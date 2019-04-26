2019-04-26T14:13:20+03:00
Экономика
КП Беларусь

Ведущие белорусские пиарщики раскроют секреты успеха на выставке «СМI ў Беларусi»

В рамках XXIII Международной специализированной выставки «СМI ў Беларусi» пройдет День пиара
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День пиара пройдет на выставке «СМІ ў Беларусі».День пиара пройдет на выставке «СМІ ў Беларусі».
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На выставке ожидается участие не менее 100 экспонентов, представляющих около 500 СМИ из Беларуси и других стран. Программа мероприятия включает в себя презентации информационных и интернет-проектов, мастер-классов, автограф-сессий. В подобном формате событие пройдет впервые. Один из дней будет посвящен PR-технологиям и коммуникациям.

- Мы проведем день пиара для того, чтобы наладить тесное взаимодействие со СМИ и показать им важность их роли в динамично меняющемся мире. В рамках встречи на протяжении всего дня будут проводиться дискуссии, мастер-классы и круглые столы. Коммуникационные агентства выступят с темами, которые будут интересны аудитории. Заключительным этапом встречи станет дискуссия о том, что такое коммуникация и PR, - анонсировала событие Людмила Лазовик, управляющий директор коммуникационного агентства «АГТ-Медиа».

Гости и участники мероприятия на протяжении всего дня смогут послушать доклады на темы: «Тренды маркетинговых коммуникаций», PR-технологии в государственно-частном партнерстве», «Корпоративная социальная ответственность как эффективный инструмент коммуникации» и другие. Также пройдет мастер-класс «10 основных инструментов для продажи рекламы.

- «Комсомольская правда», будучи не PR-агентством, а СМИ, тем не менее регулярно устраивает PR-активности и взаимодействует с аудиторией. На мероприятии я презентую наши успешные кейсы по внутренней и внешней коммуникации. Расскажу, чем это может быть интересно PR-агентствам и партнерам, - рассказал Андрей Левковский, главный редактор газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии».

День пиара в рамках XХIII Международной специализированной выставки «СМІ ў Беларусі» пройдет 3 мая по адресу: пр. Победителей, 14. Время работы выставки: 10.00 - 18.00.

Программа XХIII Международной специализированной выставки «СМІ ў Беларусі»

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