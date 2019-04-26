Из-за «Прарока» Купала пытался покончить с собой. Экс-артист «Песняров» записал программу на сложные стихи народного поэта

Презентация программы «Тутэйшы» (компактной, на 8 номеров) собрала полный зал Государственного литературного музея Янки Купалы. Это уже не первая работа Александра Виславского, которая презентуется тут. Например, в музее несколько лет назад впервые прозвучал его проект «Маленне за Беларусь» на стихи Рыгора Бородулина.

Александр четыре года работал в «Песнярах» под управлением Владимира Мулявина на стыке 1980-х – 1990-х, а до этого участвовал в молодежной студии ансамбля. За это время он был клавишником и аранжировщиком, пел на бэк-вокале. Но, как говорит сам, если кто-то из основных вокалистов неожиданно выбывал из строя, Александр пел необходимые в программе номера. «Был универсальным солдатом – ни дать, ни взять», - смеется он.

- Правда, эти четыре года в «Песнярах» мне постоянно аукиваются, - разоткровенничался Виславский на презентации своей новой программы «Тутэйшы» на стихи Янки Купалы. – Вроде бы были и более творчески насыщенные периоды (скажем, в 1990-х Александр играл в группе Rouble Zone во времена зенита ее славы – команда как раз получила рок-корону в Беларуси – Ред.), но все вспоминают «Песняров». Сначала я пытался сопротивляться, а потом подумал: пусть будет так, как есть. Тем более «Песняры» - это уже сложившаяся традиция, явление в музыке и культуре.

Каждую песню Александр сопровождал объемным комментарием.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Кстати, в программе «Тутэйшы» внимательный слушатель тоже может услышать некую перекличку с программой «Песняров» на стихи Янки Купалы «Я нясу вам дар» 1982 года. Песни Виславского порой элегантно созвучны той «песняровской» работе – речь, скажем, о «Дам я вам слоўца», «Я ад вас далёка» или «Калыханцы». Но речь ни в коем случае ни о повторении, а о тонких, едва уловимых параллелях.

Кроме того, в программе «Тутэйшы» Александр Виславский не побоялся, казалось бы, непесенных стихов. Вернее, даже тех, которые, казалось бы, невозможно и представить в песне – скажем, «Памяці Шаўчэнкі». А не самое простое, если покопаться в контексте купаловских строк с позиции сегодняшнего дня, стихотворение «Тутэйшы», превратились в бодрый (пардон за парадокс) блюз. Яркой драматичной вышла баллада «Прарок». Вещь вполне в контексте тех событий, которые в биографии Купалы связаны с этим текстом.

Напомним, в 1919-м в оккупированный польскими войсками Минск приехал маршалок Польши Юзеф Пилсудский. Как рассказывал поэт Рыгор Рэлес, был приказ напечатать в газете хвалебный стих. Но никто из поэтов делать этого не захотел. И тогда без ведома Купалы напечатали его стихотворение «Прарок», которое подходило по содержанию. Мало того, добавляли в Музее Янки Купалы: стихотворение в газете «Звон» стояло рядом с сообщением о прибытии маршалка Польши в Минск.

Презентация программы "Тутэйшы" прошла в Музее Янки Купалы.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Не удивительно, что самому Купале в будущем не раз пришлось открещиваться от всякой связи с Пилсудским. В 1930-м, когда начались гонения на поэта, эту неудачную верстку использовали против поэта и обвиняли в пособничестве полякам. Примерно тогда, вспоминал Рыгор Рэлес, в Минск приехал русский поэт Демьян Бедный. Ему показали номер газеты с купаловским стихотворением и шепнули, что, мол, Пилсудскому оно посвящено. Бедный тут же прореагировал: написал ответное стихотворение и опубликовал его в «Правде». Там были примерно такие строки: «Голос Янки соловьиный превратился в шип змеиный». Как известно, закончилось это для Купалы попыткой самоубийства в 1930-м.

Однако и в этой песне, и в других номерах программы «Тутэйшы» Александр Виславский делает ставку не столько на социальных перипетиях эпохи, когда писались стихи, сколько на теме веры в бога (заметим, на диске помечено, что кое-где музыкант редактировал стихи). Тем более Александр и его супруга Елена (она на диске записала партию скрипки – все остальные инструменты, вокал и аранжировки делал сам Виславский) часто выступают именно как христианские исполнители по всему миру.

Единственным приглашенным музыкантом на диске стала супруга музыканта - скрипачка Елена Виславская.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Еще одна непростая тема – в стихотворении «Жыды», которое Виславский тоже рискнул сделать песней. Александр напомнил страницы истории, которые описал Купала – о испанских евреях, которых приняли на белорусских землях. Кстати, этот текст не раз ставили в упрек Янке Купале уже в наше время, пытаясь обвинить поэта в антисемитизме. Правда, забывая о том, что в начале ХХ века это было обыденным словом в Беларуси и Польше (у соседей оно живет и по сей день), а слово приобрело отрицательную окраску в русскоязычном контексте.

Александр Виславский смог "упаковать" в песенный формат сложные стихи Купалы.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

А завершает диск «Песня мая» - это уже третье музыкальное воплощение этого купаловского стихотворения за последнее время. Не раз звучали с разных сцен версии композитора Олега Молчана, а также Вячеслава Шарапова для госансамбля «Песняры». Впрочем, слушателям такое разнообразие – только на пользу. Главное, чтобы песни звучали и их можно было услышать – благо, интернет эту возможность дает.

- У меня есть еще отобранные стихи Купалы, - добавляет Александр Виславский. – Но я решил не делать программу на 20 номеров. Год-другой – и будет следующий этап с текстами классика. Слава Богу, есть много стихов разных поэтов, над которыми хотелось бы работать и которые можно показывать разной аудитории.

Программу смогут услышать не только в Минске и не только в Беларуси.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

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