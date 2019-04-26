«Двое детей - мне вполне достаточно!»: минчане рассуждают о идеальной семье

Во время обращения к народу и парламенту Александр Лукашенко сказал: «Надо смотреть: нет троих-четверых детей, как у Румаса, не можешь быть министром или еще кем-то». После этих слов в зале раздались аплодисменты.

Мы отправились на улицы Минска и спросили у прохожих, сколько детей в их семьях и согласны ли они с президентом.

Взгляды разошлись. Одни высказали предположение, что многодетный чиновник лучше поймет потребности общества. Другие настаивали, что количество детей не должно влиять на карьеру. И все сошлись во мнении, что решение родителей завести более одного ребенка сильно зависит от достатка семьи. Рассуждения белорусов - в видео.