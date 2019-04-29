2019-04-29T17:05:36+03:00
Минск
КП Беларусь

Песчаные гиганты под открытым небом. 1 мая в Минске откроется уникальная выставка гигантских песчаных скульптур

Посмотрите, какая красота получилась [фото]
Павел МАРТИНЧИК
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Каждая скульптура - произведение искусства.Каждая скульптура - произведение искусства.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Песчаная скульптура - относительно новый вид современного искусства. Возник он в 80-ые годы в США. Производство песчаной скульптуры - процесс длительный, требующий большой концентрации и опыта. Основное средство труда - лопата. Многие делают скульптуры только руками. В ход идут также более мелкие приспособления, например, мастихины.

10 скульпторов из России и Беларуси покажут свои песчаные произведения публике. Фото: Павел МАРТИНЧИК

10 скульпторов из России и Беларуси покажут свои песчаные произведения публике.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чтобы горы песка в Дримлэнде превратились в произведения искусства мастерам понадобилось 2,5 недели кропотливой работы. Посмотрите, какая красота получилась.

Фестиваль гигантских песчаных скульптур. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль гигантских песчаных скульптур.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка песчаных гигантов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка песчаных гигантов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глядя на эти скульптуры кажется, что они вот-вот оживут и ты окажешься в какой-то причудливой песчаной сказке.

Фестиваль гигантских песчаных скульптур. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль гигантских песчаных скульптур.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мастера создавали скульптуры на протяжении двух недель. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мастера создавали скульптуры на протяжении двух недель.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Основные работы завершены и теперь осталось лишь оградить песчаных гигантов от посетителей.

Последние приготовления перед открытием выставки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Последние приготовления перед открытием выставки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На выставке можно увидеть разных сказочных и мифологических персонажей: цмока, пяруна, железного человека, росомаху и т.д. Самая большая скульптура - "Цмок". Ее высота около 5 метров.

Высота "Цмока" около 5 метров. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Высота "Цмока" около 5 метров.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кажется, что дракон вот-вот оживет. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кажется, что дракон вот-вот оживет.Фото: Павел МАРТИНЧИК

До 15 сентября все желающие могут прийти в парк и полюбоваться сказочными гигантами. Кстати, все скульптуры, покрыты специальным составом и, несмотря на их кажущуюся хрупкость, способны выдержать дождь, сильный ветер и даже град.

Каждая скульптура - произведение искусства. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Каждая скульптура - произведение искусства.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Работы мастеров впечатляют. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Работы мастеров впечатляют.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Персонажи проработаны настолько детально, что, кажется, вот-вот оживут.

Персонажи проработаны настолько детально, что, кажется, вот-вот оживут. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Персонажи проработаны настолько детально, что, кажется, вот-вот оживут.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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