.00 и должны были продлиться 4 - 5 часов. В это время жителям предоставили возможность обосноваться в школе.

К приезду «Комсомолки» дом и двор был огорожен лентой. Рядом сотрудники милиции. Жильцам сообщили, что до 8 вечера в дом не пустят. Всем сказали взять с собой паспорта. Домашних питомцев люди тоже забрали.

Территорию рядом с домом оцепили. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Территорию рядом с домом оцепили.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

- Колонна во 2-м подъезде нашего дома разрушилась год назад. В один день ее торжественно выперло, - говорит Ирина, которая живет в доме. - Мы писали обращения в Администрацию района. Год определяли, по какой причине это произошло... В начале недели начали проводить ремонтные работы, и, судя по всему, что-то пошло не так. Мне сегодня позвонил сосед и сказал: «А ты в курсе, что нас эвакуируют?». Я не успела забрать вещи, была в городе. Мы надеемся, что все исправят и мы сможем спокойно жить дальше.

Как рассказывают жильцы, в доме много трещин, в том числе и в квартирах. К женщинам подходит девушка и ошарашивает всех:

- В школе кровати ставят. Короче все, ищем ночлег... Ну а за одеждой же можно сходить?

- А у меня ни раствора для линз, ни линз, ничего. Я вообще поехала на рынок колеса менять! - возмущается минчанка. - Пускай пустят хотя бы на 15 минут домой хоть что-то взять. Что, я на два дня поеду куда-нибудь жить без ничего? Очень смешно.

Женщины обсуждают, что не успели испечь куличи к Пасхе.

- Ровно в два часа подошло тесто, и они сказали go, - смеется девушка. - Но все-таки самое хорошее, что они это чинят. Пускай чинят. Мы как-нибудь два дня без душа обойдемся.

Когда номер газеты был сдан в печать (18.00), работы еще продолжались.

Работы по ремонту уже начались. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Работы по ремонту уже начались.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

"Ведутся работы по усилению колонны"

- Жильцов мы попросили покинуть дом. Кто-то ушел к своим родным, кто-то гуляет где-то. Школу предоставили, если людям некуда деться. Там пока только четыре человека, - рассказала днём в пятницу первый заместитель главы Администрации Советского района Минска Алла Санковская. - Ведутся работы по усилению колонны. Колонна во втором подъезде по проектному решению должна быть усилена.

В Минске из-за угрозы обрушения многоэтажки эвакуировали жильцов?.Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

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