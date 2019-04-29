«Ревную мужа к детям от первого брака! Что со мной не так?»

- Мне 28 лет, мужу - 35. Год назад мы официально поженились, еще год до этого встречались. Для меня наш брак стал первым, а муж еще в свои 25 женился и завел двоих детей. Сейчас им 7 и 4 года. Своих детей у нас пока, нет и с такими темпами, думаю, мне еще нескоро захочется. Я очень дорожу своей семьей, но порой меня одолевает такая ревность к прошлому супруга, что, кажется, я его просто ненавижу! В такие моменты хочется бросить все и уехать.

Мы познакомились с будущим мужем уже после его разлада с женой. Дети от первого брака остались с ней. С моим супругом они общаются только насчет детей, да и у экс-жены уже другой мужчина. К ней я не ревную. Зато неистово - к его прошлому с ней и к их общим детям! Каждую неделю муж приводит их к нам в гости на 2 - 3 дня. Пытается нас «сроднить», «сдружить», но я просто не могу полюбить чужих детей. Я понимаю, что муж их очень любит, а дети - его. Что они не виноваты в моих «тараканах». Но вместо послушных малышей вижу любовные картинки из жизни моего любимого человека и его бывшей жены! Конечно, после таких «видений» мы часто ссоримся, потому что я больше не могу держать в себе столько негатива.

Каждый раз, когда его дети приходят к нам, мне приходится готовить, убирать, играть с ними. А хочется закрыться в комнате СВОЕЙ квартиры и чтобы меня никто не трогал. Мы с мужем работаем по будням, а выходные почти всегда проводим вместе с его ребятней. Он - с удовольствием, я - вынужденно. А мне бы так хотелось провести время вдвоем, встретить, наконец, вместе рассвет, съездить на природу. Да что угодно, главное - вдвоем! Но вместо этого мы ходим по детским развлекательным центрам и смотрим мультики. Я, конечно, понимаю, что знала, на что шла, когда выходила замуж за мужчину с двумя детьми, но все равно чувствую, что попала в замкнутый круг. И как выбраться из него, как перестать изводить себя и мужа, не понимаю.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

- Уважаемая Вероника! Хочу выразить восхищение вашей мудростью, потому что мы никогда не выходим замуж за мужчину - мы выходим замуж за «всю семью», - говорит психолог, кандидат психологических наук Наталья Олифирович. - Важно принимать человека и с его родственниками, и с прошлым опытом. Однако наши чувства неподвластны контролю. И в какие-то моменты вы испытываете ревность и злость, что в вашей ситуации очень естественно. Муж привязан к детям, он знает их с самого рождения, а вам нужно время, чтобы эта привязанность сформировалась. Любовь или случается, или нет, но привязанность к детям мужа имеет шанс развиться при соблюдении нескольких условий.

Во-первых, вы между строк жалуетесь на усталость: вам приходится делать много домашней работы. Разумно обсудить с мужем ваше состояние и попросить либо больше помощи, либо «выходные от детей».

Во-вторых, вам не хватает близости с мужем. В будни вы работаете, в выходные заняты детскими проблемами. Вам, как паре, нужно находить время только для вас двоих, и неважно, чем вы займетесь. Об этом необходимо поговорить с мужем, делая акцент не на проблемах, связанных с детьми, а на том, что пара нуждается в личном пространстве, свободном от любого вмешательства.

В-третьих, подумайте о собственных потребностях. Вы можете договориться с супругом и уезжать в один из выходных, например, чтобы встретиться со своими друзьями или родственниками.

В-четвертых, попробуйте отнестись к бывшей жене вашего супруга с благодарностью. Ведь если бы они не развелись, вы бы не встретились. Она по-своему вложилась в него, и, возможно, вы любите его как раз за то, что появилось в прежних отношениях. Как его бывший партнер и мать его детей она заслуживает уважения. Но муж и его бывшая жена также должны относиться с благодарностью к вам за то, что вы много делаете для детей.

Ревность - чувство, которое есть у каждого из нас. Мы все когда-то были частью разных треугольников: «мама - папа - я», «мама - я - брат/сестра», «я - мой спутник - его бывший/бывшая». И во всех треугольных отношениях есть место конкуренции, зависти, ревности, злости. Важно это осознавать и понимать, что у каждого - и у вас, и у детей - есть свое место в сердце мужа и отца. Дети - не конкуренты. Им просто нужен папа. Бывшая жена - не конкурент. Она прошла рядом с вашим любимым какое-то расстояние и свернула на свою дорогу. А вы теперь идете рядом, и нужно договариваться и сообщать друг другу, если идти тяжело, обувь натирает, вы устали и вам нужна теплая обнимашка. Просто находите время и форму для сообщения мужу о том, что для вас является важной частью супружеских отношений.

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