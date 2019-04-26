2019-04-26T16:20:17+03:00
Экономика
КП Беларусь

Средняя зарплата по стране снова перевалила за тысячу рублей. Почему и чего ждать дальше?

Но парикмахеры и библиотекари получают вдвое меньше. Рассказываем, где самые высокие и самые низкие зарплаты
Таисия САВИНА
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Белорусы видели среднюю зарплату в тысячу рублей только 2 раза. И далеко не все.Белорусы видели среднюю зарплату в тысячу рублей только 2 раза. И далеко не все.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Белстат сообщил, что в марте средняя начисленная зарплата работников в Беларуси составила 1056,9 рубля. Впервые в этом году! Напомним, в феврале она была 977,6 рубля, а в январе - 981,6 рубля. Больше тысячи белорусы получили только в декабре 2018 года. Тогда зарплата составила 1115,3 рубля за счет отпусков и 13-х зарплат. Почему в марте произошел скачок? Эксперт считает, что это может быть связано со Всемирным женским днем.

- Мало кто знает, что есть достаточно устойчивый «эффект марта». В марте по сравнению с февралем всегда исторически росли зарплаты. Не так сильно, как в декабре, но март - самый благоприятный для этого месяц. Могу предположить, что это происходит из-за праздника 8 Марта, когда прекрасной половине человечества выплачивают премии к этому дню. И это влияет на уровень средних зарплат. Думаю, дальше зарплаты не будут расти так быстро, как в марте, но мы закрепимся на этой планке и удержим ее. Зарплаты будут расти понемногу. Но не нужно забывать, что, во-первых, это начисленная зарплата, до удержаний. Во-вторых, это средняя температура по стране, включая Минск и область. В подавляющем количество районов зарплата ниже средней, большинство людей заветную тысячу рублей не увидели, - объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Больше всех по-прежнему зарабатывают минчане - в среднем 1544,5 рубля. Что примечательно, почти в полтора раза больше, чем в целом по республике. Затем идет Минская (1051,1 рубля) и Гомельская области (930 рублей). На последнем месте - Могилевская область. А если посмотреть по районам, то самый бедный - снова Шарковщинский, где средняя зарплата за март была всего 598,9 рубля.

Профессии-рекордсмены по уровню зарплат не меняются уже давно - айтишники получают среднюю зарплату почти 5,3 тысячи рублей. Следом идут сотрудники авиакомпаний, которые получают в среднем 2,6 тысячи, то есть в два раза меньше, чем лидеры списка. На третьем месте - страховщики с зарплатой 2,4 тысячи.

Не самыми удачливыми можно назвать людей, связавших свою жизнь с наведением красоты: самые низкие зарплаты, согласно Белстату, именно в парикмахерских и салонах красоты - 556,2 рубля. Особенно посочувствовать можно парикмахерам из Могилевской области - судя по статистике, у них должны быть самые маленькие зарплаты.

На втором и третьем местах с конца - библиотекари, музейные работники (574,4 рубля) и соцработники (581,5 рубля). Но их заработок все равно почти в 2 раза ниже, чем средняя зарплата в Беларуси. И в 9 раз ниже, чем у айтишников.

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