КП Беларусь
«Двое детей - мне вполне достаточно!»: минчане рассуждают о идеальной семье
Александр Лукашенко заявил: «Нет троих-четверых детей - не можешь быть министром!» Узнали у прохожих, кто из них мог бы занять министерское кресло, учитывая этот критерий [видео]
Фото: pixabay.com
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Во время обращения к народу и парламенту Александр Лукашенко сказал: «Надо смотреть: нет троих-четверых детей, как у Румаса, не можешь быть министром или еще кем-то». После этих слов в зале раздались аплодисменты.
Мы отправились на улицы Минска и спросили у прохожих, сколько детей в их семьях и согласны ли они с президентом.
Взгляды разошлись. Одни высказали предположение, что многодетный чиновник лучше поймет потребности общества. Другие настаивали, что количество детей не должно влиять на карьеру. И все сошлись во мнении, что решение родителей завести более одного ребенка сильно зависит от достатка семьи. Рассуждения белорусов - в видео.
Минчане рассуждают об идеальной семье.ВИДЕО: Микита Недаверков