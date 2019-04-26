Снять обычную дачу под Минском на лето стоит 200 долларов в месяц

Впереди лето, время выездов на природу и шашлыков. Один из вариантов вырваться из душного города c комфортом и надолго - купить дачу. Выбираешь домик по душе и приезжаешь туда, когда захочется подышать свежим воздухом, полежать в шезлонге и поужинать вечером на террасе под пение птиц. Желательно при этом, чтобы вместо деревенского туалета с дыркой в полу в доме был нормальный санузел, а рядом - речка или лес, чтобы собирать грибы и ягоды. Во сколько обойдется такое удовольствие?

Продажи дач упали, зато вырос спрос на сельские дома

- Тенденция этого года в том, что люди стали меньше покупать дачи в садовых товариществах и охотнее приобретать дома в деревнях, - рассказала менеджер отдела загородной недвижимости агентства недвижимости «Твоя столица» Елена Акулич. - Итоги первого квартала неутешительны для продавцов дач: заключено на 38% меньше сделок, чем в прошлом году. А вот продажи сельских домов выросли.

Объясняется это тем, что сейчас по цене дачи можно купить жилой дом на расстоянии 30 - 40 километров от Минка. Сейчас эти дома в сельских населенных пунктах заметно подешевели - по цене от 10 до 20 тысяч долларов можно выбрать постройки разной степени комфорта. Это обычные деревенские дома с печным отоплением, большим участком земли, хорошим садом и в большей или меньшей степени развитой инфраструктурой. Покупатель, который был ориентирован на дачи в таком ценовом диапазоне, готов выехать немного дальше, чтобы приобрести более крепкое капитальное строение, в котором можно жить круглый год. Еще одно преимущество заключается в том, что в деревне без проблем можно держать хозяйство - завести кур, кроликов, мелкий скот, а в садовых товариществах есть ограничения.

Такой домик в Смолевичском районе в 29 км от кольцевой можно купить за $12 тысяч. Площадь участка – 20 соток, есть колодец и сарай. Фото: realt.by

«Уставшую» дачу из 70-х можно купить за $5000

- Но если человек все-таки хочет купить именно дачу в товариществе, сейчас для него хорошее время - можно торговаться и сбивать цены?

- Да. Сейчас наиболее востребованными остаются самые дешевые дачи до $10 тысяч, и таких объектов достаточно много. Есть очень обветшалые заброшенные строения, которые продаются за совсем небольшие деньги - $5 - 6 тысяч. Объясняется это тем, что произошла смена поколений, и те люди, которые получали в 70-х годах эти дачи, сейчас на пенсии, у многих из них уже нет здоровья и сил для того, чтобы заниматься участком. А их детям и внукам не интересен этот вид загородной жизни именно в таком варианте.

Хотя если мы говорим о более дорогих, комфортных, обустроенных дачах с санузлами, банями, зонами барбекю, то они как раз-таки пользуются спросом и охотно покупаются. Их немного, они в дефиците, и стоят они от 25 до 35 тысяч долларов, если говорить о расстоянии 15 - 30 километров от Минска. Но это уже другой круг покупателей.

Среднестатистическая дача на расстоянии до 40 километров от Минска сейчас обойдется примерно в 10 тысяч долларов. Это будет обычный проект сборно-щитового домика: две жилые комнаты, печь-столбик, кухня, веранда. Иногда может быть обустроен мансардный этаж. В некоторых домах вода может подаваться в дом, но удобства на улице. Например, такие объекты можно купить в Крыжовке за $10 - 12 тысяч.

Дача в аренду - от $200 в месяц

Для тех, кто покупать дачный дом не планирует, но отдыхать за городом любит, есть еще один вариант - снять дачу на лето.

- Если говорить о бюджетных вариантах, то аренда обычной дачи в садовом товариществе на расстоянии до 20 километров от Минска стоит около 200 долларов в месяц. Чаще всего это будет домик с удобствами на улице и участком площадью 6 соток, - рассказала Маргарита Почицкая, начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица». - Если говорить о более дорогой категории дач, где более-менее оборудован дом, проведен санузел, а площадь участка больше, то они обойдутся в $350 - 400 в месяц. Коттеджи с полной комплектацией и хорошим участком стоят еще дороже - от $700 и выше. Многие предпочитают арендовать дачи с мая по сентябрь, на пять месяцев. Часто дома снимают семьями: родители ездят оттуда на работу в Минск, а детей оставляют за городом вместе с бабушками и дедушками.

Получается, что за весь сезон за самую скромную дачу придется выложить около $1000 долларов, а за дачу среднего уровня - $1750 - 2000. Сейчас на сайте агентства бюджетных вариантов немного: например, сдается дача в деревне Липовая Колода в 17 километрах от кольцевой за 300 долларов, да полдома в Городище в 10 километрах от столицы за 250. А вот выбор дорогих вариантов гораздо больше.

Сайты объявлений: «дача без выпендрежа» за $250 в месяц

Мы решили посмотреть, какие дома можно найти в аренду на сайтах объявлений в интернете. Наше внимание привлекает честный заголовок: «Дача без выпендрежа из 80-х» на сайте realt.by. Речь идет о домике в садовом товариществе в 14 километрах от кольцевой в Могилевском направлении. На снимках - скромный домик с видавшей виды мебелью, печным отоплением и участком с плодовыми деревьями. Дом не мешало бы покрасить, а обои - переклеить. Хозяин просит 250 долларов в месяц в период с апреля по октябрь, а с ноября по март - 150.

За $140 в месяц можно арендовать домик в Дзержинске в 27 километрах от кольцевой. Он тоже был построен в 80-х, но на фотографиях выглядит гораздо лучше: видно, что он недавно покрашен, да и внутри смотрится гораздо аккуратнее, в нем есть туалет и ванна. Хозяин сообщает, что участок здесь площадью 15 соток, а рядом есть лес и озеро.

Этот дом в Дзержинске можно снять на лето за $140 в месяц.

Ну а для тех, кто ищет более современный и комфортный вариант, тоже есть предложение: гостевой домик в лесу в 11 километрах от Минска в Московском направлении. Выглядит симпатично: деревянный дом из сруба построен в 2016 году, в нем есть санузел, душевая с горячей водой, камин на дровах, а во дворе - беседка и альпийская горка. Правда, общая площадь дома небольшая - всего 20 метров. Стоимость - 250 долларов в месяц.