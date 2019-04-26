2019-04-26T16:57:40+03:00
Спорт
КП Беларусь

Азаренко подколола Соболенко: «Хочешь на море? Съезди на Минское»

Теннисистки на позитиве
Захар ПЛАТОНОВ
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Арина Соболенко скучает по морю. Фото: instagram.com/sabalenka_arynaАрина Соболенко скучает по морю. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
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Еще на прошлых выходных наши теннисистки играли в Австралии. Если Арина Соболенко решила на пару дней заглянуть в Минск, то Виктория Азаренко полетела на турнир в Штутгарт.

- У меня такой джетлаг, что я не понимаю, ни сколько времени, ни что вообще происходит. Перелет из Австралии был такой длинный, что мне казалось, он никогда не кончится, - сказала Азаренко после победы в Штутгарте над Верой Звонаревой.

Соболенко этим временем опубликовала в Инстаграме фото в купальнике на фоне моря и написала: «Как же хочется к водичке... послушать музыку и забыться». Азаренко в комментарии пошутила: «На Минское море съезди».

Виктория Азаренко прокомментировала пост Арины. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Виктория Азаренко прокомментировала пост Арины. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

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