2019-04-26T21:08:30+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске открыли сезон фонтанов. Посмотрите, как красиво!

У минчан теперь еще больше поводов прогуляться по городу [фото]
Надежда БУТОВИЧ
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Открытие сезона фонтанов прошло по традиции у Большого театра оперы и балета.Открытие сезона фонтанов прошло по традиции у Большого театра оперы и балета.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В пятницу, 26 апреля, в белорусской столице прошло торжественное открытие сезона фонтанов.

В открытии участвовали музыканты... Фото: Павел МАРТИНЧИК

В открытии участвовали музыканты...Фото: Павел МАРТИНЧИК

Праздничное событие неизменно провели у самого большого фонтана Минска – каскада рядом с Большим театром оперы и балета. Музыкальное и театрализованные представления презентовали столичные артисты, а также творческие коллективы.

Вместе с минчанами порадовался красивому событию и корреспондент «Комсомолки».

Танцевальные коллективы... Фото: Павел МАРТИНЧИК

Танцевальные коллективы...Фото: Павел МАРТИНЧИК

К слову минские фонтаны в этом году будут работать до самого позднего вечера. Если обычно фонтаны отключали в 20.00 – 21.00 часов, то сезон-2019 для столичных фонтанов по выходным и в праздники будет более «долгоиграющим».

Детские и подростковые группы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Детские и подростковые группы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Например, фонтаны «Минск-Арена», «Времена года», «Москва», «Юбилейный», «Оперный», «Столица» и другие не будут выключать до полуночи.

Маленькие минчане с удовольствием пощупали «первые» фонтаны. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Маленькие минчане с удовольствием пощупали «первые» фонтаны.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Начинать работу фонтаны в Минске будут, как и раньше, в период с 10.00 до 12.00.

Сезон-2019 для фонтанов Минска открыт! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сезон-2019 для фонтанов Минска открыт!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Если у вас готовится фотосессия у фонтана, загляните на сайт «Минскзеленстроя», чтобы узнать точный график работы любого «каскада».

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