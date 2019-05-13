«Знаем, что ребенок наш, экспертизу делаем для бабушки». Эксперты ДНК рассказали, кто приходит делать тест

Эксперты, которые проводят генетические экспертизы по установлению родства, регулярно становятся свидетелями семейных драм. Некоторые пары принимают решение расстаться, узнав результаты анализа ДНК, кто-то наоборот обретает семью.

В каждом пятом-шестом случае экспертиза не подтверждает отцовство

- Однажды появляется у нас молодая пара с ребеночком и говорят: «Нам эта экспертиза не нужна. Мы знаем, что ребенок наш – просто хотим, чтобы наши бабушки успокоились», - вспоминает случай Виктория Корбан, начальник отдела генетических экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз. - Взрослым людям не стоит портить своим детям жизнь, желательно верить им.

Эксперты иногда сталкиваются с историями, когда люди уже в пожилом возрасте начинают сомневаться в том, что воспитывали родных детейФото: Святослав ЗОРКИЙ

С похожими случаями специалисты сталкиваются регулярно. Каждый год в Беларуси проводят около полутора тысяч экспертиз по установлению родства. Для некоторых людей поводом пойти к экспертам становится банальное недоверие родственников, которые могут шепнуть: а ребенок точно твой?

Первый ДНК-анализ в Беларуси эксперты сделали в 1994 году – тогда мужчина засомневался, что воспитывает родного сына. Родство подтвердилось. Кстати, только в каждом пятом-шестом случае экспертиза не подтверждает отцовство – остальные результаты положительны. Эксперты подчеркивают, что речь идет только о тех, кто сомневается (а иногда и знает наверняка) в своем отцовстве и обратился за результатом генетической экспертизы.

- Был еще случай, когда одна женщина приходила 4 раза – подбирала отца к ребенку - пока никто не подошел, - добавляет Виктория Корбан.

Примерно 75% экспертиз проводят по судебным делам, остальные 25% - это те экспертизы, которые люди хотят сделать добровольно. В лабораторию приходят и мамы, которые не могут определить, кто из нескольких кандидатов – отец малыша, и ревнивые отцы, и сомневающиеся бабушки, которые считают, что внук ни на кого в семье не похож. Обычно на экспертизу приходят и мама, и ребенок, и предполагаемый отец. У всех троих берут образец слюны и анализ крови из пальца. Экспертиза на троих стоит около 300 рублей, ждать результата придется около месяца.

Папе сказали, что у него дочка, а наутро в палату принесли мальчика

Сценаристы сентиментальных сериалов любят использовать в сюжете историю о том, что ребенка подменили в роддоме, а через 10 лет мамы это обнаружили и путем невероятных усилий воссоединились со своими родными детьми. Собеседники говорят, что таких историй на их памяти не было.

- Но на конференции наши коллеги из одного из соседних государств докладывали о такой ситуации. Там было дело об убийстве подростка, и когда у погибшей девочки взяли анализы, выяснилось, что ее кровь не подходит к крови родителей. Оказалось, что двух девочек поменяли еще в роддоме, - рассказывает Сергей Боровко, начальник управления судебно-биологических экспертиз.

Каждый год в Беларуси проводят около полутора тысяч экспертиз по установлению родства.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- У нас был более позитивный случай. Женщина родила ребенка - это случилось ночью, бригада медиков оформляла документы после тяжелого и утомительного дежурства. Они записали, что родилась девочка, хотя это был мальчик. Папе, конечно, сообщили радостную новость о том, что у него дочка. Когда утром в палату принесли мальчика – у мамы ребенка закралось подозрение, что малыша перепутали. Тогда мы проводили экспертизу в срочном порядке, ездили в роддом, брали прямо там образцы. Оказалось, что эта пара - действительно биологические родители этого ребенка. Но в семейной истории может остаться история: «Как я сутки был девочкой», - улыбается Виктория Корбан.

Чтобы эксперт был более-менее уверен в родстве, вероятность должна быть не меньше, чем 99,99%Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ДНК-экспертизу любят упоминать и в сюжетах популярных телевизионных программ: в эфире идут долгие споры, люди выясняют, родной или не родной ребенок, а в финале оглашают результаты ДНК-теста: «родство между вами составляет 98,9%».

- И тут все начинают друг друга поздравлять и аплодировать. С точки зрения эксперта такой процент означает, что родство далеко не доказано. Чтобы эксперт был более-менее уверен в родстве, вероятность должна быть не меньше, чем 99,99, а лучше, чтобы девяток после запятой было больше. То, что ниже 99%, как правило, рассматривается, как «не представляется возможным установить родство», - объясняет Сергей Боровко.

«Пришла мама с ребенком и двое мужчин – каждый из них хотел быть его папой»

Чаще всего причина, по которой у людей появляется необходимость сделать генетическую экспертизу, довольно банальна – женщины пытаются истребовать алименты у горе-отцов. Встречаются случаи, когда мужчины годами платят алименты детям, а потом делают экспертизу – выясняется, что у ребенка на самом деле другой отец. Такая история произошла в одном из районных центров Беларуси Дрогичине – мужчина благодаря ДНК-экспертизе узнал, что платил алименты не своим детям.

- Бывают разные истории: кто-то живет по 10-15 лет в браке, и потом пытается установить отцовство. У нас в производстве была экспертиза, когда мужчина уже больше 10 лет, как умер, а его жена обратилась в суд с просьбой установить факт отцовства, чтобы получить на ребенка пособие, предусмотренное законом, - вспоминает заместитель начальника отдела генетических экспертиз управления судебно-биологических экспертиз Николай Кузуб.

"У нас в производстве была экспертиза, когда мужчина уже больше 10 лет, как умер, а его жена обратилась в суд с просьбой установить факт отцовства, чтобы получить на ребенка пособие",- вспоминает Николай КузубФото: Святослав ЗОРКИЙ

Учитывая нестандартную ситуацию, мы использовали все возможности современной генетики. Пришлось исследовать личные вещи предполагаемого отца, сохранившиеся у семьи, а также провести сравнение полученных результатов с другими родственниками умершего. Несмотря на объективные сложности, экспертную задачу мы выполнили – доказали отцовство умершего мужчины по отношению к ребенку.

Редко, но встречаются экспертизы по установлению материнства. Чаще всего это связано с тем, что женщины рожают дома и нужно получить документальное подтверждение материнства.

- Была когда-то ситуация, когда пришла пара с трясущимися руками - им было около 40, их сыну 16 – родители стали сомневаться, что сын – их кровный родственник, - говорит Виктория Корбан.- Ребенок где-то на соревнованиях ушибся, ему оказывали медицинскую помощь и определили группу крови. Родители сравнили свои и его группы – не подходит! Чтобы развеять сомнения, пришли к нам. Мальчику они тогда сказали, что идут сдавать обычные анализы, чтобы не пугать его и не расстраивать. Оказалось, что все у них хорошо, просто у кого-то из родителей произошла ошибка при определении группы крови.

Первый ДНК-анализ в Беларуси эксперты сделали в 1994 годуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Эксперты иногда сталкиваются с историями, когда люди уже в пожилом возрасте начинают сомневаться в том, что воспитывали родных детей. Чаще всего оказывается, что никакой ошибки нет. В практике экспертов из Бреста был впечатляющий случай: к ним обратился 64-летний мужчина с просьбой провести экспертизу по установлению отцовства. Он совсем недавно и случайно узнал, что у него есть дочь, нашел ее контакты. Ради того, чтобы обрести папу спустя 35 лет, молодая женщина преодолела несколько тысяч километров и приехала из России в Брест. Они вместе пришли сдавать образцы и через месяц узнали, что действительно являются родственниками. Мужчина очень обрадовался: «Как я рад, что так неожиданно нашел дочь! У меня появилась возможность общаться с ней, я хочу поддерживать отношения».