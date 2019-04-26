В Минске прошли переговоры о возмещении убытков за плохую российскую нефть

26 апреля представители Беларуси, Украины, Польши и России собрались за столом переговоров в Минске, чтобы оценить потери от поставок некачественной нефти. Во встрече участвовали председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, гендиректор «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко, первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин, гендиректор «Укртранснафта» Николай Гавриленко, президент компании PERN (Польша) Игорь Василевский и замминистра энергетики России Павел Сорокин, сообщает Интерфакс.

- Поступление некачественного сырья привело к нештатной работе белорусских перерабатывающих заводов и, как результат, снижению выработки нефтепродуктов и невыполнению контрактных обязательств перед потребителями нашей продукции. Потери несет государственный бюджет Беларуси и нефтетранспортные организации, - передает БелТА слова председателя концерна Белнефтехим Андря Рыбакова.

Размер убытков может составить 100 млн долларов.

- На сегодняшний день НПЗ работают на загрузке порядка 50% от уровня до поставки нефти с ухудшенными характеристиками. Мы сейчас оцениваем потери, которые понесем в апреле. Сегодня они составляют порядка 100 млн долларов в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов, - заявил председатель концерна Белнефтехим Владимир Сизов, передает БелаПАН.

Российская сторона заявила, что надеется на максимально быстрое решение вопроса.

- Мы являемся партнерами очень длительный срок и за это время прошли достаточно много сложных моментов. Уверен, что технические проблемы, которые в определенной степени имеют место быть, будут конструктивным образом решены, - сказал замминистра энергетики России Павел Сорокин.

Виновные в поставках плохой нефти понесут ответственность, заявил накануне российский вице-премьер Дмитрий Козак.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о резком ухудшении качества российской нефти, идущей через нефтепровод «Гомельтранснефть Дружба». Два наших завода (Мозырский НПЗ и «Нафтан») снизили загрузку мощностей и несут убытки, на мозырском предприятии плохая нефть испортила оборудование.

Сейчас поставки российской нефти в Украину, Польшу, Словакию и Германию приостановлены. 24 апреля качественная российская нефть начала поступать на «Нафтан», а 29 апреля поставки хотят возобновить и в Мозырь.