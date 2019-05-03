На ОНТ премьера шоу «Спорт-фактор»: «Хотим показать, что спорт - это сложно»

Насколько хорошо бегает заслуженная артистка Беларуси Искуи Абалян? Уверенно ли чувствует себя на велосипеде депутат Александр Богданович? И по силам ли окажется гребля многодетной маме Наталье Синевич? Телезрители ОНТ узнают об этом в новом проекте «Спорт-фактор» - шоу на выбывание. Премьера - 5 мая в 17.20!

Ведущие "Спорт-фактора" Анжелика Пушнова и Дмитрий Кохно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В «Спорт-факторе» принимают участие шесть команд. Вместе с бизнесменами, общественными и политическими деятелями, представителями Дирекции II Европейских игр, телеведущими, звездами шоу-бизнеса в спортивных состязаниях сражаются и обычные телезрители, попавшие в проект по итогам кастинга. Попробовать себя в новом телепроекте пожелали около 150 активных и спортивных телезрителей.

В новое телешоу «Спорт-фактор» отбирают участников: спортивные тесты, танцы, стихи

Повезло четверым (именно из четверок состоят команды - по двое мужчин и женщин). Одним из участников стал Станислав Войнич, директор школы в деревне Аталезь. Каждый день он ездит на работу из Столбцов по 15 км туда и обратно.

- Какие были эмоции, когда узнали, что прошли на проект?

- Было здорово, как раз занимался в тренажерном зале. Увидел пропущенный звонок, перезвонил. Рассказали, что прошел на «Спорт-фактор». Обрадовался. Навесил на гриф больше блинов, чтобы еще лучше подготовиться, - смеется Станислав. - Конечно, приятно, что из такого количества претендентов выбрали меня.

Стартовало телешоу «Спорт-фактор»: «Когда узнал, что прошел на проект, добавил блинов на гриф»

Участники будут соревноваться между собой в четырех дисциплинах: легкая атлетика (эстафета 4x100 м), стрельба, велогонка, гребля. После каждого соревнования проигравшая команда выбывает.

«Чем дольше идет шоу, тем больше боязнь вылететь». На «Спорт-факторе» соревновались в меткости

В финале встретятся две сильнейшие четверки. Победителей ждут денежные призы от телеканала ОНТ и подарки от спонсоров. Но проигравших не будет - в каждом виде спорта определят лучших - они получат билеты на II Европейские игры.

- Хотим показать, что спорт - это сложно, и физически, и эмоционально, - рассказывает директор дирекции специальных проектов телеканала ОНТ Елена Лобач. - Ведь немногие задумываются об этом, наблюдая за соревнованиями по телевизору или сидя на трибуне стадиона. Смотрим, скажем, чемпионат по легкой атлетике и сокрушаемся: «Как же так, не хватило одной секунды до победы! Стоило чуть-чуть постараться…» Поэтому пригласили в проект людей, не имеющих отношения к профессиональному спорту, чтобы на их примере показать, как же непросто готовиться к подобным состязаниям.

Соревноваться будут на лучших спортивных площадках страны, среди которых - стадион «Динамо», СОК «Олимпийский» и другие. Все эти объекты будут задействованы во время II Европейских игр. Так что благодаря новому проекту ОНТ телезрители не только прочувствуют настоящий спортивный дух, но и увидят, насколько наша страна готова к проведению престижных международных соревнований.

Олимпийский чемпион в гребле на каноэ Александр Богданович не скрывал, что очень хотел бы дойти до этапа его вида спорта.

Александр Богданович на правах профессионального спортсмена брал инициативу на себя.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Его напарница Анастасия Лавринчук, «Вице-мисс Беларусь - 2018», заодно готовилась к новому конкурсу.

- Здесь собрались самые смелые люди, - говорит Анастасия. - Верю, что будет интересно и тяжело, конкуренция высокая - все команды как на подбор. На тренировках мы подготовимся, чтобы достойно выступить. Участие в «Спорт-факторе» поможет мне в будущем, ведь с нами работают профессиональные тренеры, олимпийские чемпионы.

Анастасия Лавринчук: "Здесь собрались самые смелые люди".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Прошла новость, что вы будете представлять Беларусь на конкурсе «Мисс мира».

- Да, это будет уже в декабре. Так получилось, что «Мисс Беларусь» проводится раз в два года, а «Мисс мира» - каждый год. В первый год от нас едет победительница, на второй год организаторы отбирают сами. Выбор пал на меня. Подготовка уже началась, график очень плотный, было даже сложно выкроить время для «Спорт-фактора».

Проект реализуется при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.