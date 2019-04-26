Азаренко снова побеждает: «Я стала матерым игроком, у меня больше страсти!»

На турнире в Штутгарте Виктория Азаренко (сейчас 61-я строчка в рейтинге) в 1/8 финала обыграла экс первую ракетку мира Каролину Плишкову (4) - 4:6, 6:3, 6:4. Победа примечательна тем, что Вика выиграла второй подряд матч против теннисистки топ-5 и впервые с 2015-го сделала это на грунте.

«Я стала матерым игроком»

Самое главное, что в игре Азаренко просматривается приятная тенденция. В начале апреля она впервые с 2016-го вышла в финал турнира WTA, пусть и уступила там Габринье Мугурусе (во многом из-за травмы ноги). По пути в решающий матч она обыграла немку Анжелик Кербер (5-я ракетка). Теннисисток из топ-10 Азаренко не обыгрывала с марта 2018-го, а из топ-5 - с апреля 2016-го. И вот теперь победа над Плишковой. Показательно и то, что в играх Кубка федерации Татьяна Пучек, капитан нашей команды, Александре Саснович предпочла Викторию Азаренко.

Азаренко здорово прибавила в стабильности первой подачи. В матче с Плишковой она сделала 8 эйсов, играла агрессивно и точно. Наконец-то пришла стабильность. В феврале после матча Кубка федерации с Германией (тогда сыграла только в паре) Вика говорила, что собирает игру по крупицам. Эта работа начинает давать плоды. Хотя началась она еще раньше.

В ноябре прошлого года после серии поражений она решила завершить сезон раньше, чтобы более основательно подготовиться к новому. Тогда же она вернулась к своему бывшему тренеру - бельгийцу Виму Фиссетту (вместе они работали в 2015 - 2016 годах).

Свою игру против Плишковой она назвала теннисом высокого уровня. А когда ее спросили, не кажется ли ей, что она играет, как во времена лидерства в рейтинге, ответила:

- Люди так или иначе смотрят на результат, так что трудно сравнивать. Я стала матерым игроком, лучше с технической стороны, агрессивнее, в моей игре теперь больше вариативности. Думаю, что я лучше готова физически и прекрасно двигаюсь в сравнении с тем, чтобы было раньше. Еще у меня больше страсти. Вот это абсолютно точно!

«Мне пришлось многое переоценить»

Уже на пресс-конференции ей припомнили январь, когда она расплакалась перед журналистами, рассуждая о своих жизненных невзгодах.

Вот что она думает об этом теперь:

- По моим ощущениям, с тех пор целая жизнь прошла. То был очень тяжелый для меня момент. Мне пришлось многое переоценить и решить, в каком направлении я пойду как в своей личной жизни, так и в теннисе. Решения, которые я приняла тогда, определили то, какая я сейчас: более счастливая, бодрая, воодушевленная, мотивированная. Это было необходимо, и за последние пару месяцев я узнала о себе больше, чем за предыдущие 29 лет. Я впервые поняла, что значит наслаждаться моментом. Все постоянно говорят это, но ты не понимаешь, каким к чертям моментом ты должна наслаждаться, когда тебе больно и грустно. Но, как оказалось, это возможно: нужно найти выход, быть сконцентрированной, открытой, уязвимой. Это круто и интересно, и это работает. Но на это потребовалось время.

Азаренко признала, что не может не следить за реакцией в интернете:

- Мы все говорим, что не читаем комментарии, но на самом деле все читаем. И то, что говорят люди, все равно оставляет в твоем сознании след, а с годами так вообще может стать навязчивой идеей. И не так просто бывает отделить себя настоящую от той, которая существует в общественном мнении.

В пятницу поздно вечером Азаренко играла с эстонкой Анетт Контавейт. Как бы ни закончилась игра, белоруска обеспечила себе возвращение в топ-50 мирового рейтинга.