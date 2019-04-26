2019-04-26T17:31:14+03:00
Спорт
КП Беларусь

Инстаграм-модель Даша Март снялась в горячей фотосессии для «Динамо»

Модель с 1,4 миллионов подписчиков подогревает интерес к аукциону оригинальных джерси клуба. Хоккей Даша Март смотрит часто и даже женский, но мальчики ей нравятся больше [фото]
Захар ПЛАТОНОВ
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Даша Март знает закулисье хоккея. Фото: ХК Динамо МинскДаша Март знает закулисье хоккея. Фото: ХК Динамо Минск
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Минское «Динамо» запустило аукцион оригинальных джерси команды. Стартовая цена лотов – 100 рублей. Стоимость некоторых уже подскочила до 175 рублей. Пока наибольшей популярностью пользуется свитер с фамилией Андрея Степанов.

В промо-фотосессии приняла участие модель, инстаграм-блогер Даша Март, супруга вратаря «Динамо-Молодечно» Александра Бородули (ранее играл за «Юность»).

Смотрите, как это было.

У Даши Март более миллиона подписчиков в Инстаграме. Фото: ХК Динамо Минск

У Даши Март более миллиона подписчиков в Инстаграме. Фото: ХК Динамо Минск

Эффектная внешность девушки интересно сочетается с хоккейной формой. Фото: ХК Динамо Минск

Эффектная внешность девушки интересно сочетается с хоккейной формой. Фото: ХК Динамо Минск

Даша Март: "Белые джерси больше понравились. Этот цвет мне больше идет". Фото: ХК Динамо Минск

Даша Март: "Белые джерси больше понравились. Этот цвет мне больше идет". Фото: ХК Динамо Минск

Даша Март: "Женский хоккей смотрела как-то. Если честно, то не понравилось. Мальчики нравятся больше". Фото: ХК Динамо Минск

Даша Март: "Женский хоккей смотрела как-то. Если честно, то не понравилось. Мальчики нравятся больше". Фото: ХК Динамо Минск

На левой бедре Даши Март стильное тату. ХК Динамо Минск

На левой бедре Даши Март стильное тату. ХК Динамо Минск

Также Даша Март рассказала о хоккее:

- Когда муж смотрит, то и я смотрю. Были и на трибунах «Минск-Арены». Отличная атмосфера! Классные фанаты, великолепная поддержка! Аж мурашки идут!

С некоторыми игроками она давно знакома:

- С Кирилов Готовцом дружим с детства, были в одной компании. Помню его еще маленьким мальчиком:). Остальных знаю только по Инстаграму:) Жен хоккеистов еще знаю:)

- Что вам нравится в хоккее?

- Командная игра, характер и боевой настрой мужского коллектива... А огорчают травмы.

- А как относитесь к женскому хоккею?

- Смотрела как-то. Если честно, то не понравилось. Мальчики нравятся больше:)

Даша Март: "Когда муж смотрит, то и я смотрю. Были и на трибунах «Минск-Арены». Отличная атмосфера! Классные фанаты, великолепная поддержка! Аж мурашки идут!" ХК Динамо Минск

Даша Март: "Когда муж смотрит, то и я смотрю. Были и на трибунах «Минск-Арены». Отличная атмосфера! Классные фанаты, великолепная поддержка! Аж мурашки идут!" ХК Динамо Минск

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