«Несите на кладбище живые цветы»

- В Радоницу в храмах совершаются заупокойные службы, где мы молимся о наших умерших близких. И по традиции в этот день мы посещаем кладбище. Понятно, что идем туда не с пустыми руками, а несем цветы, и зачастую искусственные. Однако Церковь это не приветствует, - рассказал «Комсомолке» заместитель председателя Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Евгений Громыко. - Ведь цветы иногда называют отблесками рая на земле. Они отражение божественной красоты. И получается, что вместо этого мы приносим нашим умершим родным что-то искусственное, ненастоящее. Да и радость о воскресшем Христе вовлекаем в искусственные формы. Но стоит не забывать, что умершие люди умерли лишь телом, а душа их осталась. И приятнее было бы украсить могилу родного человека живыми цветами. Да, искусственные стоят дольше, чем живые. Но они от солнца выцветают, теряют со временем свой вид, становясь грязными и некрасивыми. А живые постоят и засохнут, и при случае их можно будет убрать. Это выглядит естественно.

- Есть ли какие-то запреты верующим на Радоницу?

- Запретов на Радоницу для православного христианина нет. Например, убираться в этот день на кладбище можно. Прошла зима, все растаяло, остался мусор. Вполне естественно прибраться на могиле, подправить оградку, подкрасить ее.

«Умершему надо наша молитва, а не еда»

- В каждом регионе Беларуси свои традиции. Например, освящение могил. Будучи когда-то настоятелем на сельском приходе, я тоже освящал могилы. Но не все народные традиции одобряет Церковь. Так, после Пасхи люди несут на могилы близких куличи, яйца, чтобы разделить с ними радость праздника. Но я считаю, что это неправильно. Умершему человеку еда уже не нужна. Она нужна только бездомным. Но если вы хотите помочь обездоленному, то дайте ему денег, еды лично в руки. Не нужно устраивать и застолья на кладбище, ставить возле могилы рюмку водки. Спрашивается: «Зачем это?» Нашим умершим близким нужна наша молитва, и чтобы его место упокоения не было забыто. На Радоницу лучше побыть в храме, где совершается заупокойная литургия, помолиться, подать записку об упокоении, поехать на кладбище, навести порядок на могиле, где тоже можно помолиться, а потом устроить поминки дома или в столовой. Посидите за столом, поговорите, вспомните умерших близких добрым словом. Это достойное христианина поведение.