В Лиде осудили «мага», который снимал порчу: «Я им действительно помог, но эффект не наступает сразу»

В Лиде три женщины поверили, что местный маг исцелит их от болезней, поможет вернуть счастье в семью, и заплатили мужчине за его услуги и амулеты от 150 до 180 долларов. А когда поняли, что эффекта не наступило, обратились в милицию. Мужчину осудили, но свою вину он не признал - утверждает, что помощь оказал.

«Разбил яйцо, пошептал над сахаром»

- О том, что в городе есть целитель, одна из женщин узнала в городской бане, - говорит Ольга Кожуховская, помощник прокурора Лидского района. - У лидчанки были проблемы и в семье, и со здоровьем - она обратилась к магу, и тот согласился ей помочь.

Встречу назначил в своей квартире: попросил принести с собой четыре сырых яйца, четыре свечи, воду и сахар. Женщина вспоминает, что в день встречи целитель был чем-то раздражен: он и сам признался, что накануне приходили «тяжелые» клиенты, которые испортили настроение.

Женщина испугалась, что целитель выставит ее за дверь, и не стала перечить, когда мужчина ошибся с названиями болезней, которыми она страдает. Лидчанка сама рассказала, чем болеет. Сергей возразил: заболевания - это уже следствие, причина в порче. Снять ее мужчина предложил в течение трех сеансов, каждый из которых стоит 20 евро.

В ритуале Сергей использовал предметы, которые женщина принесла с собой. Прочитал молитву, а после взял в руки яйцо и прокатал им ей по голове, рукам, ногам и спине. После этого разбил яйцо и вылил его в банку. Ничего необычного в яйце женщина не заметила, но целитель увидел в нем какие-то недобрые признаки, которые якобы подтвердили его догадки о порче. Сергей зажег свечу, стал выводить ею фигуры в воздухе, а потом что-то пошептал над водой и сахаром. На все ушло не больше пяти минут. За сеанс женщина отдала Сергею 20 евро, а он вернул ей одно из яиц, свечу, воду и сахар.

По инструкции женщина должна была положить яйцо в изголовье кровати на три дня, а потом разбить его и вылить содержимое в банку с водой. Дальше жидкость нужно вылить в унитаз, свечу - выбросить на перекрестке. Воду нужно было пить натощак с утра, а сахар класть в чай. Все эти требования лидчанка выполнила. Когда вылила яйцо в банку с водой, увидела, что желток будто окутан белыми нитями. Тут уже и женщина поверила, что на нее наведена порча, и пришла к целителю во второй раз.

Мужчина предложил ей купить оберег из камня, который, по его словам, был поднят со дна моря возле Иерусалима и на котором наверняка оставил свой след Иисус. Естественно, по словам мага, камень обладает большой силой и защищает от всех бед. Стоил такой оберег 105 евро. Женщина эти деньги заплатила и получила маленький камешек размером с полногтя. Лидчанка ожидала каких-то изменений после сеансов мага и покупки амулета, но ничего не произошло. Проблем со здоровьем стало еще больше, муж по-прежнему пил, а однажды даже избил жену и угрожал убить. Женщина поняла, что обратилась к мошеннику, и написала заявление в милицию. Еще двое потерпевших рассказали милиции похожие истории.

«Я привез с Голгофы камень - дробил его и продавал»

В суде Сергей виновным себя не признал. Он говорил, что давно занимается магией и снимает порчу с людей. А камень, который продавал в качестве оберега, действительно привез из Иерусалима. Хотя геологическая лаборатория дала заключение, что камни - обычный среднезернистый гранит и стоимости не имеют. Сергея обвинили в мошенничестве и назначили штраф - 2550 рублей. Деньги, которые потерпевшие ему заплатили, он вернул добровольно. Мужчина рассказал «Комсомолке» свою версию событий.

- Способности мне передались по наследству. Сколько себя помню - столько и помогал людям. Если я мог помочь - брался, если нет - отказывал, - говорит Сергей Т. - В основном люди обращались за снятием порчи. Я зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в сфере составления гороскопов.

Собеседник говорит, что у одной из женщин, которая выступала в суде в качестве потерпевшей, действительно была порча на семью.

- Я оказал ей помощь и не считаю, что в чем-то виноват. Просто женщина хотела, чтобы все произошло быстро и сразу, а так не бывает, нужно было подождать какое-то время. А камень, который я продавал в качестве амулета, привез с Голгофы - мне его передал монах. Женщины посчитали, что камень ненастоящий, он не работает. Тем, кто верит, мой камень помогал. Было много случаев, когда это действительно происходило, но в суде мы не озвучивали - посчитали, что бесполезно.

Мужчина недоумевает, почему на него написали заявление в милицию.

- Мне кажется, что их кто-то попросил написать заявление - возможно, это месть мне за что-то. Суд на основании показаний этих женщин решил, что я виноват. Раз виноват - я вернул им деньги. Я получил третий инсульт и с тех пор не занимаюсь этой деятельностью. Боюсь нашего государства и четвертого инсульта. Хотя способности никуда не исчезли. И мне по-прежнему звонят люди, просят помочь, но я всем отказываю.