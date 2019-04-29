Радуница-2019 в Минске: на кладбище заедете бесплатно, а вот за грабли и метлу заплатите 2 рубля

ОГРОМНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ-НАКОПИТЕЛИ И РАБОТА ДО ПОЗДНЕГО ВЕЧЕРА

О том, как организована работа в преддверии Радуницы 2019 года на столичных кладбищах, мы расспросили заместителя директора КУП «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания» Сергея Владимировича Тура.

- Наши сотрудники уже давно начали готовиться к Радунице. Снег в этом году сошел рано, Пасха поздняя, что дает возможность специалистам «Спецкомбината КБО» провести на кладбищах уборку, вывезти мусор, который на специальных площадках в контейнерах оставляют минчане после уборки захоронений своих родственников. И если у всех будут длинные выходные на майские праздники, то у сотрудников «Спецкомбината КБО» с 28 апреля по 12 мая - активная работа. Люди будут работать без выходных до 21.00, задействуют 30 единиц уборочной техники.

Один день, на Радуницу, 7 мая, въезд на кладбища будет бесплатным (в обычные дни эта услуга платная и стоит 2 руб.). Мы уже продумали схему движения транспорта на разных кладбищах. Заезд и выезд, как правило, будет организован через разные ворота, чтобы въезжающие и выезжающие машины друг другу не мешали. Указатели будут установлены, места временных парковок обозначены.

С каждым годом на минских кладбищах колумбарные ниши становятся все более востребованы.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Мы заранее установили 20-кубовые контейнеры для сбора мусора - на кладбищах «Северное», «Чижовское», «Колодищи», «Петровщина», «Сухаревское». Люди приносят туда мусор (мы очень просим, чтобы минчане брали с собой на кладбища большие пакеты и складывали мусор в них!). По мере заполнения контейнеров приезжают машины, которые мусор вывозят, а они снова выполняют роль накопителей. Такая практика - работа с большими контейнерами - у нас существует не первый год, и она хорошо себя зарекомендовала.

Прошу минчан не ждать Радуницу, а если есть такая возможность, то прийти на кладбища и убраться на могилах пораньше. Выбрать удобный для себя день, хорошую погоду, свободных помощников из числа родных-друзей и прийти. И не забывайте приезжать и летом, и на Дзяды.

УБОРКУ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ДАЖЕ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

- Бывают такие ситуации, когда человек и хотел бы прийти, да не может…

- Количество заказов на регулярную уборку захоронений от людей, которые либо в силу возраста, либо в силу своей удаленности от Минска не могут делать это сами, в «Спецкомбинате КБО» растет год от года. Заказы в основном поступают из-за границы - из Израиля, США, Германии, Канады. Есть заказы и из ближнего зарубежья, например из России. Но в то же время и минчане, в основном пожилые, имеющие проблемы со здоровьем и не имеющие близких родственников, которые могли бы помочь, стали больше заказывать такую услугу.

- Сколько стоит привести в порядок захоронение?

- Примерно 33 руб. - уборка, 106 руб. - зачистка ограды и ее покраска, около 10 руб. - покос травы, вынос мусора. Цены я привел в среднем, они могут несколько отличаться в зависимости от размера захоронения, типа надмогильных сооружений, наличия дикой кустарниковой поросли.

На кладбищах имеется некоторое количество уборочного инвентаря. Все необходимое - грабли, лопату, метлу - вы можете взять в прокат в зданиях администраций кладбищ в рабочее время. Но это платная услуга - стоимость проката одной единицы уборочного инвентаря - 1,5 руб., двух единиц - 2 руб., трех - 2,5 руб. Учитывая большое количество посетителей, тем, кто приезжает на своем транспорте, лучше захватить такой инвентарь с собой. Большие мешки для мусора возьмите с собой обязательно в любом случае. И собранный мусор не оставляйте в проходах, а относите на контейнерные площадки.

Искусственные цветы на кладбищах сегодня можно увидеть намного чаще, чем живые.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

КЛАДБИЩЕ «ЗАПАДНОЕ» ОСЕНЬЮ ЗАКРОЮТ

- Когда начнет работать новое кладбище «Лесное», которое планируют построить по Могилевской трассе возле Большого Тростенца?

- Сейчас по этому объекту ведутся проектно-изыскательские работы, а во втором полугодии нынешнего года начнется строительство первой очереди кладбища «Лесное». Сразу построят административное здание, возведут ограждение, сделают подводку воды и выделят участки для первых захоронений. Будут там и колумбарные стены, и несколько участков для газонных захоронений. По территории «Лесное» больше, чем действующее кладбище «Западное», на котором захоронения будут проводиться до нынешней осени. Да и место на «Лесном» хорошее - почва песчаная или супесчаная.

- Заговорили мы с вами о газонных захоронениях, которые появились на минских кладбищах относительно недавно…

- Газонные захоронения были на Колодищанском кладбище, а сейчас нам удалось выделить для таких захоронений несколько хороших участков в центральной части Западного кладбища. Надо сказать, что такого рода захоронения люди часто называют их европейскими - на зеленой траве, без надмогильных холмиков и оград с небольшими одинаковыми гранитными памятными знаками, - пользуются популярностью у минчан. В такие могилы возможно осуществлять и подзахоронения, чем люди и пользуются в последние годы. «Спецкомбинат КБО» изначально при выполнении захоронения на таком участке берет на себя его обслуживание сроком на 5 лет за счет средств заказчика.

- Такие захоронения дороже или дешевле обычных?

- Дороже. Газонное захоронение обойдется примерно в 2,5 тыс. руб., тогда как обычное - в 1,2 тыс. руб. Но нужно учитывать, что в эту стоимость входит и установка типового надмогильного сооружения, и обслуживание газонного участка в течение 5 лет, в том числе уборка мусора, восстановление и стрижка газона, его полив.

Часто на Радуницу на кладбищах устраивают настоящие застолья, но священнослужители выступают против этого.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Выросло ли число людей, которые предпочитают кремировать умерших родственников?

- Значительно выросло. Сейчас кремируют примерно каждого второго умершего, тогда как еще лет 10 назад кремировали только 18 - 20% умерших. Именно поэтому на новом кладбище «Лесное» будут колумбарии со стенами скорби для урн с прахом.

А ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОСТАВИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ПАМЯТНИК ИЛИ ПРОВЕСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВО?

Весной, перед Радуницей или сразу после нее, у многих возникает желание переделать что-то на кладбищах, где похоронены родные. Кто-то к этой дате или чуть позже в теплое время года планирует поставить памятник, кто-то провести благоустройство на уже существующем захоронении, а кто-то поменять на новый и современный старый памятник, установленный 30 - 40 лет назад. О новых тенденциях и о вечной классике в создании материальной памяти о близких людях мы поговорили с руководителем компании «Минск-Мемориал» Александром Сергеевичем Берёзко.

- В «Минск-Мемориал» мы подходим индивидуально и серьезно к каждому заказу и каждому клиенту, моделируя все детали будущего памятника в 3D. Благодаря этому заказчик видит, как будет выглядеть памятник, и не допустит ошибок в сочетании выбранных деталей комплекса.

Основным материалом для нас остается гранит из различных месторождений - от Южного полюса до Бразилии. Мы принципиально не предлагаем памятники на основе смол и полимеров - покрытие такого памятника выгорит достаточно быстро.

Среди новшеств: в 2018 году на замену старых букв из итальянской бронзы caggiati, предлагаемых в одном размере и шрифте, пришли буквы золотого и серебряного цвета в любых вариантах размеров и шрифтов. Гальваническое покрытие обеспечивает яркий золотой цвет, не изменяющийся в течение 50 лет, против 10 лет для букв из бронзы.

В благоустройстве «Минск-Мемориал» почти полностью отказался от монтажа тротуарных бортов по причине их ненадежности на грунте кладбища, который может иметь подвижки. На действующем Западном кладбище, например, фундаменты выполняются нашими специалистами из бессерных блоков, опирающихся на армированный ленточный фундамент со сваями.

Сайт: https://minsk-memorial.by/

Телефон: +375 29 990 77-79

Адреса в Минске:

- ул. Веры Хоружей, 8, офис 14 (Комаровский рынок);

- пр-д Ташкентский, 5 (Чижовка);

- ул. Гагарина, 27 (Малиновка).

http://nezabydem.by/

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