Подробности пожара в минской школе: Ацетон выдали, чтобы подростки помыли руки

Пожар в минской школе №47 произошел 10 мая. На лестничной площадке на спуске в подвал школы загорелся разлитый на полу ацетон. До того, как приехали спасатели, работники школы сами ликвидировали возгорание, администрация и учителя занимались эвакуацией детей и сотрудников. Пострадали двое девятиклассников: один школьник, который тушил пожар, получил ожоги пальцев двух рук, правой лодыжки 1 - 2% первой степени, второй – отравление продуктами горения.

- По информации, которая поступила нам от руководства школы, в тот день школьники красили забор, - рассказала Марина Фандо, официальный представитель Минского городского управления МЧС. – Им дали ацетон, чтобы помыть руки. Как и почему он загорелся, будут выяснять следователи.

Представитель МЧС добавила, что утром пострадавшие дети все еще были в больнице.

В Следственном комитете отметили, что пока рано говорить о причинах возгорания.

- Ленинским районным отделом СК проводится проверка. На место выбывала следственно-оперативная группа, проводился осмотр места происшествия, - прокомментировал Илья Босько, официальный представитель СК. Эксперты проведут судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизу.