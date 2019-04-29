На этой неделе курс доллара может заметно колебаться

За последнюю неделю позиции белорусского рубля изменились мало. По отношению к валютной корзине Национального банка рубль ослабел на символических 0,1%. При этом курс доллара вырос на 1%, до 2,1089, евро подорожал на 0,1%, до 2,3528, а курс российского рубля снизился на 0,5%.

Судя по динамике рубля, профицит иностранной валюты, сохранявшийся на внутреннем рынке на протяжении нескольких недель, сошел на нет. Напомним, что он мог быть связан с операциями предприятий, в том числе и на фоне выплаты налогов. В ближайшие дни рубль может несколько ослабеть или, наоборот, укрепиться, но, так или иначе, вряд ли мы станем свидетелями заметных колебаний его курса. Если же смотреть в более отдаленное будущее, то во втором полугодии с весьма высокой долей вероятности рубль будет постепенно сползать вниз из-за высокого госдолга, административного роста зарплат и ситуации в сфере внешней торговли.

Среди внешних факторов, повлиявших на курсы валют в Беларуси на прошлой неделе, можно выделить укрепление доллара США и падение российского рубля. Что касается доллара, то его курс по отношению к евро в минувшую пятницу, 26 апреля, обновил максимумы с июня 2017 года. Повышенный спрос на американскую валюту можно объяснить высокими процентными ставками, позитивной экономической отчетностью, которая выходит в последнее время, и ожиданиями очередного заседания ФРС США - оно состоится уже в среду, 1 мая. Это означает, что уже в этот четверг мы можем стать свидетелями заметных колебаний курсов доллара и евро на нашем рынке. Впрочем, на позиции рубля по отношению к корзине они повлияют мало.

Российский рубль несколько ослабел на фоне падения нефтяных котировок, скандала вокруг некачественной российской нефти и решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса по упрощенной процедуре. Последний фактор относится к числу геополитических и может быть чреват расширением антироссийских санкций.