2019-04-26T11:59:41+03:00
Минск
КП Беларусь

«Двое детей - мне вполне достаточно!»: минчане рассуждают о идеальной семье

Александр Лукашенко заявил: «Нет троих-четверых детей - не можешь быть министром!» Узнали у прохожих, кто из них мог бы занять министерское кресло, учитывая этот критерий [видео]
Елена ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Во время обращения к народу и парламенту Александр Лукашенко сказал: «Надо смотреть: нет троих-четверых детей, как у Румаса, не можешь быть министром или еще кем-то». После этих слов в зале раздались аплодисменты.

Мы отправились на улицы Минска и спросили у прохожих, сколько детей в их семьях и согласны ли они с президентом.

Взгляды разошлись. Одни высказали предположение, что многодетный чиновник лучше поймет потребности общества. Другие настаивали, что количество детей не должно влиять на карьеру. И все сошлись во мнении, что решение родителей завести более одного ребенка сильно зависит от достатка семьи. Рассуждения белорусов - в видео.

Минчане рассуждают об идеальной семье.ВИДЕО: Микита Недаверков

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Как купить собственную квартиру и съехать от родителей?
Купить квартиру без привлечения дополнительных средств могут немногие. Но что делать, если брать кредит совсем не хочется? Минский застройщик «А-100 Девелопмент» рассказал, как можно приобрести квартиру без кредита
Новости 24
В Минске начались экстренные переговоры по «ядовитой» российской нефти
Машина столкнулась с мотоциклом в Пинске: двое в реанимации
В Минск прилетели сотрудники ФБР США
Под Лунинцем внедорожник переехал велосипедистку
В «Великом Камне» впервые пройдет экономический форум
В Гродно погиб строитель - он упал с высоты
Под Шумилино легковушка улетела в кювет: трое раненых
В ночь на 2 мая в Беларуси могут не работать банковские карточки
Фотофакт: Николай Лукашенко показал в Пекине свой новый имидж
Лукашенко: «Мы готовы с близкой и родной Сербией сотрудничать настолько, насколько мы можем оказать поддержку в поставках военной техники»
Лукашенко в Пекине: «Отменять барьеры в отдельно взятой стране - все равно что на одном перекрестке ликвидировать автомобильную пробку»
Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Украина тоже приостановила прокачку «ядовитой» российской нефти
КГК: на металлургическом заводе в Жлобине сдали на металлолом импортное оборудование, поставленное для модернизации
В Минске задержали таксиста, который украл из забытой сумочки 175 рублей
В райцентрах и больших городах Витебской области построят около 1100 квартир для многодетных семей
В кабине ГАЗа зажало водителя после столкновения с трубой теплотрассы
Фотофакт. За сутки спасатели ликвидировали почти 90 возгораний в экосистемах
Белинвестбанк решил увеличить лимиты бескомиссионного пользования банкоматами
В ДТП под Полоцком машина в кювете перевернулась на крышу: есть пострадавшие
В Гомельской и Витебской областях введены запреты на посещение лесов
Фура протаранила авто с дорожными рабочими на трассе М1