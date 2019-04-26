Легенда радиоэфира Тамара Лисицкая встречает гостей на «Легенды FM»

Каждый вечер в 19 часов на радио «Легенды FM» к ведущей приходят известные и выдающиеся люди, с которыми она обсуждает разные, порой непростые, жизненные ситуации. Что мотивирует этих людей добиваться успеха? Как они справляются со сложностями? Что сделало их как личностей? Ответы на такие вопросы могут дать только люди, которые уже добились успеха в своем деле.

В эфирной студии радио «Легенды FM» уже побывали солист группы «Леприконсы» Илья Митько, певица и продюсер Анастасия Тиханович, создатель ЗОЖ-платформы Health me up Надежда Дамковская, паралимпиец и мотивационный спикер Алексей Талай. А группа NaviBand даже устроила небольшой акустический концерт в прямом эфире.

Темы выпусков совершенно разные, но неизменно интересные для слушателей: здоровый образ жизни, психология семейных отношений, мотивационные наставления от психологов, лайфхаки, истории от звезд о карьере в шоу-бизнесе и спорте.

Каждый выпуск программы «Тысяча и один вечер» - это новые истории, секреты, переживания героев. Когда слушаешь передачу, появляется ощущение присутствия при теплом и доверительном разговоре близких людей. Разговоре, в котором можно «подслушать» чуть более личные вещи и мысли интересных людей.

С понедельника по пятницу в 19.00 включайте радио «Легенды FM» в своем городе и слушайте программу «Тысяча и один вечер» с Тамарой Лисицкой.

ДОСЬЕ

Тамара Лисицкая - признанный интервьюер высокого класса, лауреат международной радиопремии имени Попова. В беседе с ней гости программы раскрываются с неожиданной стороны, ее вопросы провоцируют на откровенность.

БУДЬ В КУРСЕ!

Слушайте «Легенды FM» в своем городе:

Минск - 94,1 FM.

Витебск - 88,5 FM.

Гомель - 94,7 FM.

Жлобин - 96,8 FM.

Солигорск - 98,3 FM.

Лида - 98,7 FM.