Азаренко подколола Соболенко: «Хочешь на море? Съезди на Минское»
Еще на прошлых выходных наши теннисистки играли в Австралии. Если Арина Соболенко решила на пару дней заглянуть в Минск, то Виктория Азаренко полетела на турнир в Штутгарт.
- У меня такой джетлаг, что я не понимаю, ни сколько времени, ни что вообще происходит. Перелет из Австралии был такой длинный, что мне казалось, он никогда не кончится, - сказала Азаренко после победы в Штутгарте над Верой Звонаревой.
Соболенко этим временем опубликовала в Инстаграме фото в купальнике на фоне моря и написала: «Как же хочется к водичке... послушать музыку и забыться». Азаренко в комментарии пошутила: «На Минское море съезди».
Виктория Азаренко прокомментировала пост Арины. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
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